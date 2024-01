Ilgai lauktas Dakaras 2024 prasidėjo: kur ir kada stebėti?

Visas svarbiausias Dakaro naujienas sekite čia: www.tv3.lt/dakaras.

Pirmoji Dakaro diena – prologas, kurioje startuos 10 ekipažų iš Lietuvos.

Kiek daugiau nei dvi savaites Lietuvos gyventojus šioje intriguojančioje kelionėje lydės TV3 žiniasklaidos grupė bei du prisiekę autosporto mylėtojai, Dakaro žurnalistai – Laurynas Matonis ir Mindaugas Plukys.

Kur ir kada stebėti?

Nuo sausio 5 dienos TV6 eteryje 20 val. startuos valandos trukmės sudėtingiausių pasaulio lenktynių apžvalga, pavadinimu „Dakaras“. Kiekvieną dieną žiūrovai čia išvys efektingiausius paros įvykius įvairiausiais rakursais – tiek iš automobilių vidaus, tiek nuo motociklininkų šalmų ar net iš sraigtasparnių. Taip pat laidos žiūrovų laukia įskaitų rezultatai, įdomiausios istorijos, išskirtinių dalyvių portretai, pažintis su debiutantais bei ne viena paslaptimi apgaubta Saudo Arabija.

Be viso to, speciali apžvalga apie mūsų šalies ekipažus kasdien pasieks ir TV3 sporto žinių žiūrovus bei radijo „Power Hit Radio“ klausytojus – svarbiausius įvykius čia nuolat apžvelgs L. Matonis.

O tie, kuriuos domins sudėtingiausių pasaulio lenktynių analizė ir tai, ko per dieną pasiekė lietuviai, kviečiami savo vakarus nuo 22 val. pratęsti naujienų portale tv3.lt, su specialia M. Plukio tinklalaide „Dakarorama“.

Kodėl Dakaras pritraukia tiek gerbėjų?

Jau ne pirmą kartą Dakaro ralis dviem savaitėms metų pradžioje tampa svarbiausia pokalbių tema, dominančia ne tik autosporto fanus, bet ir tuos, kurie įprastai tuo nesidomi. Anot M. Plukio, viskas dėl to, jog Dakaras – tarsi įtempto siužeto serialas, kuris prie ekranų prikausto pusei mėnesio, dovanoja daug azartiškų momentų bei gražių kovų.

Vis dėlto, jis pažymi, jog kiekvienas Dakaro ralis yra skirtingas, todėl jų lyginti negalima – tik įveikus 14 etapų ir pasiekus finišo liniją bus galima spręsti, koks buvo 2024 metų Dakaras.

„Smagiausia Dakaro ralį stebėti vietoje – įsisukti į veiksmo sūkurį, jausti į veidą plakančias dulkes, važiuoti šimtus kilometrų, patirti nuovargį, girdėti variklių ir generatorių prie palapinės gaudesį, sekti rezultatus ir skubėti pranešti naujienas. Nors Saudo Arabija orais nelepina, tačiau, esant galimybei, rekomenduoju bent kartą išvykti ir patirti šį gyvenimo nuotykį gyvai. Tūkstančiai susuktų kilometrų per varžybas dovanoja begalę neišdildomų įspūdžių bei padeda geriau pažinti šalį, kurioje vyksta varžybos“, – pasakoja M. Plukys ir žada visa tai kiek įmanoma labiau perteikti ir visiems ralio žiūrovams.

O štai L. Matonis atkreipia dėmesį į kitą svarbų niuansą – Dakaro ralis pelnytai vadinamas sudėtingiausiomis pasaulio lenktynėmis.

„Tai – dviejų savaičių maratonas įvairiausiomis dangomis, labai sunkiomis navigacinėmis sąlygomis šturmanams bei reikalaujantis didžiulio susikaupimo iš vairuotojų. Per dieną ekipažai nukeliauja apie 500 kilometrų kopomis, dykumomis ir kitais įvairiausiais paviršiais, tačiau būtent tai ir dar daug kitų priežasčių traukia fanus iš viso pasaulio“, – vardija jis.

Ir nors daugelis Dakare labiausiai laukia savo šalies atstovų pasirodymų, šiemet itin įdomu bus sekti ir kitataučius.

