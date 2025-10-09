Atranka į Pasaulio taurę: Suomija 2:1 Lietuva (2 kėl, GYVAI)

19:00 val. Suomijos sostinėje Helsinkyje jie sužais savo 6-ąsias atrankos rungtynes. Lietuvos rinktinės laukia akistata su turnyrinės lentelės kaimynais Suomijos futbolininkais. Dvikovos eigą kviečiame tiesiogiai sekti kartu su sportas.lt
Įdomūs faktai:
• Lietuvos rinktinė po penkių rungtynių su 3 taškais žengia ketvirta. 7 taškus po 3 rungtynių turintys suomiai užima trečiąją vietą ir pergalės atveju pavytų lenkus.
• Pirmosios tarpusavio rungtynės Kaune baigėsi lygiosiomis 2:2.
• Pralaimėjimo atveju Lietuvos rinktinė prarastų net ir teorines galimybes patekti į 2026 m. Pasaulio taurę.
• Tris įvarčius atrankoje jau pelnęs Gvidas Gineitis rezultatyvumu grupėje nusileidžia tik Memphiui Depay`ui.
• Šiame atrankos cikle Lietuvos rinktinė dar nė karto nepirmavo, tačiau keturis kartus sugebėjo panaikinti oponentų pranašumą. Tašku nepasibaigė tik rungtynės su Nyderlandais, kur varžovai išplėšė pergalę.
Komentarai:
„Svarbiausi dalykai, kuriuos išsinešėme iš pirmosios mūsų dvikovos Kaune – tikėjimas savimi ir charakteris. Tada mums buvo tikrai sunku, reikėjo kentėti, bet mes sugebėjome perlaužti rungtynių tėkmę.
Nepasakyčiau, kad pirmą pusvalandį Kaune buvome atsipalaidavę, tiesiog varžovai tas rungtynes pradėjo tikrai labai aktyviai, stengėsi mus spausti ir manau, kad panašaus plano stengsis laikytis ir šį kartą. Negalime ir antrą kartą lipti ant to paties grėblio.
Turime būti susikaupę nuo pirmos minutės. Šiame mače bus labai svarbu laimėti mažas dvikovas. Jei tai mums pavyks padaryti, mes kontroliuosime kamuolį, būsime drąsesni, galėsime ieškoti galimybių ir kurti priešininkų aikštės pusėje.
Šiame cikle jau įrodėme, kad tikrai galime organizuoti atakas ir turime pakankamai meistriškumo jas užbaigti. Aišku, ta rizika turi būti pasverta – noriu, kad būtume brandi ir protinga komanda. Žinome, koks laukia mūsų palaikymas – atvažiuoja į Suomiją visas traukinys mūsų sirgalių. Užnugaris bus tikrai labai stiprus, tad ir ruošiamės labai rimtai, nežiūrint į visas turimas netektis.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
„Visada eini žaisti dėl pergalės. Prieš Suomiją žaidėme geras rungtynes, neskaitant pirmų dvidešimties minučių, o prieš lenkus taip pat parodėme gerą futbolą. Dabar žaisime namie, tikimės daug sirgalių, geros atmosferos ir pergalės.“
Pijus Širvys, Lietuvos rinktinės gynėjas
