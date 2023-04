Ambicijų neslepiantis Žibėnas: „Atrodo, kad sezonas trunka tris metus“

Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas neslėpė apmaudo dėl pralaimėjimo, tačiau pripažino, kad ir prastai žaidusi komanda sugebėjo išlikti rungtynėse ir turėjo šansą šiame mače. „Sveikinimai „Žalgiriui“ su pergale ir su patekimu į Eurolygos atkrintamąsias varžybas.

Šiose rungtynėse žaisdami prastai kovėmės, prametėme daug laisvų metimų. Gynyboje atrodėme šiandien geriau nei įprastai būna. Nors varžovai dažnai kartojo savo metimus, bet net ir žaisdami prastai turėjome šansą mačo pabaigoje. Susitikimas pasibaigė vienos atakos skirtumu. Gaila... Gaila todėl, nes mūsų ambicijos yra didesnės. Mes norime laimėti kiekvienas rungtynes“, – kalbėjo G.Žibėnas.

– Rungtynių pabaigoje keletas epizodų prieš G.Masiulį buvo abejotini?

– Labai abejotini, bet čia tik mano nuomonė, reikia žiūrėti vaizdo peržiūrą, bet visada norisi, kad galėtų žaidėjai išsiaiškinti prieš žaidėjus. Reikia žiūrėti video, kol kas negaliu komentuoti.

– Kas pasikeitė po ilgosios pertraukos?

– Žinojome, kad „Žalgiris“ yra viena kovingiausių komandų, ne tik LKL, bet ir visoje Eurolygoje, per tuos veiksmus jie grįžta į rungtynes ir perlaužia begalę rungtynių, todėl turėjome kai kur būti protingesni, kai kur mūsų gynėjai nebuvo agresyvūs, o kai mes buvome agresyvūs, atakavome jų tris žmones, nenusimetėme kamuolių, kartais atrodėme prastokai puolime, suradome gerų metimų puolime, bet prametėme.

– Kaip atrodė praėjusi jūsų savaitė, kai netekote M.Echodo ir per tris dienas įsigijote naujoką? Kada jis turi atvykti?

– Labai skaudi netektis Martyno, šiandien žaidėme su Eurolygos kūnais, tai pasijautė, labai, ypač kovoje dėl kamuolių. Praeita savaitė prasidėjo labai blogai, su ta žinia Martyno, bet turiu duoti daug kreditų Donatui Zavackui ir mūsų skautui Matui Urbonui, kurie labai greitai sureagavo ir surado mums kitą žmogų, jis atvyksta, leidžiasi šiąnakt Vilniuje. Žiūrėsime, kiek jis duos naudos. Aišku, kūno mums labai reikia, tad žiūrėsime, kokioje formoje jis yra. Tikslas yra ne tiek jo įvedimas dabar, kiek jo nauda atkrintamosiose.

– Jam numatytas pagrindinio vidurio puolėjo vaidmuo?

– Nesišvaistome mes tais pavadinimais, pagrindinis ar atsarginis. Žiūrėsime, kas kokioje formoje, kokie varžovai, ką turime kur atakuoti, kur turime pranašumų. Evaldas ir toliau turės tą pačią rolę, niekas nesikeičia, nežinau, ar naujokas pakeis Echodą kokybės prasme, todėl kol kas sunku vertinti.

– Kiek patiems yra smagu laimėti tarpusavio sezono seriją prieš „Žalgirį“?

– Nežinau, čia gal daugiau gerbėjų reikalai, mes einame rungtynės iš rungtynių. Net lyginant pastarąsias rungtynes su šiomis, pas mus pasikeitė trys žaidėjai, vietoje Benedeko buvo Kendale’as, vietoje Echodo – Kairys, vietoje Lekūno – Gorhamas. Net tame pačiame sezone viskas keičiasi, turiu pripažinti, labai sunkus sezonas, atrodo, kad jis trunka trejus metus.

– M.Fosteris per pirmus du tarpusavio mačus sumetė 62 taškus, kodėl šį kartą nepavyko to pakartoti?

– Aišku, reikia pripažinti, kad ir „Žalgirio“ gynyba, kuri viena iš geresnių Europoje, tikrai didelį dėmesį skyrė. Šiandien ir Marcusas irgi nesusikūrė tų situacijų, kurias paprastai susikuria. Pasikartosiu, kad reikia žiūrėti vaizdo įrašą ir aiškintis priežastis, iškart po rungtynių labai sunku vertinti.

– M.Normantas praeitą kartą Kaune sužaidė karjeros rungtynes, bet šįkart pradėjo nuo suolo, kodėl?

– Mes dažniausiai žiūrime, kas prieš ką pradės gintis, o kas eis nuo suolo nėra svarbiausia. Pas mus nėra skirstymo į pagrindinius ir atsarginius. Šiandien taip nusprendėme, gal ir klaida buvo, bet pastaruoju metu ir Radzo žaidžia gerai, jis yra toks, kuriam lengviau pradėti, Margo yra toks, kuriam skirtumo nėra.

– Vienas tritaškis antroje rungtynių pusėje, tai yra jūsų nuovargio pasekmė?

– Antroje rungtynių pusėje jie daugiau keitėsi, tad natūralu, kad daugiau kontroliavo tritaškį, bet turėjome paruošę kitokių triukų, kaip tai atakuoti ir tiesiog neišpildėme. Per pastarąsias penkiolika dienų žaidėme tik vieną mačą prieš „Neptūną“. Žinote, treniruotės yra viena, rungtynės – kita. Tikrai manau, kad šiose rungtynėse paaugome, pasiimame kiekvieną pamoką iš „Žalgirio“ ir judame toliau.

– M.Fosteris mačo pabaigoje jau trečią svarbios atakos sekundę leido tritaškį. Tokiais momentais nesinorėtų kažko organizuočiau?

– Tai buvo labai organizuota ataka ir visiškai Marcuso metimas. Jis matė krepšį, taip, jam trukdė, bet tokiam metikui kaip Marcusas – tas pats, kas ir nieko. Reikėjo švelninti rezultatą, aišku, vėl, labai giliai analizuojant, gal reikėjo žiūrėti ir kažką geriau, bet tuo metu man tai atrodė kaip geras metimas.

– Ką prognozuojate „Žalgirio“ serijai prieš „Barcelona“?

– Esu sunkus prognozuotojas, bet džiaugiuosi visomis trimis komandomis, kaip jos pasirodė Europoje. Visų pirma „Žalgiris“, tikrai daug skeptikų nutildė, tas pats „Lietkabelis“ liko per vieną metimą ketvirtfinalio, mes buvome arti aštuntuko, per įmestų ir praleistų taškų santykį. Jei lyginant su Italijos lyga, kur nė vienos komandos nėra Eurolygos dešimtuke, jų neliko ir Čempionų lygos ar Europos taurės atkrintamosiose. Tai rodo LKL lygį, kad esame konkurencingi, turime labai įdomų čempionatą, ne dvi, ne trys ir ne keturios komandos gali kautis iki galo. Iš mūsų pusės, svarbiausia yra būti sveikiems, to palinkėsiu ir varžovams. Visos registracijos datos baigėsi ir reikia ruoštis lemiamiems mūšiams sveikiems.

– Ar su šituo pralaimėjimu kova dėl pirmosios vietos yra baigta?

– Kausimės toliau, nors aš nemanau, kad „Žalgiris“ švaistys taškus.