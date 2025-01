Ar Buzelis grąžins dėjimų konkursui prestižą? Neviliojantys pinigai ir ką sako pirmo ryškumo NBA žvaigždės

Lietuvis jau pateko į „Bulls“ komandos istorijos metraščius greta Michealo Jordano (1985 m.) ir Tyruso Thomaso (2006 m.), kurie abu dėjimų konkurse dalyvavo debiutuodami NBA.

Pirmajame savo sezone M. Jordanas dėjimų konkurse susidūrė su itin pajėgiu varžovu ir po atkaklios kovos nusileido tuometinei pirmo ryškumo lygos žvaigždei Dominique‘ui Wilkinsui.

Dar vienas gražus pasiekimas lietuviui būtų pergalė šiame konkurse, nes po jau antrojo MJ titulo 1988 metais to iki šių dienų nepavyko padaryti nė vienam Čikagos ekipos krepšininkui.

Daugiausiai NBA dėjimų konkursą, net tris kartus yra laimėjęs 175 cm ūgio Nate'as Robinsonas. Tą jis pirmąsyk padarė taip pat savo debiutiniame sezone, o 1997-ais metais debiutuodamas NBA dėjimų karaliumi buvo pripažintas ir būsima „Lakers“ ikona K. Bryantas.

Sumenkęs dėjimų konkurso prestižas ir žiūrimumas

Įprastai dėjimų konkursas vyksta šeštadienį, diena prieš pagrindines „All-Star“ rungtynes, o šeštadienio vakaro programa, į kurią taip pat įeina tritaškių bei įgūdžių konkursai pastaraisiais metais prie televizijos ekranų sutraukia vis mažiau žiūrovų.

2023-ais metais skelbta, kad šeštadienio renginių tiesioginės transliacijos žiūrimumas buvo žemiausias per paskutinius 20 metų ir per TNT televiziją ją pažiūrėjo vos 3,4 mln. žiūrovų.

Visgi pernai užfiksuotas augimas ir geriausias rezultatas per pastaruosius 4 metus, kai „State Farm All-Star Saturday Night“ renginius pažiūrėjo 5,4 mln. žiūrovų.

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl dėjimų konkursas nebėra toks patrauklus žiūrovams ta, kad vis mažiau didžiųjų lygos žvaigždžių sutinka dalyvauti jame, o pastaruosius du metus šį konkursą laimi NBA lygoje net nežaidžiantis 188 cm Macas McClungas.

Pernai metais NBA dėjimų konkursas net po septynerių metų pertraukos sulaukė „All-Star“ rungtynių dalyvio, kai jame nutarė sudalyvauti Bostono „Celtics“ vienas iš lyderių Jaylenas Brownas, o prieš jį paskutiniais dar 2017-ais metais buvo DeAndre Jordanas ir 2018-ais Victoras Oladipo.

O nuo 2000-ųjų kai vieną įspūdingiausių visų laikų šou sukūrė Vince'as Carteris per 24 metus sulaukta tik 16-os aukščiausio kalibro žvaigždžių pasirodymo jame.

NBA užkulisiuose vieningai sutinkama, kad prestižą galėtų atkurti tik tokių pačiame jėgų žydėjime esančių lygos žvaigždžių kaip Ja Morantas ar Zionas Williamsonas pasirodymas dėjimų konkurse, tačiau patys skrajokliai jau yra pasisakę, kokios yra pagrindinės jų atsisakymo priežastys.

JA MORANT PUT WEMBY ON A POSTER😭😭 pic.twitter.com/GiIxQFJALj — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 16, 2025

Naujojo Orleano „Pelicans“ lyderio negąsdina baimė konkurso metu patirti traumą, o atsisakymą lemia tai, kad jis vis niekaip nepapuola į „Visų žvaigždžių“ rungtynes.

„Turiu būti pakviestas į „All-Star“ rungtynes. Jei dalyvausiu jose, dalyvausiu ir dėjimų konkurse. Jei ne, aš to nedarysiu“, – praėjusiame sezone sakė Z. Williamsonas.

Be abejo, viena ryškiausių lygos žvaigždžių, kuri niekada taip ir nesudalyvavo dėjimų konkurse – LeBronas Jamesas.

