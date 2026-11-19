Mačo pradžioje egiptietė panaikino 2 geimų deficitą (2:0, 2:2), bet A. Lukošiūtė greitai susigrąžino pranašumą (4:2), o vėliau jį dar padidino.
Lietuvė antrojo seto pradžioje neutralizavo ne vieną „break pointą“, o antrajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją. Egiptietė kartojo pirmojo seto scenarijų ir panaikino deficitą (2:2), o penktajame geime galėjo perimti iniciatyvą, tačiau nerealizavo „break pointo“. Aštuntajame geime A. Lukošiūtė, paduodant varžovei, atitrūko 40:15 ir nesuklydo, pelnydama „break pointą“. Devintajame geime lietuvė startavo prastai (15:40), bet panaikino atsilikimą ir savo padavimais įtvirtino pergalę.
A. Lukošiūtė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje jos lauks italė Noemi Maines (WTA-643).
Dvejetuose A. Lukošiūtė su prancūze Alyssa Reguer kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame žais prieš britę Savannah Dadą-Mascoll ir kazachę Jekateriną Dmitričenko.
Milė Cibulskytė su ukrainiete Arina Jakuševa dvejetų starte per 51 minutę 0:6, 1:6 pralaimėjo A. Lukošiūtei su prancūze Alyssa Reguer. M. Cibulskytei ir A. Jakuševai atiteko 74 JAV doleriai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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