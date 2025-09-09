Atamanas pusfinalyje nori graikų: pagal sudėtį tai dabar geriausia komanda

Atėnų „Panathinaikos“ ir Turkijos rinktinės treneris Erginas Atamanas po pergalės 91:77 prieš lenkus teigė, kad labiau norėtų kitame etape sutikti savo žaidėjus iš klubinio krepšio.
„Turiu gerus jausmus graikų krepšiniui ir graikų žmonėms, rinktinėje yra mano žaidėjai, o taip pat gerai žinau Giannį, žaidėjus iš kitų komandų, kaip „Olympiacos“ ir pan.
Kalbant apie sudėtį, graikai galimai šiuo metu yra geriausi. Tai tikrai geriausia komanda pagal tai. Kaip treneris niekas nenori prieš graikus žaisti pusfinalio, bet turiu ten penkis savo žaidėjus ir tikiuosi, jie laimės ir susitiksime pusfinalyje“, – sakė E.Atamanas.
Taip pat treneris pridėjo, kad tikisi, jog čiurną susižeidęs Cedi Osmanas galės pilna jėga padėti komandai pusfinalyje.