Karalius keliuose interviu yra sakęs, kad buvo keleta metų, kai jis norėjo išbandyti save šiame konkurse, tačiau prieš „Visų žvaigždžių“ savaitgalį jausdavosi turintis smulkių traumų bei nenorėdavo rizikuoti artėjant lemiamai sezono atkarpai.

Piniginis faktorius – ne paskutinėje vietoje

Tuo tarpu J. Morantas pirmajame savo sezone atsisakė dalyvauti, nes teigė esantis susikoncentravęs į komandinius tikslus, o vėlesniais sezonais nurodė ir finansinį aspektą.

Tam pritaria ir daugiau pirmo ryškumo krepšininkų, kurie mano, kad dėjimų konkursuose laimėtojui atitenka per mažas piniginis prizas, o rizika patirti traumą nėra verta 100 tūkst. dolerių.

Skandalingasis „Grizzlies“ ekipos lyderis įsitikinęs, kad dėjimų konkurso nugalėtojui turėtų atitekti ne 105 tūkst. JAV dolerių, kaip yra dabar, o 1 milijonas JAV dolerių, kaip yra kitoje populiarioje JAV sporto lygoje.

Jis pateikė MLS beisbolo lygoje prieš „Visų žvaigždžių“ rungtynes vykstančio MLB Home Run Derby renginio pavyzdį, kur vienam iš aštuonių dalyvių (geriausiam atmušėjui) atitenka būtent po 1 mln. JAV dolerių.

Visgi anksčiau NBA elitui piniginis faktorius nebūdavo pirmoje vietoje, o M. Jordanas ir D. Wilkinsas dėjimų konkurse dalyvaudavo vedini noro įrodyti vienas kitam, kuris iš jų yra geresnis kalbant apie vieną gražiausių krepšinio elementų. Palyginimui, 1985-ais dėjimų konkurso nugalėtojui atitekdavo vos 12 tūkstančių JAV dolerių, o 100 tūkst. dolerių piniginis prizas buvo įvestas tik 2012 metais.

Kodėl lygos žvaigždės atsisako dalyvauti dėjimų konkurse savo atsakymą turi ir tituluotasis N. Robinsonas, kaltinantis socialines medijas ir internetą.

Esą vienas nesėkmingas šuolis visiems laikams nuguls internete ir taps memu, iš kurio juoksis dar daugelis kartų.

„Manau, kad socialinė žiniasklaida viską sugriovė. Vaikinai nenori būti išdedami į šuns diena, kai kalbama apie memus ir visus įrašus, jei padarysite klaidų“, – viename interviu teigė N. Robinsonas.

Pirmo kalibro žvaigždžių įsitraukimas į dėjimų konkursą mažėja ir dėl laiko stokos, nes per „Visų žvaigždžių“ savaitgalį taip pat tenka sudalyvauti šūsnyje komercinių renginių ir prezentacijų. Tad lieka itin nedaug laiko dėjimų repeticijoms, kai tuo tarpu dalyvavimas tritaškių konkurse nereikalauja tiek išankstinio pasiruošimo.

Reaguodamas į mažėjantį dėjimų konkurso populiarumą ir didžiųjų lygos žvaigždžių nenorą dalyvauti jame JAV televizijos kanalo ESPN žurnalistas Stephenas A. Smithas NBA pasiūlė įdomią įdėją, kaip jį būtų galima pakelti į naujas aukštumas.

Vienas įtakingiausių NBA apžvalgininkų norėtų, kad lyga finansuotų nacionalinį dėjimų konkursą ir iš visos JAV atrinktų dešimt dalyvių, kurie pasirodytų renginyje svečio teisėmis.

„Turėtume remti nacionalinį „Slam dunk“ konkursą. Iš miesto į miestą, visoje šalyje, pritraukti reklamos ir rėmėjus, eiti per visą šalį ir rasti dešimt geriausių dėjimo konkurso dalyvių. Pasitelkti lygos žvaigždes, kad jie nuspręstų, kad yra favoritai ir leiskite jiems dalyvauti kaip žiūrovams“, – dėjimo konkurso formato pokyčių norėtų S. Smithas.

Buzeliui – įkvepiantis komandos draugo pavyzdys

M. Buzelio komandos draugas Zachas LaVine'as „Oro karaliaus“ konkursą yra laimėjęs dvejus metus paeiliui ir būtent tai jį išgarsino visame pasaulyje.

