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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Apie Dirksčio traumą pasisakęs UTMA vadovas: „Nežinau, kas galėtų būti suplanuota“

2026-09-27 01:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 01:45
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje. Visgi Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovą stebėję sirgaliai po pagrindinės vakaro dvikovos liko sumišę. Svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatoje S. Maslobojevas jau antrajame raunde šventė pergalę techniniu nokautu, kai D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta rankos trauma ir jis paliko areną.

Tomas Okmanas ir Viktoras Gecas | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje. Visgi Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovą stebėję sirgaliai po pagrindinės vakaro dvikovos liko sumišę. Svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatoje S. Maslobojevas jau antrajame raunde šventė pergalę techniniu nokautu, kai D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta rankos trauma ir jis paliko areną.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Aptardamas precedento neturintį renginio lankomumą ir painią pagrindinės kovos pabaigą, UTMA vadovas Viktoras Gecas neslėpė, kad vakaras paliko dvejopą įspūdį:

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„Manau, kad šiandien buvo sukurta istorija. Penkiolika tūkstančių žmonių arenoje yra naujas kovinio sporto rekordas – pagerinome savo pačių prieš tai turėtą rekordą, kai Maslobojevas kovėsi su Pauliukevičiumi. Matėme penkiolika tikrai įspūdingų kovų. Galbūt ta paskutinė visiems paliko neaiškumų, bet lygiai taip pat ir mums, nes šiuo metu neturime informacijos, nei kas jam nutiko, nei kur jis yra. Mano žiniomis, jo net nebėra arenoje, išvyko iškart. Turbūt atsinaujino buvusi trauma, neturiu atsakymo. Galbūt liko kažkiek kartėlio, bet, bendrai paėmus, kovinio sporto ekosistema dar kartą gerokai paaugo, ir mes labai džiaugiamės sėkmingu turnyru.“

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Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine dalimi, o viską pakeitė antrajame raunde atsinaujinęs skausmas po smūgio kaire ranka. Visgi organizacijos vadovo neįprastas kovotojo išėjimas į ringą be pompastiškos muzikos nenustebino.

„Nenustebino. Čia buvo tokie vidiniai dalykai, kurių negaliu atskleisti, – teigė V. Gecas. – Jam neišėjo išpildyti to, ką jis buvo suplanavęs, todėl ir nenustebau.“

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Socialiniuose tinkluose netrukus po netikėtos baigties pasipylus spekuliacijoms apie neva iš anksto suplanuotą traumos scenarijų, V. Gecas tokias kalbas atmetė ir apgailestavo dėl atimto šanso sirgaliams pamatyti tikrąją kovos eigą.

„Nežinau, kas galėtų būti suplanuota. Po pirmo raundo nuoširdžiai buvau labai „pasikūręs“. Tegu nesupyks Sergejus, bet, su visa pagarba Dirksčiui, norėjosi, kad jis duotų Maslobojevui rimtą kovą, o Maslobojevui išspardyti šikną nėra taip lengva. Įvyko, kaip įvyko, – situaciją komentavo V. Gecas. – Gaila S. Maslobojevo, kad jis negalėjo pabaigti parodyti savęs. Gaila ir žiūrovų iš kitos pusės. Pažiūrėsime, kokios bus išvados, ką parodys jo rentgenas, išklausysime jo paties komentarų ir tada priimsime sprendimą.“

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Antroje pagal svarbą vakaro dvikovoje į profesionalų bokso ringą Lietuvoje po metų pertraukos sugrįžęs Eimantas Stanionis (17-1) svorio kategorijoje iki 68 kg visiškai dominavo. Jau pirmajame raunde 24-erių Pietų Afrikos Respublikos atstovą Kaine'ą Fourie (13-2-3) tris kartus į nokdauną pasiuntęs lietuvis iškovojo pergalę po to, kai antrajame raunde varžovo kampas išmetė rankšluostį. Toks aukšto lygio meistriškumas skatina organizaciją kelti pačius aukščiausius tikslus.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Eimantas Stanionis – Kaine'as Fourie (09.26)

„Jis yra TOP-10 pasaulyje pusvidutinio svorio kategorijoje. Mūsų tikslas yra pasaulio čempiono titulas. Tik tiek“, – ambicingai kalbėjo UTMA vadovas.

