  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Atletico“ iškovojo septintą pergalę iš eilės

2025-11-30 00:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 00:06

Ispanijos čempionate puikią formą toliau demonstruoja Madrido „Atletico“.

Alexanderis Sorlothas | Scanpix nuotr.

Ispanijos čempionate puikią formą toliau demonstruoja Madrido „Atletico“.

0

„Atletico“ šeštadienį namuose 2:0 nugalėjo „Oviedo“. Tai buvo septintoji Diego Simeonės auklėtinių pergalė iš eilės.

Savo komandos pergalės kalviu buvo Alexanderis Sorlothas. Jis dubliu pirmajame kėlinyje leido įgyti solidų pranašumą.

Nors gerų progų turėjo ir kiti „Atletico“ žaidėjai, du įvarčiai buvo viskas ką Madrido atstovams pavyko pasiekti šiose rungtynėse.

Įdomu, jog „Atletico“ visose 14 šio sezono rungtynių pasižymėjo pirmoji. Tai naujas „La Liga“ rekordas.

„Atletico“ Ispanijoje žengia trečia ir trimis taškais atsilieka nuo „Barcelona“ komandos, su kuria jie žais kitas savo rungtynes.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

