Futbolo žvaigždes Italijoje stabdantis Gvidas Gineitis – apie tapimą rinktinės lyderiu ir kylančias akcijas Turine

Ilgą laiką Lietuvos vyrų futbolo rinktinės lyderiais buvo įvardijamas dabar jau 32-ejų Fiodoras Černychas ar 33-ejų Arvydas Novikovas, tačiau laikas greitai bėga ir paskutiniai iš Mažeikių kilusio G. Gineičio blyksniai viename pajėgiausių Europoje „Serie A“ čempionate naujojo nacionalinės ekipos lyderio etiketę savaime užklijuoja darbštumu aikštėje pasižyminčiam devyniolikmečiui.

Rinktinių langą pasitinka optimalios formos

Lietuvos futbolininkas pastarąjį mėnesį išgyveno bene intensyviausią etapą savo profesionalaus futbolininko karjeroje ir stipriausioje Italijos lygoje startinėje sudėtyje pasirodė trijose iš keturių paskutinių savo komandos rungtynių. Dar labiau džiugu, kad paskutinėse dvejose prieš rinktinių langą jis žaidė visas 90 minučių!

Net ir po tokios sėkmingos atkarpos klubinėje karjeroje į rinktinę atvykęs 19-metis išliko kuklus ir tikino, kad lyderio statusą nacionalinėje komandoje jam dar tik teks išsikovoti.

„Dėl lyderiavimo rinktinėje, dar aišku nėra tokio dalyko, nes esu dar jaunas ir dar daug turiu ką padaryti, kad tapčiau tuo lyderiu. Bet manau, kad po truputi, po truputį ir eisiu link to tikslo“, – noro vieną dieną tapti rinktinės vedliu ne tik aikštelėje, bet ir rūbinėje neslepia G. Gineitis, sutikęs pasikalbėti su portalu tv3.lt.

Ilgam susiejo ateitį su „Torino“ klubu

Lietuvai simbolišką kovo 11-ąją jaunasis futbolo talentas suraitė savo parašą ant naujos sutarties ir pratęsdamas kontraktą su „Torino“ klubu įsipareigojo jame likti iki 2028 metų vasaros.

Tuo tarpu žaidėjo rinkos vertė po šio sandorio „transfermarkt.com“ sistemoje šoktelėjo vienu milijonu į viršų ir dabar siekia 2 milijonus eurų.

„Po šios sutarties jis tampa kaip minimum vienu brangiausiai apmokamų Lietuvos futbolininkų, gal net ir pačiu brangiausiu“, – po sutarties pratęsimo portalui tv3.lt sakė buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės futbolininkas Arūnas Klimavičius.

Naujas kontraktas reiškia ir didesnę mėnesinę futbolininko algą, tačiau 1 milijonu pakilusios savo rinkos vertės futbolininkas sako nė kiek nesureikšminantis.

„Dėl to, kad pasikeitė mano rinkos vertė, tai man nėra labai svarbu, ar du milijonai, ar vienas milijonas ji yra... Kartais atkreipi į tai dėmesį, bet stengiuosi neužsiciklinti ant to. Mano sekantis tikslas būtų žaisti, ką ir dabar pradėjau daryti, nes žaidžiu vis daugiau. Tikslas aišku būtų daug dirbti, toliau stengtis ir eiti link dar didesnių aukštumų. Aišku, dėl to, kad žaidžiu daugiau prisidėjo tai, kad vidurio saugas serbas Ivanas Iličius gavo traumą“, – savo artimiausius užsibrėžtus tikslus vardijo G. Gineitis.

Edgaras Jankauskas greitu metu tikisi įvarčio

Jau rytoj rungtynėse su Gibraltaru Lietuvos garbę ginsiantis ir mūsiškius UEFA Tautų lygos C divizione bandysiantis išlaikyti G. Gineitis sako, kad serijoje su šia nykštukine valstybe svarbiausi jam bus ne asmeniniai, o komandiniai tikslai.

