ATP „Challenger“ turnyro Bonoje ketvirtfinalis: Vilius Gaubas – Joelis Schwaerzleris (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė vos prieš kiek daugiau nei savaitę ATP „Challenger“ turnyre Hagene (Vokietija). Tąkart V. Gaubo persvara nekėlė abejonių – 6:4, 6:2.
J. Schwaerzleris – buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė. 2023 m. austras žaidė „US Open“ jaunių dvejetų finale, o 2024 m. su Nicolai Kjaeru tapo „Roland Garros“ jaunių dvejetų čempionais. Taip pat pernai austras pasiekė „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro pusfinalį.
ATP reitinge austras kol kas nėra pakilęs aukščiau 307-os vietos. Įdomu tai, kad J. Schwaerzleris neturi ITF vyrų vienetų turnyrų titulų, bet yra laimėjęs aukštesnės – ATP „Challenger“ – kategorijos turnyrą pernai Šiaurės Makedonijoje.
Pastaruoju metu J. Schwaerzleris demonstravo gerą sportinę formą. Birželio 22 d. austras žaidė ITF turnyro Šveicarijoje finale, o liepos 13 d. pateko ir į ITF turnyro Prancūzijoje finalą. Vėliau J. Schwaerzleris gavo progą pasirodyti ATP 250 turnyro gimtinėje pagrindiniame etape, kur 3 setus priešinosi garsiam vengrui Martonui Fucsovicsui (2:6, 6:2, 3:6).
V. Gaubui pergalė atneštų 22 ATP vienetų reitingo taškus ir 4550 eurų, o pusfinalyje jo lauktų kitas Austrijos atstovas Jurijus Rodionovas (ATP-185). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 12 ATP vienetų reitingo taškų bei 2635 eurus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bonoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
