Apie Antetokounmpo tramdymą ir sumažėjusį vaidmenį kalbėjęs Valančiūnas: viskas gerai – nepavargęs

Prieš susitikimą kapitonas Jonas Valančiūnas nenorėjo per daug detalizuoti apie tai, kaip bus bandoma stabdyti Giannį Antetokounmpo, kuris yra neabejotinas graikų vedlys.
„Gera komanda, ruošiamės, nėra čempionate blogų komandų, reikia stipriai pasiruošti, eiti ir žaisti. Ūkiškai, kaip mokame, komandiškai, padaryti darbą iki galo ir viskas“, – apie būsimą mačą Krepsinis.net sakė J.Valančiūnas.
Jis taip pat šnekėjo apie kai kuriuos mačuose sumažėjusį savo vaidmenį, patirties faktorių ir šurmulį Latvijoje po pergalės prieš juos.
Ketvirtfinalio antradienį pradžia – 21 valandą, jį stebėkite su Krepsinis.net ir TV3.
– Gerai pažįstate Giannį Antetokounmpo. Yra būdų jį sustabdyti?
– Kalbame po rungtynių, gerai? (Juokiasi) Prisišnekėti nesinori, visi šneka, prišneka, stabdysime, nesustabdysime. Einame ir darome. Darysime viską, kad sustabdytume jį. Pristabdytume. Kad laimėtume rungtynes. Kas bebūtų, tas ar kitas darbas, turime padaryti iki galo.
– Ką dar išskirstume kaip svarbius Graikijos žaidėjus?
– Jie visi turi patirties, sukauptos žaidžiant už rinktinę, turime gerbti visus. Tokiose rungtynėse negali nuvertinti nė vieno žaidėjo, visus turi gerbti vienodai ir ruoštis stipriai.
– Susitiks mažiausiai ir daugiausiai patirties turinčios komandos, jei žiūrėtume į žaidėjų sužaistus čempionatus rinktinėje. Tai bus kažkoks faktorius?
– Patirtis visada gerai, bet yra kitokių daug faktorių. Yra pasiruošimas, momentas, stiprybė, vienybė. Daug tų faktorių, galima šnekėti apie daug ką, viskas rytoj, išeiname ir kaunamės iki galo.
– Esate žmogus, kurį treneriai vieneriose rungtynėse naudoja daug, kitose – gerokai mažiau. Sakėte, kad tai jums nesvarbu, bet ar amžius ir patirtis padeda prie to prisitaikyti?
– Tai nepavargęs, viskas gerai (Juokiasi). Kol komanda laimi, viskas aišku, esame atvykę kaip komanda, jokių ego būti negali – sakiau 1000 kartų. Aišku, kiekvienas nori žaisti 40 minučių, įmesti 60 taškų, bet jei 11 žaidėjų mes po 60 taškų, gal nelogiška.
– Po pergalės prieš latvius parašėte kokią žinutę Kristapui Porzingiui?
– Ne, bet pasimatysime jau ne už ilgo (Juokiasi). Jie kovėsi, mes kovėmės, visi norėjome laimėti, galime eiti aikštelėje daužytis iki kraujo, o kas vyksta gyvenime, tas vyksta.
– Ar skaitėte visą šaršalą, kuris skambėjo Latvijos spaudoje po šio mačo?
– Stengiuosi išvis čempionato metu mažiau skaityti. Yra tikslai, susikoncentravimas, komanda, buitiniai dalykai ir daugiau nieko nėra. Kažkas kažką pasakė... Dabar 21 amžius, labai lengva kažką pasakyti.
