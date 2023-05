Neišskirtinę Mykolo Aleknos pradžią sporte prisiminęs treneris: „Jis ateityje perrašys disko metimo istoriją“

Pernai pasaulį savo metimais sudrebinęs lietuvis nenustoja stebinti ir šiemet. Besiruošdamas artėjančiam pasaulio čempionatui jis diską Berklyje „The Big Meet“ varžybose nusviedė net 71 m taip pagerindamas ne vieną rekordą.

Nuo 2017 m. rudens Mykolą ir Martyną Aleknas treniruojantis M. Jusis naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kaip atrodo rekordus gerinančio Mykolo Aleknos kasdienybė ruošiantis svarbiausiems startams, kokie yra pagrindiniai tikslai ir kaip treneris reaguoja į vis gerėjančius rezultatus.

M. Jusis pasakojo, kad treniruotis prieš beveik 7-erius metus Mykolas ir Martynas Aleknos pas jį atėjo kartu, tačiau iš pradžių atrodė, kad daug geresnius duomenis turi ne Mykolas, o Martynas.

„Kai Mykolas atėjo su broliu sportuoti į mano grupę, tai jo brolis buvo išskirtinių duomenų: aukštesnis, ilgesnės rankos, greitesnis, šoklesnis.

Mykolas tikrai tiek fizinėmis tapatybėmis, tiek jėga, greičiu, galingumu buvo vidutinio lygio, gal net šiek tiek žemiau vidutinio lygio pagal savo amžių“, – sakė jis.

Nors Mykolas savo amžiaus grupėje ir nebuvo išskirtinis, tačiau sporte tobulėjo įdėdamas daug darbo ir nuolat tobulėdamas.

„Jis atėjo iš futbolo, turėjo fizinio rengimo treniruočių ir jo kūnas labai greitai progresavo.

Atėjo kaip vidutiniokas, bet progresas jo buvo milžiniškas, ypač per pirmus metus, o vėliau kiekvienais metais jis nesustodavo to pridėti“, – prisiminė treneris.

Paklaustas, kaip dabar atrodo pasaulio vicečempiono Mykolo Aleknos kasdienybė ruošiantis svarbiems startams, M. Jusis papasakojo, kokios treniruotės Mykolo laukia vasarą, kai jis į Lietuvą sugrįš iš JAV:

„Susitinkame Vingio parke, Mykolas parūpina muzikos, aš pasirūpinu viskuo, kas su treniruotėmis susiję, padarome gerą 20-30 minučių apšilimą, kai kuriuos specifinius pratimus, 40 min. pamėtome diską, padirbame technikai, o po to 40-60 min. atliekame jėgos, krūvio ir greitumo pratimus.

Taip atrodo jo pirmadienis ir antradienis, trečiadienis – poilsis, ketvirtadienis-šeštadienis vėl treniruotės. Sezono metu sportuojame tiek kartų, o jeigu nesiseka mėtyti, tai būna ir vakariniai susitikimai, mėtome diską“, – vardino M. Jusis.

Asmeninį savo rekordą šiemet M. Alekna pagerino už Atlanto – NCAA varžybose, o M. Jusis tuo metu buvo Lietuvoje. Paklaustas, kaip treneris su savo auklėtiniu bendrauja Mykolo studijų metu, M. Jusis sakė, kad komunikacija vyksta kasdien.

„Bendraujam kone kasdien. Ypač dabar, kai sezonas, per „Facebook“ nuolat susirašome. Tai vaizdo įrašų atsiunčia, tai šiaip kalbame, kaip sekasi, kaip treniruotės, kaip pratimai, paklausia, galbūt ko nors nedaryti, gal kažko daugiau. Tas bendravimas nesibaigiantis.

Dabar prasidėjo ir disko metimo sezonas, lengvosios atletikos diskininkai mėto, tai visad parašau, kai pamatau, kiek kas numetė, ir jis pats parašo. Jei matome, kad kažkas kur nors dalyvaus, tai ir lažinamės, kas daugiau numes diską, kuris sportininkas laimės“, – šyptelėjo pašnekovas.

Būtent kitų sportininkų rezultatai ir startai domina tiek trenerį, tiek ir patį Mykolą. M. Jusis vardino, kad Mykolas dabar turi keletą pagrindinių varžovų, su kuriais jau laukia susitikimo ir svarbiausiose varžybose.

„Vienas pagrindinių konkurentų dabar yra Slovėnijos sportininkas Kristjanas Čehas. Praeitais metais jis buvo pirmas pasaulio čempionate, Mykolas – antras, o Andrius Gudžius – trečias. Europos čempionate Mykolas laimėjo, o Kristjanas buvo antras.

Taip pat Lukas Weishaidingeris, tarp pagrindinių konkurentų ir Andrius Gudžius.

Yra 5-6 sportininkai, kuriuos mes sekame nuolat, kiek jie kur numeta, ir laukiame bendros dvikovos pagrindinėse varžybose.“

71 m diską švystelėjęs Mykolas ankstesnį karjeros rekordą (69,81 m) viršijo daugiau nei metru. Lietuvis taip pat pagerino NCAA visų laikų rekordą, o šis rezultatas yra geriausias ir šiemet pasaulyje.

Po varžybų metimą komentavęs lietuvis sakė, kad tokio rezultato pasiekti nesitikėjo:

„Tiesą pasakius, nesitikėjau mesti diską taip toli. Sektoriuje tiesiog stengiausi parodyti tai, ties kuo dabar dirbu. Treneris man padėjo numesti diską taip toli, jis davė patarimų dėl metimo technikos. Tai buvo geras komandinis darbas“, – sakė M. Alekna.

„Mykolas dažnai nesitiki to rezultato. Jis būna parašo kovo mėn., kad neįsivaizduoja, kaip reiks numest 70 metrų, diskas nebelekia, tik 66 m, nebėra jausmo ir pan. Bet aš jam visada sakau, kad jis tikrai tą diską mes, atsiras varžybose tas jausmas ir nereikia jaudintis.

Taip kiekvienais metais ir būna. Seku jo kiekvienų metų rezultatus ir jis vis progresuoja“, – tokias Mykolo mintis komentavo M. Jusis.

