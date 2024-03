Akistata, kuri Lietuvos futbolą pavers laikinu milžinu: rinktinės žaidėjų vertės skirtumai nuo varžovo – milžiniški

Lietuva su Gibraltaru kaunasi dėl išlikimo C divizione, kadangi savo grupėse užėmė ketvirtąsias vietas. Be to, iš visų keturių skirtingų C diviziono grupių ketvirtąsias vietas užėmusių komandų turėjo prastesnius pasirodymus.

Lietuvos ir Gibraltaro poros pralaimėtojai turės keltis į patį žemiausią – D divizioną ir kovoti su San Marino bei Lichtenšteino rinktinėmis.

Labai skirtingi pastarojo meto rezultatai

Nors Tautų lygos C diviziono kovose Lietuva atrodė tragiškai ir buvo triuškinama Turkijos (0:6), du kart pralaimėjo Liuksemburgui (0:2 ir 0:1) ir pralaimėjo Farerams (1:2), Europos čempionato atrankoje žaidimas kiek pagerėjo.

Atrankoje į 2024 m. Europos futbolo čempionatą, lietuviai sužaidė lygiosiomis 2:2 su pajėgia Vengrijos rinktine, 2:0 įveikė bulgarus, lygiosiomis 2:2 sužaidė su Juodkalnija.

Tuo tarpu Gibraltaras sugėrė vieną po kitos milžiniškas nesėkmes.

Europos čempionato atrankoje 0:5 pralaimėjo graikams, 0:4 airiams, 0:5 nyderlandams, o galiausiai net 0:14 buvo pervažiuotas Prancūzijos rinktinės.

Daug pasakanti rinktinės žaidėjų vertė

„Jie turi didelį kovingumą, bet visų pirma mes turime kalbėti apie save, kad patys savęs nenustebintume. Lengviau ruoštis rungtynėms, kai akivaizdžiai žinai varžovo galingumą, o Gibraltaras gali tapti klastinga komanda, jei jos neįvertintume.

Jie turi silpnų vietų, bet norint jas išnaudoti turėsime įdėti maksimumą jėgų, bet jei to nepadarysime – tapsime tokio paties lygio komanda”, – prieš artėjančią akistatą su varžovu kalbėjo Lietuvos rinktinės strategas Edgaras Jankauskas.

Pagarba varžovui koks jis bebūtų – viena svarbiausių sporto taisyklių, kurios laikosi visų sporto šakų atstovai.

Vis tik, akivaizdžia favorite Lietuvos rinktinę vadinti vargu ar reikėtų bijoti, kadangi vien bendra visų mūsų šalies rinktinės žaidėjų vertė yra kone dešimt kartų didesnė, nei Gibraltaro.

Remiantis „Transfermarkt” duomenimis, bendra Gibraltaro rinktinės žaidėjų vertė tesiekia 1,68 mln. eurų, kai tuo tarpu Lietuvos – 11 mln. eurų.

Vienas iš vertingiausių Gibraltaro žaidėjų yra gynėjas Ethanas Britto, kuris atstovauja Lincolono „Red Imps” komandai žaidžiančiai vietinėje Girbraltaro lygoje. Futbolininko vertė – 150 tūkst eurų.

Tiek pat vertas ir tai pačiai komandai atstovaujantis saugas Tjay De Barras.

Tuo tarpu visų kitų žaidėjų vertė yra mažesnė. Daugumos jų nesiekia net 100 tūkst. eurų.

Palyginimui, vertingiausias žaidėjas Lietuvos rinktinėje šiuo metu yra aukščiausiame Italijos futbolo divizione žaidžiančiam „Torino” klubui atstovaujantis 19-metis saugas Gvidas Gineitis, kuris prieš kelias dienas kalbėjo ir su portalu tv3.lt

G. Gineitis neseniai su italų klubu pratęsė sutartį iki 2028 metų. Anksčiau kontraktas galiojo iki 2026-ųjų. Dabar futbolininko vertė siekia 2 mln. eurų.

Antras pagal vertę Lietuvos rinktinėje yra dar vienas saugas, 23-ejų Edgaras Utkus, atstovaujantis Belgijos aukščiausios lygos klubui Briugės „Cercle“.

Futbolininko vertė, „Transfermarkt” duomenimis, šiuo metu siekia 800 tūkst. eurų.

Gynėjas Pijus Širvys, kuris šiuo metu atstovauja Slovenijos aukščiausios lygos klubui „Maribor“, vertas 650 tūkst. eurų, o vartininkas Edvinas Gertmonas žaidžiantis Rumunijoje, Klužo „Universitatea Cluj“ ekipoje vertinamas 600 tūkst. eurų.

Mažiausią vertę iš dabartinių Lietuvos rinktinės žaidėjų, „Transfermarkt” duomenimis, turi 21-erių Kauno „Žalgirio“ puolėjas Armandas Kučys, kuris vertinamas 150 tūkst eurų.

Lietuvos rinktinės pralaimėjimas Gibralatarui, ko gero, prilygtų fiasko, tačiau kaip bebūtų, aikštėje žaidžia ne pinigai. Norint įrodyti pranašumą teks stipriai padirbėti.

Portugalijos mieste Algarvėje įvyksiančią Lietuvos ir Gibraltaro rinktinių akistatą 21:45 val. bus galima stebėti portale tv3.lt, per TV6 televiziją arba naujos kartos televizijoje Go3.

Atsakomoji dvikova įvyks kovo 26 dieną 19:00 valandą Kaune. Sugebėję nugalėti serijoje Gibraltarą, lietuviai išliktų C divizione ir kitame cikle varžytųsi su Rumunijos, Kosovo ir Kipro rinktinėmis.

Nesėkmės atveju, lietuvių lauktų San Marinas ir Lichtenšteinas.