Antanas Kanopkinas pasidalino pirmais įspūdžiais iš Dakaro – teko šildytis prie keturračio duslintuvo

Sėkmingai pirmąją sportinę šio Dakaro ralio užduotį įveikęs „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos lenktynininkas Antanas Kanopkinas pasakojo, kad viskas buvo taip, kaip ir tikėjosi: „Prologas įveiktas, trasa nebuvo labai paini. Klaidinti galėjo nebent vietinių žiūrovų pridarytos provėžos smėlyje, kurių buvo labai daug ir įvairiausiomis kryptimis, bet nuo kelio knygos nenukrypom.

Per tuos kilometrus dar kartą įsitikinau, kad kur greičio neturėjome – ten jo ir neatsirado. Smėlyje mums labai sudėtinga, o per akmenis reikės važiuoti labai atsargiai taupant padangas. Šis Dakaras skirtas ne rezultatui, o finišo pasiekimui, bet būtent to mes čia ir važiavome. Nuotaikos geros ir laukiame rytojaus.“

Sportininkas pasakojo, kad rytiniame važiavime link starto jau spėjo ir sušalti, o prieš išvažiuojant į prologą šildytis teko prie keturračio duslintuvo. Artėjančiomis dienomis ši situacija turėtų keistis, mat Dakaro karavanas suks į pietus, link legendomis apipinto Tuščiojo Ketvirčio.

Prologe A. Kanopkinas nuo lyderio, argentiniečio F. Moreno Floreso, atsiliko beveik aštuoniomis minutėmis ir užfiksavo devintąjį laiką, tačiau kol kas tai neturi įtakos bendram Dakaro ralio rezultatui, o dažnai ir neatspindi sportininkų tikrojo greičio.

Šeštadienį dalyvių laukia per 500 kilometrų, iš kurių net 414 sudarys greičio ruožas. Organizatoriai žada, kad tai bus vienas sudėtingiausių ruožų, atsijosiantis dalyvius pagal jų pasiruošimą šiam iššūkiui.

Visas 2024-ųjų Dakaro naujienas sekite www.tv3.lt/dakaras