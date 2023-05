Mykolas Alekna laimėjo varžybas Sakramente, aplenkė 46 disko metikus

Dalyvių sąrašuose 7 studentai iš Lietuvos. Trečiadienį pirmasis iš jų startavo Tomas Keršulis. 400 m atrankos bėgime jis finišavo šeštas (47.05), tarp visų dalyvių jo rezultatas buvo 27-as ir šių metų NCAA sezonas jam, deja, baigėsi. Penktadienį su Kornelio universiteto komanda jis dar bėgo estafetėje 4×400 m, bet joje užimta paskutinė, 24-oji, vieta (3:16.62).

Ketvirtadienį Sakramente Gabija Galvydytė laimėjo vieną iš 800 m kvalifikacinių bėgimų (2:05.40) ir šeštadienį toliau kovos dėl patekimo į čempionatą. Urtė Bačianskaitė numetė ietį 41.49 m (45 vieta) ir nušoko į tolį 5.79/0.6 (40 vieta). Beatričė Juškevičiūtė, buvusi 100 m barjerinio bėgimo starto sąrašuose, nestartavo.

Mykolas Alekna numetė diską 67.75 m (66.34 – 64.07 – 67.75), tai buvo geriausias rezultatas tarp 47 dalyvių Sakramente. Artimiausias varžovas atsiliko daugiau kaip 2 metrais. Giedrius Valinčius 5000 m kvalifikaciniame bėgime finišavo keturioliktas (14:02.71) ir baigė NCAA sezoną.

Mykolas Alekna also earns the facility record on his final throw, which flies 67.75m (222-3)!! 🔥 🔥 #GoBears🐻 x #NCAATF pic.twitter.com/OFT7EgMN5I