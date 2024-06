Anglijos rinktinės žvaigždės žmona – netipinė gražuolė: pasaulio dėmesį į save atkreipė po 2020-ųjų finalo

H. Kane'as su savo būsima žmona susipažino dar mokykloje ir yra kartu nuo 2011 metų.

2017 metais Anglijos rinktinės žvaigždė pasipiršo savo mylimajai, o jų vestuvės įvyko 2019 metais.

Pora taip pat augina keturis mažamečius vaikus, kurių paskutinis Henry Edwardas Kane'as gimė kiek mažiau nei prieš metus, praėjusių metų rugpjūčio 20 d.

H. Kane'o žmona nėra tipinė gražuolė, kokias dažnai renkasi futbolo žvaigždės, o jų meilė užgimė dar mokyklos laikais. Nors K. Goodland yra apkūnoka, tačiau nereiškia, kad ji nėra sportiška. Moteris yra profesionali fitneso trenerė, o taip pat aktyviai savo gyvenimo akimirkomis dalinasi ir socialiniame tinkle „Instagram“.

Įdomu tai, kad pora kartu kadaise žaidė futbolą ir abu lankėsi Deivido Beckhamo futbolo akademijoje, kur 11 metų amžiaus H. Kane'as turėjo galimybę nusifotografuoti su Anglijos futbolo legenda, o kartu su juo įsiamžino ir būsimoji jo žmona.