„Bus tikrai įdomu ir vėl stebėti elektra varomų „Audi“ visureigių bandymus elektrifikuoti autosportą, o taip pat šiemet lenktynėse debiutuos ir legendinio F1 lenktynininko Niki Laudos sūnus Lukas“, – pasakoja Laurynas.

Ko šiemet galime tikėtis iš Lietuvos ekipažų?

Kaip pastebi M. Plukys, sausio mėnesį vykstantį Dakaro ralį galėtume pavadinti žiūrimiausiomis sporto varžybomis, o kartu – netgi antrąja sporto religija Lietuvoje po krepšinio. Ypač gerai tą įrodo ralio dalyvių iš Lietuvos gausa – 2024 m. Dakare išvysime 10 lietuviškų ekipažų arba „14 sportuojančių“ komandų narių.

„Mes – patriotiška tauta. Palaikyti savus ir džiaugtis jų pergalėmis yra lietuviškas bruožas, todėl vis sakau, kad sausio mėnesį beveik 3 milijonai krepšinio trenerių dviem savaitėms virsta į lenktynių ekspertus“, – kolegai pritaria ir L. Matonis.

Surasti savo favoritus šių metų Dakaro ralyje nebus sudėtinga – lietuviai startuos visose kategorijose, išskyrus „Dakar Classic“. Kaip pastebi M. Plukys, šiemet bus ypač įdomu sekti du lietuvius – Laisvydą Kancių ir Roką Baciušką.

„Pernai pasaulio ralio reidų čempiono titulą iškovojęs Laisvydas trečią kartą grįžta į Dakaro ralį suvesti nebaigtų reikalų – laimėti arba bent kopti ant apdovanojimų pakylos.

Pernai iškovojęs keletą pergalių etapuose, klaipėdietis įrodė, kad yra vienas pajėgiausių šioje disciplinoje. Taip pat dėmesį verta sutelkti ir į Roką, kuris du metus iškovojo Pasaulio ralio reidų čempiono vardą, 2022 metų Dakare finišavo trečias, o 2023 metais – antras. Šiemet Rokas išvyko į Saudo Arabiją tik pergalės. Tiesa, šiemet jis startuos „Ultimate“ klasėje su pajėgesniais varžovais“, – savo rekomendacijomis dalijasi M. Plukys.

Dakaras – daugiau nei tik aistra

Tiek Mindaugas, tiek Laurynas neslepia – žiūrovams, klausytojams ir visiems autosporto gerbėjams besiruošdami kasdien pateikti svarbiausias naujienas, savajam Dakarui jiedu bando nusiteikti ir čia, Lietuvoje.

Vedamas noro išvysti Dakarą, M. Plukys dar 2018 metais sukūrė projektą „#iGo2Dakar“, kurio pagrindinis tikslas – atskleisti šio paslaptingo ralio užkulisius.

„Tais metais Dakaro maršrutas driekėsi per visą Pietų Ameriką – nuo Peru Sostinės Limos, per aukščiausią pasaulyje sostinę La Pasą Bolivijoje iki pat Argentinos megapolio Buenos Airių. Automobiliu sukorėme per 10 000 kilometrų. Tai buvo įsimintiniausia kelionė, stebint Dakaro ralį. Metams bėgant mano susidomėjimas Dakaru tik augo, kaip ir pats projektas, kuris jau antrus metus žiūrovams kasdien pateikia išsamią dienos įvykių analizę pavadinimu „Dakarorama“, – pasakoja Mindaugas ir kviečia nepraleisti savo laidos.

Tuo tarpu L. Matonis atskleidžia šiomis lenktynėmis susidomėjęs dar būdamas paaugliu. „Pamenu, tuo metu ryšys buvo kur kas prastesnis, o ir naujienų bei rezultatų tekdavo laukti net pusdienį, priešingai nei dabar. Paskutinius metus sekiau viską ir visada – telefone visuomet įjungtas livetime’ingas, kaip ir visų lietuvių socialinių tinklų paskyros. Džiaugiuosi, kad pagaliau atėjo laikas visu tuo pasidalinti ir su TV3 grupės draugais“, – šypteli jis.

Visas svarbiausias Dakaro ralio naujienas sekite kartu su TV3 žiniasklaidos grupe.