Nors apie savo įvarčius jaunas žaidėjas nėra linkęs kalbėti, tačiau rinktinės strategas E. Jankauskas mano, kad greitu metu futbolininkas gali nutraukti ir savo įvarčių sausrą rinktinėje.

„Kalbėjome su Gvidu, kad bręsta jau tas įvartis, klube jau įsidrąsinęs ir mušti, o ne tik žiūrėti, kam duoti kamuolį. Laiko klausimas, kada įvartis ateis ir jų bus tikrai daug“, – auklėtinio potencialu puolime neabejoja E. Jankauskas.

Prieš išvyką į Lietuvos rinktinę G. Gineitis turėjo dar vieną sėkmingą pasirodymą Italijoje. Rungtynėse prieš „Udinese“ lietuvis buvo viena pastebimiausių šio mačo figūrų, o „granatiniai“ įveikė savo varžovus 2:0.

Lietuvis šeštadienio susitikime perėmė svarbų kamuolį varžovų aikštės pusėje ir jį skubiai adresavo varžovų gynybą dažnai sutraukiančiam ekipos puolėjui Duvanui Zapatai.

Kolumbietis taip pat žaidė nesavanaudiškai ir atliko perdavimą komandos draugui Nikola Vlašičiui, kuris netrukus pasižymėjo tiksliu žemu smūgiu į tolimąjį vartų kampą bei įtvirtino Turino ekipos pergalę 2:0.

Toks 19-mečio lietuvio epizodas neprasprūdo pro akis ir „Torino“ treneriui kroatui Ivanui Juričiui, kuris po rungtynių rūbinėje išskyrė gerą lietuvio žaidimą girdint kitiems komandos draugams.

„Atėjęs į rūbinę jis iškart pasveikino ir pasakė, kad žiauriai gerai sužaidei. Buvo žiauriai patenkintas ir sakė, „oho, kokios rungtynės“. Tada apsikabinome. Jis visada prieina ir pasako, jei kažkas gerai sužaidžia arba pasako, kam ko trūksta“, – savo indėliu į pergale ir trenerio jam pasakytais žodžiais džiaugėsi jis.

Italijos spauda lietuvio pasirodymus vadino „veteraniškais“

Italų spaudoje G. Gineitis yra giriamas už sprendimų priėmimo greitį aikštės viduryje ir veteranams būdingą šaltakraujiškumą.

„Tokį brangakmenį reikia atidžiai saugoti. Gineitis – mūsų dabartis ir ateitis. Rungtynėse su „Udinese“ jis puikiai darbavosi aikštės viduryje. Jis pavogė svarbų kamuolį iš Roberto Pereyros ir apskritai žaidė kaip veteranas“, – po paskutinės pergalės buvo rašoma internetinėje svetainėje Toro.it.

Tuo tarpu treneris I. Juričius pastaruoju metu taip pasitiki lietuviu, kad šiam vis dažniau patiki kelti ne tik kampinius, bet ir realizuoti baudos smūgius.

„Treneris mato, kad per treniruotes mušu baudos smūgius, nes dažniausiai mes mušame tryse ir per treniruotes man pavyksta įmušti. Per treniruotes treneris taip pat mato, kad galiu kelti kampinius ir paduoti grynai į tą tašką, kur reikia. Tai ir davė man visus baudos smūgius atlikti“, – portalui tv3.lt apie naujas atsakomybes klube kalbėjo vidurio saugas.

Būtent rungtynėse su „Udinese“ lietuvis buvo arti to, kad pelnytų įvartį iš standartinės padėties, o pasitikėjimą tokiu jaunu žaidėjų „Torino“ treneris turėjo paaiškinti ir žurnalistams.

„Buvau nusivylęs, kad jis neįmušė baudos smūgio, nes treniruotėse jis įmuša tokius visus“, – po mačo žurnalistams sakė I. Juričius.

Interviu metu G. Gineitis taip pat sakė, kad didžiausią įspūdį šį sezoną jam paliko akistata su „Napoli“ žvaigžde iš Sakartvelo Chviča Kvaracchelija.