Siekdama išpildyti šį tikslą, UTMA vadovybė neatmeta galimybės istorinių aukštumų siekti gimtinėje: „Kovoti dėl pasaulio čempiono titulo gali Amerikoje, bet gali ir Lietuvoje. Tik mums dar reikia ties tuo padirbėti. Tą ir padarysime.“

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Elitinis S. Maslobojevo ir E. Stanionio lygis organizatoriams kuria papildomų iššūkių ieškant lygiaverčių oponentų, ypač kai netrūksta vietinių atletų, norinčių išmėginti jėgas su geriausiais.

„Sergejui varžovus dabar galima išrikiuoti į eilę. Man jau ir Pauliukevičius išreiškė norą, – šypsojosi V. Gecas. – Tų revanšų tiek, kad nespės Sergejus tvarkytis. Ši tema jau ne kartą kalbėta tiek apie E. Stanionį, tiek apie Sergejų. Deja, jie nekalti, kad yra vieni geriausių pasaulyje ir kad tikrai nelengva suorganizuoti dvikovas, kurios būtų tolygios ir jiems keltų problemų ringe. Su Eimantu tai visiškai neįmanoma, nes jis yra pasaulio elite, ir šiandien atvežti jam tolygų varžovą į Lietuvą yra nerealu. Su Sergejumi – tas pats. Jis viską įrodęs šiame sporte. Nežinau, ar jis pats dar nori kovoti su rimtais varžovais, kai Lietuvoje yra pilna norinčių stoti į eilę. Manau, tą ir padarysime – pratęsime. Lietuviams patinka. Jeigu Sergejui patinka, tai kodėl gi ne?“

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Pasibaigus dabartiniam S. Maslobojevo kontraktui, organizacija jau žvelgia į ateitį ir planuoja naujas derybas, neatmesdama galimybės išvysti jį sausio mėnesį Vilniuje.

„Jeigu kalbame apie kontraktą, turbūt reikėtų klausti jo paties, bet manau, kad susitiksime sausį Vilniuje. Taip man bent jau skamba. Mes norime matyti Sergejų čia, fanai, kaip matėme, irgi to nori. Dabar reikia surasti tą vieną varžovą, kuris turėtų šansų pasipriešinti Sergejui. Tai gali būti sunku“, – teigė organizatorius.

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Vertindamas Ignui Pauliukevičiui po papildomo raundo teisėjų sprendimu skirtą pergalę prieš Modestą Juodpusį, V. Gecas atkreipė dėmesį į pastarojo nepriekaištingą taktiką. Pasak jo, nepaisant kai kurių žiūrovų nepasitenkinimo, teisėjai priėmė objektyvų sprendimą.

„Aš šią kovą mačiau taip: Juodpusis atėjo labai gerai pasiruošęs planą. Jis puikiai nuskaitė Igno žaidimą ir pirmus du raundus dirbo idealiai. Trečiame raunde matėte patys, o papildomame – visi trys teisėjai skyrė pergalę Ignui. Pats ėjau ir pasiklausiau, kaip jie vertino, ką matė. Tai nebuvo dviejų prieš vieną sprendimas – visi trys teisėjai matė tą patį. Nelabai matau čia vietos spekuliacijoms, o Juodpusis yra šaunuolis ir tikrai gaus pas mus dar ne vieną šansą. Buvo labai smagu matyti, kaip gerai jis pasiruošė ir žinojo, ką daryti, kad neutralizuotų Pauliukevičių. Pats Pauliukevičius šiandien nefunkcionavo gerai, ir jis pats tą žino.“

Nors po šio susirėmimo iškart buvo užsiminta, kad Vilniuje vyksiančiame turnyre I. Pauliukevičius susigrums su N. Kanišausku pagrindinėje kovoje, V. Gecas akcentavo, jog tokiam sprendimui patvirtinti dar reikia vidinių organizacijos pasitarimų: „Turbūt, kad tai bus pagrindinė kova, bet dar reikės mums viduje pasidaryti namų darbus.“

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Nz
Nz
2026-09-27 09:52
Man idomu kokiu durniu pilna eina cirka ziureti...
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?
?
2026-09-27 09:58
Nieko naujo. Visi seniai kalbėjo,kad Dirkstys sužais "traumos" korta ir pabėgs pabrukęs uodegą. Kovotojas kuris tik už ringo ribų šou daro - tuščias puodas garsiai skamba. Kiek piaro - ir koks šnipštas galiausiai.
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Švogeris
Švogeris
2026-09-27 09:43
Jei Dirgstys "neįveikė" Pikulės, tai toks ir kovotojas, jam į ringą su Kuvalda net lipti nereikėjo!
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