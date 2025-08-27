Atamanas po pergalės prieš latvius: „Turkija įrodė priklausanti Europos elitui“

Turkų strategas Erginas Atamanas mano, kad varžovai neteisingai buvo pripažinti rungtynių favoritais ir savo auklėtinius mato tarp medalininkų.
„Kai žaidi svečiuose, labai svarbu yra susitikimo pradžia. Mes mačą pradėjome labai gerai su puikia gynyba, gerai judėjo kamuolys ir perėmėm kontrolę į savo rankas. Antrojo ketvirčio pabaigoje keletą kartų suklydome, tačiau antros rungtynių dalies startas buvo viską keičiantis. Neleidome varžovams pelnyti lengvų taškų.
Žaidėme tiesiog tobulai. Tai yra mums labai svarbi pergalė. Mes parodėme visai Europai, kad esame viena iš geriausių komandų šiame turnyre.
Prieš rungtynes mačiau, kad jų favoritu buvo laikomi latviai, bet pasakiau savo žaidėjams, kad esame stiprūs ir tai parodėme aikštėje. Dabar svarbu tęsti tokį žaidimą“, – sakė E. Atamanas.
Kitą mačą turkai žais rugpjūčio 29 dieną, kai susitiks su Čekijos rinktine.
