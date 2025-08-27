Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Atamanas po pergalės prieš latvius: „Turkija įrodė priklausanti Europos elitui“

2025-08-27 21:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 21:06

Turkijos rinktinė užtikrinta pergale pradėjo Europos čempionatą ir jo starte patiesė šeimininkus, latvius.

Erginas Atamanas | FIBA nuotr.

Turkų strategas Erginas Atamanas mano, kad varžovai neteisingai buvo pripažinti rungtynių favoritais ir savo auklėtinius mato tarp medalininkų.

0

Turkų strategas Erginas Atamanas mano, kad varžovai neteisingai buvo pripažinti rungtynių favoritais ir savo auklėtinius mato tarp medalininkų.

„Kai žaidi svečiuose, labai svarbu yra susitikimo pradžia. Mes mačą pradėjome labai gerai su puikia gynyba, gerai judėjo kamuolys ir perėmėm kontrolę į savo rankas. Antrojo ketvirčio pabaigoje keletą kartų suklydome, tačiau antros rungtynių dalies startas buvo viską keičiantis. Neleidome varžovams pelnyti lengvų taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žaidėme tiesiog tobulai. Tai yra mums labai svarbi pergalė. Mes parodėme visai Europai, kad esame viena iš geriausių komandų šiame turnyre.

Prieš rungtynes mačiau, kad jų favoritu buvo laikomi latviai, bet pasakiau savo žaidėjams, kad esame stiprūs ir tai parodėme aikštėje. Dabar svarbu tęsti tokį žaidimą“, – sakė E. Atamanas.

Kitą mačą turkai žais rugpjūčio 29 dieną, kai susitiks su Čekijos rinktine.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

