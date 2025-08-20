Eilėse gydytojus žmonės laukia pusę metų ir metus: „Nusiunti žmogų ir nežinai, kada jis grįš“

O ir medikų krūviai viršija normas – Valstybės kontrolė užfiksavo ir atvejų, kai gydytojai dirba po beveik tris etatus ar net keliose įstaigose vienu metu. Sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta, kad tiek eilių, tiek medikų krūvio problema yra kompleksiška.
Pacientai pasakoja, kiek laiko turi laukti, kad patektų pas gydytojus:
„Pažiūrėkit – tuščia. – Tuščia? – Reikia laukt pusę metų.“
„Registruojuosi per e. sveikatą, kai gaunu siuntimą, patenku praktiškai per dvi savaites pas visus specialistus. – Jeigu nesiregistruotumėt internetu, manot, kad užtruktumėt ilgiau? – Manau, kokie, nu, žinau, kaip žmonės pasakoja – keturi mėnesiai ir dar ilgiau.“
„Kineziterapijai, pavyzdžiui, tai šeimos gydytoja paskiria, tai po poros mėnesių patenki pas tą.“
„Pas specialistus tai prisieina laukt ir porą savaičių, ir trejetą, ir mėnesį.“
Vienoje iš Vilniaus poliklinikų sutikta 84-erių Marija atėjo pas traumatologą dėl klubų skausmo. Tiesa, ir jai teko palaukti eilėje.
„Labai didelės eilės prie procedūrų. Nu, tai ir porą mėnesių ir visaip išeina, jo, kol sulaukiu. Tai ir kenčiu, ir geriu nuskausminamus, ir visa kita“, – skundėsi senjorė Marija.
Trys ketvirtadaliai gyventojų laukia eilėse
Šeimos gydytojai pastebi, kad kai tenka pacientus siųsti pas specialistus, pavyzdžiui, pas kardiologus, pulmonologus, eilės užsitęsia net iki pusės metų ar metus.
„Susiduriu su ta problema, kad nusiunti žmogų ir nežinai, kada jis grįš su rezultatais. Viskas yra nusitęsiama, lėtinės ligos tęsiasi, gydymą skiriam pagal savo galimybes, o žmogui kartais užkertam tą galimybę sužinoti kažką naujo apie savo ligą“, – teigė šeimo gydytoja Rūta Miškinytė-Hudson.
Valstybės kontrolės duomenimis, net 3 iš 4 apklaustų gyventojų tikina, kad tenka laukti eilėse pas gydytojus, kai 2018 m. apie tokias patirtis kalbėjo 55 procentai.
„Žmonės nemato visų galimų laikų vienoj bendroj sistemoj – tai reiškia, kad jie praranda galimybę pasižiūrėti, o gal kitoj savivaldybėj yra gydytojas, gal yra patogesnis laikas“, – sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Pas gydytojus dažniausiai registruojasi telefonu
O Valstybės kontrolės vertinimas atskleidžia ir liūdną tendenciją – vos 7 pacientai iš 100 naudojasi išankstine pacientų registravimo informacine sistema, kuri turi padėti pasirinkti greičiausią ar patogiausią vizito laiką. O pas gydytojus vis dar dažniausiai registruojamasi telefonu – tai daro 42 procentai apklaustų gyventojų.
„Kaltinami mūsų tie senjorai, kurie nemoka naudotis gerai internetu, o jie pagrindiniai mūsų pacientai ir yra. Mes negalim dabar padaryti taip, kad žmogus žinotų, kur šiandien iš jo esamo taško keliose gydymo įtaigose galima kuo greitesnė pagalba“, – teigė Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof. Liutauras Labanauskas.
„Nebuvo skiriama dėmesio tam, nebuvo tas klausimas aktualus ir prioritetinėse darbotvarkėse žmonių, kurie dirbo prie šito klausimo. Mes įpareigosime ir jau įpareigojome per savo dokumentus visas Lietuvos gydymo įstaigas atidaryti tą registravimosi galimybę per išankstinę pacientų registravimosi sistemą“, – teigė laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti Marija Jakubauskienė.
Gydytojai dirba nežmoniškais krūviais
Negana to, daugiau nei pusė apklaustų gydymo įstaigų atskleidžia, kad jų specialistai patiria didžiulį darbo krūvį. Užfiksuotas net 41 atvejis, kai gydytojų krūvis viršijo Darbo kodekso leidžiamą pusantro etato.
„Matome, kad gydytojai dirba ir po 2,75 etato, taip pat matom, kad yra gydytojai, kurie dirba 6–12 įstaigų. Šitoj vietoj labai rimtas dalykas yra specialistų trūkumas ir kaip organizuojamas jų darbas“, – tikino I. Segelovičienė.
Sveikatos apsaugos ministerija tikina, kad eilių problema yra užsitęsusi nuo praėjusių valdančiųjų ir yra kompleksiška. O kaip ją spręs, sako štai taip.
„Tos siauresnio pobūdžio priemonės labai tikslingos – yra išankstinio registravimo sistemos taikymas, tų keturių mėnesių registravimosi pas gydytoją laikotarpio atvėrimas, pacientams nuotolinės konsultacijos, kontrolės mechanizmai, kurie apima nuo perpsėjimų, įspėjimų iki licenzijų apribojimų“, – teigė M. Jakubauskienė.
Valstybės kontrolės duomenimis, gydytojų specialistų vizito ilgiau nei mėnesį laukė Radviliškio, Jonavos, Ignalinos rajono, Vilniaus miesto gyventojų dalis.
