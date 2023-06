Geriausią sezono rezultatą pasiekęs švedas lipa Aleknai ant kulnų

30-metis švedas Danielis Stahlis nustebino ir Švedijoje vykusiose varžybose diską nuskraidino net 70 m ir 93 cm. Iki M. Aleknos pasiekimo olimpiniam ir pasaulio čempionui pritrūko vos 7 cm.

70.93m!!🥏



Daniel Stahl 🇸🇪 got out to a huge Season's Best (SB) of 70.93m, the second biggest throw in the world this year in the men's Discus Throw in Sollentuna.



Fedrick Dacres 🇯🇲 threw 65.87m to take 2nd while Guðni Valur Guðnason 🇮🇸 threw 63.32m for 3rd. pic.twitter.com/6IDM0uMJK8