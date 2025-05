Atamanas pasisakė apie Jasikevičių: „Šaras galbūt yra labiau kontroliuojantis treneris, bet..“

„Fenerbahče“ yra labai gera komanda. Ypač sezono antroje pusėje, kai prisijungė Errickas McCollumas, jie ėmė žaisti dar geriau. Komanda tapo labiau organizuota. Per sezoną jie turėjo daug pasikeitimų penkto numerio pozicijoje, bet vis tiek rado ritmą. Mano manymu, Nigelis Hayesas-Davisas yra vienas geriausių žaidėjų Eurolygoje. Be to, jie turi tokių patyrusių žaidėjų kaip Wade‘as Baldwinas, Marko Guduričius, Nicolo Melli, Sertačas Šanli. „Fenerbahče“ yra tikrai stipri komanda, o ir Š. Jasikevičius – labai patyręs treneris. Reguliariajame sezone jie iškovojo viena pergale daugiau nei mes, bet mes juos du kartus įveikėme. Tai bus labai sunkios rungtynės“, – sakė E. Atamanas.

Paklaustas, ar pusfinalyje laukia taktinė dvikova su Š. Jasikevičiumi, E. Atamanas prakalbo apie skirtingus trenerių požiūrius.

„Apie tai daug negalvoju. Šaras galbūt yra labiau kontroliuojantis treneris, bet šį sezoną jis pats sakė: „paleidau kontrolę ir laimėjome rungtynes.“ Kai turi tokius talentingus žaidėjus kaip Hayesas-Davisas, McCollumas ar Baldwinas, kaip tu gali viską kontroliuoti? Taip, aš esu treneris, kuris savo žaidėjams suteikia laisvę, bet tai darau per strategiją ir sistemą. Jei žaidėjai nemoka gerai išnaudoti jiems duotos laisvės – jie sėda šalia manęs ant suolo. Tai pusiausvyros klausimas. Galiausiai rungtynių rezultatą lemia ne treneriai, o žaidėjų pasirodymas.“

Paklaustas, kaip jaustųsi, jei Eurolygos finale žaistų dvi Graikijos komandos, E. Atamanas sakė, kad sunkiau būtų Pirėjo „Olympiacos“ strategui Georgios Bartzokui.

„Jei finale žaistų dvi Graikijos komandos – psichologiškai tai būtų sunkiau G. Bartzokui. Juk aš esu užsienietis treneris. Bet sąžiningai kalbant – kiekvienoms rungtynėms ruošiuosi vienodai. Pernai finale žaidėme prieš Madrido „Real“ – jie buvo šimtu procentų laikomi favoritais. Žaisti prieš „Real“ buvo sunkiau nei šiemet prieš „Olympiacos“. Taip, šį sezoną Eurolygoje jiems pralaimėjome du kartus, bet juos nugalėjome tiek Graikijos lygos, tiek Graikijos taurės finale“, – sakė E. Atamanas.