TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Atamanas pusfinalyje nori graikų: pagal sudėtį tai dabar geriausia komanda

2025-09-09 19:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 19:36

Turkijos rinktinė jau turi vietą Europos čempionato pusfinalyje ir laukia savo oponentų, kuriais taps arba lietuviai, arba graikai.

E.Atamanas nori susitikti su graikais (BNS nuotr.)

0

Atėnų „Panathinaikos“ ir Turkijos rinktinės treneris Erginas Atamanas po pergalės 91:77 prieš lenkus teigė, kad labiau norėtų kitame etape sutikti savo žaidėjus iš klubinio krepšio.

„Turiu gerus jausmus graikų krepšiniui ir graikų žmonėms, rinktinėje yra mano žaidėjai, o taip pat gerai žinau Giannį, žaidėjus iš kitų komandų, kaip „Olympiacos“ ir pan.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbant apie sudėtį, graikai galimai šiuo metu yra geriausi. Tai tikrai geriausia komanda pagal tai. Kaip treneris niekas nenori prieš graikus žaisti pusfinalio, bet turiu ten penkis savo žaidėjus ir tikiuosi, jie laimės ir susitiksime pusfinalyje“, – sakė E.Atamanas.

Taip pat treneris pridėjo, kad tikisi, jog čiurną susižeidęs Cedi Osmanas galės pilna jėga padėti komandai pusfinalyje.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

