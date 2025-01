Istorinis momentas Lietuvai: Matas Buzelis dalyvaus NBA dėjimų konkurse

Taip praneša garsus ESPN žurnalistas Shamsas Charania. M. Buzelis taps pirmuoju lietuviu mūsų šalies istorijoje, kuris dalyvaus NBA dėjimų konkurse.

Be M. Buzelio konkurse turėtų varžytis San Antonijaus „Spurs“ naujokas Stephonas Castle'as.

M. Buzelis NBA naujokų biržoje Čikagos „Bulls“ buvo pašauktas 11-tu šaukimu ir šiemet jo statistika siekia 4,9 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 0,4 rezultatyvaus perdavimo.

NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis San Fransiske vyks vasario 14-16 dienomis.