Pirmajame savo dėjimų konkurse 2015-ais Z. LaVine'as nurungė kylančią lygos žvaigždę G. Antetokounmpo ir tapo jauniausiu visų laikų dėjimų konkurso nugalėtoju sulaukęs vos 18-os, taip pralenkdamas K. Bryantą.

Tuo metu tai buvo antrasis graiko sezonas NBA, o dėjimų konkurse jis gražiai reprezentavo savo gimtinę. Per žaidėjo pristatymą Giannis į aikštę žengė lydimas septynių senovės Graikijos rūbais apsirengusių merginų, o dvi iš jų nešė Graikijos vėliavą.

NBA fanai vieningai sutinka, kad dėjimų konkursas savo aurą prarado būtent nuo antrojo Z. LaVine'o triumfo 2016-ųjų dėjimų konkurse, kai jame jis įnirtingai grūmėsi su Aaronu Gordonu.

Pastarasis, nors ir liko antras, daugelio krepšinio sirgalių širdyse tapo tikru nugalėtoju.

Žvelgiant į atletines M. Buzelio savybes galima daryti išvadą, kad jomis lietuvis mažai kuo nusileidžia dabartiniam „Bulls“ lyderiui ir gali pakartoti pastarojo sėkmę.

Z. LaVine'as už M. Buzelį yra žemesnis 12 centimetrų, o pirmaisiais savo karjeros metais rezultatyvumu NBA dar neišsiskyrė.

Atstovaudamas Minesotos „Timberwolves“ jis vidutiniškai pelnydavo po 10 taškų ir atkovodavo po 2,8 kamuolio.

Debiutuodamas NBA M. Buzelis už Z. Lavine'ą žaidžia perpus mažiau laiko, nei jo pirmajame sezone ir pelno po 4,9 taško bei atkovoja po 2,6 kamuolio.

Tai, kad lietuvis turi ypatingą šuolį rodo ir žymiai geresnis jo blokuojamų metimų vidurkis, siekiantis 0,8 bloko per rungtynes. Jei lygos pirmamečiui būtų skiriama apie 20-30 žaidimo minučių kiekvienose rungtynėse, šis skaičius galėtų lengvai išaugti iki 2 blokų per rungtynes, o tokiais rodikliais negali pasigirti ir dauguma lygos vidurio puolėjų.

Watch your head when Matas Buzelis attacks the rim



Combining his frame with his 38” max vertical is a recipe for highlights



Look for him to use his plus ballhandling and shot creation to add to his highlight reel this season pic.twitter.com/gxS4yAChhE — Point Made Basketball (@pointmadebball) November 27, 2024

Buzelio šuolis – geriausias tarp lygos naujokų

M. Buzelis NBA naujokų biržoje išsiskyrė kaip geriausią šuolį turintis krepšininkas,

Vetikalus krepšininkų šuolis iš vietos yra pamatuojamas „Draft Combine“ treniruotėse prieš jiems įžengiant į lygą. Savo šuoliu visus stebinęs Z. LaVine'as savo laiku į aukštį kilo net 111 centimetrų, tuo tarpu M. Buzelis – 96,5 cm.

Kitų lietuvių turimi duomenys tokie: Darius Songaila į orą kilo 75 cm, Mindaugas Katelynas – 89 cm, Martynas Andriuškevičius – 70 cm, Renaldas Seibutis – 82,5 cm, Antanas Kavaliauskas – 76 cm, o Ignas Brazdeikis – 93 cm.

Neabejotinai M. Buzelis prieš dėjimų konkursą gaus naudingų patarimų iš Z. LaVine'o, kaip įtikinti dėjimų konkurso komisiją savo šuolias, o jam konkurenciją sudarys San Antonijaus „Spurs“ komandos gynėjas Stephonas Castle'as.

198 cm gynėjas šių metų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas septyniomis pozicijomis aukščiau už 11-u pašauktą lietuvį, kas Matui gali pridėti papildomos motyvacijos įrodyti savo vertę, tačiau šio atleto progresu kol kas „Spurs“ ekipa neturėtų būti nusivylusi.

4-asis biržos šaukimas šį sezoną vidutiniškai pelno po 11,6 taško, atkovoja po 2,5 kamuolio ir atlieka po 3,6 rezultatyvaus perdavimo. Tokia statistika jį daro vienu realiausių pretendentų į metų naujoko titulą, o dėjimų konkurso trofėjus dar labiau pasaldintų pirmuosius metus stipriausioje planetos krepšinio lygoje.

