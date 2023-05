Įspūdingą formą demonstruojantis Alekna diską vėl švystelėjo už 70 metrų ribos

Sportininkas jau pirmu metimu diską nusviedė 70,40 metro, taip pasiekdamas antrą rezultatą savo karjeroje ir šiame sezone.

M. Alekna šiose varžybose iš viso atliko 5 sėkmingus metimus (69,03, x, 68,11, 70,40, 67,39, 69,47).

Už nugalėjusio M. Aleknos nugaros liko du amerikiečiai Turneris Washingtonas (62,92) ir Elijah Masonas (61,77).

Here’s another look at the throw of 70.40m (230-11) from Mykolas Alekna, which broke his own meet record and earned him a second straight Pac-12 discus title!!



