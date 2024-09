Apie tvarkaraštį kalbėjęs Giedrius Žibėnas: „Ne paslaptis, kad ne visi esame optimalioje formoje“

„Kontroliavome rungtynes, bet norėtųsi solidžiau pabaigoje atrodyti. Grėsmė nebuvo iškilusi, bet turime kontroliuoti pranašumą solidžiau, – sakė G.Žibėnas. – Varžovas ėjo va bank, mes priėmėme kelis neteisingus sprendimus ir dėl to mus nubaudė. Žinome, kad kitose rungtynėse to gali būti, bet privalome to išvengti.

Jau artėjančią savaitę „Ryto“ laukia startas FIBA Čempionų lygoje, o vėliau seks mačas namuose su Kauno „Žalgiriu“. G. Žibėnas džiaugėsi dėl tokio tvarkaraščio.

„Smagu, kad toks grafikas. Jis verčia tobulėti, ruoštis atsakingai ir įeiti į formą, kaip įmanoma greičiau. Ne paslaptis, kad ne visi esame optimalioje formoje, bet laikas nelaukia, varžovai tuo labiau. Reikia demonstruoti solidų krepšinį čia ir dabar“, – baigė G.Žibėnas.

Tuo metu pralaimėjusios komandos treneris Vytautas Buzas pasidžiaugė susirinkusiais sirgaliais į renovuotą Utenos sporto centrą, tačiau buvo nusivylęs auklėtinių gynyba.

„Sveikinimai Utenos sirgaliams, kad taip smagiai susirinko ir mus palaikė pertvarkytoje arenoje. Labai gaila, kad nesugebėjome visas rungtynes būti kompetetingi, antro kėlinio atkarpa 0:11, greičiausiai, mums kainavo mačą. Taip pat 1 prieš 1 gynyba, 48 taškus praleidome. Per daug“, – spaudos konferenciją pradėjo V.Buzas.

V.Buzas pasidžiaugė auklėtinių sugrįžimu paskutinėmis minutėmis, o dėl šlubuojančio pataikymo iš distancijos pernelyg nesijaudino.

„Antroje pusėje parodėme charakterį, bet jį reikia rodyti 40 minučių. Neužtenka vienos atkarpos. Ypatingai, prieš tokią komandą kaip „Rytas“. Turime problemų su pataikymu, bet aš labai tikiu savo komanda, turime ją tokią, kokią norėjome matyti.

Turime pataikančią komandą ir yra laiko klausimas, kada žaidėjai individualiai tai pramuš“, – tikino V.Buzas.