NBA rookies Matas Buzelis and Stephon Castle have committed to this year's dunk contest 🧐



What happened to the sport that I loved pic.twitter.com/f2UOLbgTVk — Basketball Forever (@bballforever_) January 21, 2025

Žiūrint į S. Castle'o dėjimus rungtynių metu, jie neatrodo kažkuo ypatingi. Rungtynėse su „Bulls“ jis buvo atlikęs „malūnu“ vadinamą dėjimą greitoje atakoje, o taip pat sykį įkrovė iš viršaus per Oklahomos „Thunder“ gynėjo iškeltas rankas.

Tuo tarpu M. Buzelio repertuare – dėjimas per pasyviai besigynusį G. Antetokounmpo, o taip pat įspūdinga greita ataka rungtynėse su Memfio „Grizzlies“, kurios metu jis aukštai išsilaikė ore pakilęs virš lanko.

MATAS BUZELIS DUNKS ON GIANNIS



AND-1 😤🔥 pic.twitter.com/4DyIB46trb — BullsMuse (@BullsMuse_) October 15, 2024

Dėjimų konkurse dalyvaus dar du krepšininkai, tačiau kol kas jų pavardės nepaskelbtos.

.@BuzelisMatas can get 🆙



The best dunks from his rookie season so far 🍿 pic.twitter.com/COKWEbAqtT — Chicago Bulls (@chicagobulls) December 18, 2024

Turi sukaupęs nemažą patirtį

Mūsų šalies atstovo šansus laimėti šį konkursą didina tai, kad jis jau yra sukaupęs nemažą patirtį ir nuolatos tobulina savo dėjimus treniruotėse.

Ilgamečio Lietuvos rinktinės fizioterapeuto Aido Buzelio sūnui tai bus antrasis jo dėjimų konkursas nuo 2023 metų, kai jis likus metams iki NBA naujokų biržos savo šuolio galimybes demonstravo prestižinėje „McDonald’s All American“ stovykloje.

Tuomet jis pateko į konkurso finalą, kuriame varžėsi su Seanu Stewartu, Elmarko Jacksonu ir LeBrono Jameso sūnumi Bronny Jamesu.

Deja, finale abu lietuvio dėjimai nepavyko, o karūna atiteko įspūdingai skrajojusiam S.Stewartui.

Matas Buzelis is CONFIRMED for the 2025 NBA All-Star Weekend Slam Dunk Contest 👀🔥pic.twitter.com/05F0Lm7d6z — BullsMuse (@BullsMuse_) January 21, 2025

Jei dėjimų konkurse vasarą Lietuvos rinktinėje ketinantis žaisti M. Buzelis sugebėtų sukurti kažką įsimintino ir originalaus, neabejotinai taptų daug labiau atpažįstamu krepšinio veidu visame pasaulyje, o kiekvienas toks pasiekimas gali padėti sudaryti daug pelningesnes reklamines sutartis.

Nors dėjimų konkursui prestižą atkurti nebus lengva, bet triumfuodamas Kalifornijoje lietuvis gali įnešti papildomos intrigos ateinantiems metams, jei nuspręstų šį titulą ginti, o jau ateinančiame sezone į NBA lygą ateina įspūdingais ir net monstriškais dėjimais NCAA lygoje garsėjantis Cooperis Flaggas, kuriam naujokų biržoje prognozuojamas pirmasis šaukimas.

COOPER FLAGG JUST WENT COAST-TO-COAST AND POSTERIZED THE DEFENDER 😱🔥



ABSOLUTELY RIDICULOUS 🤯 pic.twitter.com/Z5jcZ756ew — ESPN (@espn) January 8, 2025

Beje, C. Flaggas yra gerai pažįstamas ir su pačiu M. Buzeliu. Ateities krepšininkai yra ne kartą kartu treniravęsi parodomosiose treniruotėse ir net surengę improvizuotą dėjimų konkursą vienas prieš vieną.

Norisi tikėti, kad Lietuvos valstybinę šventę švęsime dvigubai ir dėl puikios Mato pergalės 32-ajame NBA dėjimų konkurse, o visus „Visų žvaigždžių“ savaitgalio renginius tiesiogiai galėsite stebėti per TV3 Sport ir GO3.