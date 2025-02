Sabonis sureagavo į Valančiūno atvykimą: „Jis puikiai čia įsilies“

Vėlyvą trečiadienio vakarą Lietuvos laiku Shamsas Sharania iš ESPN pranešė, jog Vašingtono „Wizards“ ir Sakramento „Kings“ atliko mainus, per kuriuos JV nutūps D. Sabonio atstovaujamoje ekipoje.

„Tai šaunu. Žinau jį ilgą laiką, tad nuostabu bus turėti rūbinėje lietuvį“, – pasidžiaugė Domantas.

„Jis pridės dydžio, kietumo. Tai mūsų komandos kultūros dalis, tad jis labai gerai įsilies“, – akcentavo jis.

Domantas Sabonis is very excited to have his good friend Jonas Valanciunas join the squad: pic.twitter.com/PpDe1nE4tV