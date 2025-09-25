Alonso prabilo apie „Aston Martin“ komandą sustiprinusį Newey: „F-1“ genijaus idėjos verčia pasukti galvą

44-erių sulaukęs „Aston Martin“ pilotas Fernando Alonso per karjerą matė visko, bet tikina, kad ir jam nebūna lengva suvokti „F-1“ genijaus idėjas.
„Jis – neįtikėtinas. Adrianas yra geriausias inžinierius šito sporto istorijoje ir mes visi daug galime iš jo išmokti. Kad ir ką darytų Adrianas, mums reikia gerai pasukti galvą, kad suprastume, kodėl jis tai daro, kokią kryptį mato ir pan. Visada galima iš jo išmokti kažką naujo.
Adrianas net į sudėtingus klausimus randa atsakymus. Tuomet pats pagalvoji, kodėl visiems kitiems būna sunku rasti atsakymus į tokius klausimus.
Net jei Adrianas naudoja tik 5 proc. savo smegenų, mums, normaliems žmonėms, reikia gerokai pasukti galvą, kad mes viską suprastume. Aš neabejoju, kad jis būtų nuostabus šachmatų žaidėjas“, - sakė F. Alonso.
"To understand him, you need to use all your brain capacity."
Fernando Alonso discusses working with Adrian Newey, his future in F1 beyond 2026 and more in our latest exclusive interview.
🔗: https://t.co/rcm9hHe9rc pic.twitter.com/YMoRS5A0i3REKLAMAREKLAMA— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 25, 2025
A. Newey pasirašė ilgalaikį kontraktą, o kasmet gaus bent po 20 mln. svarų sterlingų (beveik 24 mln. eurų). Įskaičiavus ir premijas, ši suma galėtų išaugti iki 30 mln. svarų (35,5 mln. eurų) per metus. A. Newey buvo siejamas ir su „Ferrari“ bei „Mercedes“, bet „Aston Martin“ jam pateikė geriausią pasiūlymą.
Žymusis inžinierius karjeros pradžioje kūrė čempioniškus „Williams“ bolidus, vėliau jo kurtas bolidas padėjo triumfuoti ir „McLaren“. Persikėlus į „Red Bull“, A.Newey bolidai padėjo skinti pergales Sebastianui Vetteliui, o vėliau – ir Maxui Verstappenui. Iš viso su A.Newey bolidais buvo laimėta 14 pasaulio čempionatų pilotų įskaitoje ir 12 čempionatų konstruktorių įskaitoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!