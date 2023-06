Aleknos varžovo paraiška – lietuvio sezono rekordą gerino dukart

K.Čehas net 3 kartus diską sviedė už 71 m ribos: ketvirtu bandymu – 71,70 m, penktu – 71,19 m ir šeštu – 71,86 m. K.Čehas pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje, kuris iki tol priklausė lietuviui Mykolui Aleknai (71,00).

