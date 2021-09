Andrius Skuja Tokijo paralimpinių žaidynių rutulio stūmime – septintas

Geriausias buvo pirmasis A. Skujos bandymas. Visais kitais mėginimai, išskyrus neįskaitytą trečiąjį, mūsų šalies sportininkas irgi siuntė rutulį gerokai už 14 metrų ribos, bet savo rezultato nepagerino. Už mūsų šalies atleto nugaros liko venesuelietis Abrahanas Jesus Ortega Abello (14 m 36cm).

Aukso medalį iškovojo kanadietis Gregas Stewartas, jam pasidavė paralimpinis rekordas (16 m 75 cm). Už kanadiečio išsirikiavo rusas Nikita Prochorovas (16 m 29 cm – Europos rekordas) ir amerikietis Joshua Cinnamo (15 m 90 cm).

„Iš Tokijo išsivešiu daug patirties. Paralimpinėse žaidynėse viskas greitai keičiasi. Vieną dieną atsikeli ir jautiesi gerai, kitą dieną kažkas neveikia. Šiandien viskas atrodė neblogai, net ir oras gana vėsus. Gerai jaučiausi sektoriuje per apšilimą, bet per pristatymą nuėjo šiurpuliai per kūną, širdis spurdėjo.

Aišku, norėjau toliau rutulį nustumti, stengiausi, bet kažkokie niuansai sutrukdė. Atvažiavau su aštuntu rezultatu, finišavau septintas, taigi, truputį pakilau. Aišku, varžovai visi žvėrys. Visi, kas geriausi pasaulio reitinge, tai čia tas pirmas aštuntukas ir buvo.

Na ką, rimta patirtis. Tas rezultatas reiškia, kad laukia dar daugiau darbo. Girdžiu kalbas apie atostogas, bet žiūriu, kad nėra kada atsipalaiduoti“, – po starto kalbėjo Lietuvos rinktinės kapitonas A. Skuja.

Nors šiauliečiui nepavyko pagerinti asmeninio rekordo, jo treneris džiaugėsi stabiliais atleto stūmimais.

„Varžovai visi labai pajėgūs. Andrius atvažiavo į Tokiją su aštuntu rezultatu, todėl kilti labai aukštai mes nesitikėjome. Aišku, norėjome parodyti geriausią savo rezultatą, bet tokiose varžybose tai ne visada pavyksta. Rezultatas gal ne asmeninis, bet kas labiausiai nustebino, kad Andrius šiose varžybose parodė stabilumą, ko nebuvo kokius penkerius metus. Tai didžiausias pliusas“, -– sakė Deimantas Jusys.

Trečiadienio rytą antrame savo starte Tokijuje dalyvavo ir plaukikas Edgaras Matakas, kuris plaukė SB11 klasės 100 metrų krūtine rungties atrankoje. Ramūno Leono auklėtinis distanciją įveikė per 1 min. 17.41 sek. ir savo plaukime buvo antras, o bendrai atrankoje pademonstravo ketvirtą rezultatą.

Greičiau už E. Mataką plaukė olandas Rogieras Dorsmanas (1 min. 11,91 sek.), kinas Bozunas Yangas (1 min. 12.98 sek.) ir japonas Keiichi Kimura (1 min. 14.05 sek.).

100 metrų plaukimo krūtine rungties finalas Tokijo olimpiniame baseine vyks 12:02 val. Lietuvos laiku.