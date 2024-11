„Aston Villa“ treneris – įtūžęs: komentavo keisčiausią matytą gynėjo klaidą per savo karjerą

Gynėjas Tyrone'as Mingsas padarė neįtikėtiną klaidą, kai jis paėmė kamuolį rankomis po trumpo vartininko Emiliano Martinezo smūgio nuo vartų linijos.

Tyrone Mings has to be trolling. Wtf was he doing pic.twitter.com/LPLMgPT0yT