„Jo judesiai, greitis su kamuoliu, kokybė, aikštės matymas, smūgiai ypač yra nerealūs. Aišku ir kamuolio varymas, bet jo greitis įspūdingas. Bet kai pradedi žaisti, tai jau nebežiūri į tas pavardes ir tiesiog žaidi“, – vieną įsimintiniausių futbolo aikštėje šiemet sutiktų varžovų įvardijo jis.

I. Juričius išsiskiria griežtumu

G. Gineitis neslepia, kad 48-erių Kroatijos futbolo specialistas yra itin griežtas treniruočių metu, tad jei sunkiai nedirbsi – gali ilgam įsipatoginti ant atsarginių žaidėjų suolelio.

„Treniruotėse visą laiką turi atiduoti šimtą procentų ir jei jis mato, kad neatiduodi šimto procentų, tada gali nežaisti ir visą sezoną. Jei mato, kad nesistengi ar vaidinsi, kad traumą gavai, tai gali net išvaryti iš treniruotės. Galima greitai su treneriu susipykti, o koks jis yra priklauso ir nuo rungtynių: jis labai daug šneka aikštėje su ketvirtu teisėju, tai dažniausiai būna, kad susipyksta arba gauna geltoną kortelę. Bet kaip žmogus su žmogum, su juo gali išsišnekėti apie viską“, – darbą treniruotėse su I. Juričiumi atpasakojo jis.

Tai, kad G. Gineitis pateko į tinkamo stratego rankas pabrėžia ir buvęs futbolininkas A. Klimavičius.

„Jaunam futbolininkui yra labai svarbu atrasti tą savo komandą karjeros pradžioje, kad treneris pasitikėtų. Nes kartais reikia, kad treneris šiek tiek ir avansu duotu to pasitikėjimo ir matytų tą potencialą ir išleistų, o po to aišku jau reikia visą tą pateisinti. Bet aš manau, kad Gvidui labai pasisekė su treneriu, nes juo pasitiki, stato į svarbią poziciją aikštėje. Nes net paprasčiau yra po keitimo išeiti futbolininkui būnant puolėju ar kraštiniu saugu, o jis yra atraminis saugas ir sunkesnė sakyčiau yra tik centro gynėjo pozicija. Tai yra pozicija, kur nenori žaisti jauni futbolininkai, nes klaidos yra labai matomos toje pozicijoje“, – trenerio pasitikėjimo svarbą akcentavo A. Klimavičius.

Tikroji G. Gineičio kaina gali būti gerokai didesnė

Pasak futbolo eksperto A. Klimavičiaus, nors šiuo metu G. Gineičio vertė šoktelėjo į naujas aukštumas, tačiau ji gali būti ir dar didesnė, nes vargu ar „Toro“ ryžtųsi vieną ryškiausių savo jaunųjų saugų parduoti net ir už 2 milijonus eurų.

„Tenka pripažinti, kad „transfermarkt.com“ yra komercinis portalas ir tikrąją vertę nustato įvykę pardavimai, bet vis dėlto panašias išvadas galima daryti su jų vertėmis. Manau, kad ne vien pasirašytas kontraktas lėmė jo rinkos vertės augimą, bet ir tai, kad šis futbolininkas vis dažniau pasirodo „Serie A“ rungtynėse“, – analizavo A. Klimavičius.

Brangiausiu Lietuvos futbolininku istorijoje šiuo metu vis dar yra Edgaras Česnauskis, kurį Maskvos „Dinamo“ iš „FC Moscow“ 2009-aisiais įsigijo už 4,2 milijono eurų.

Kitas legendinis rinktinės saugas Marius Stankevičius 2008 m. persikėlė iš vieno Italijos klubo į kitą už 3 mln. eurų sumą.

Tuo tarpu dabartinio Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Edgaro Jankausko rinkos vertė jo karjeros pike siekė apie 3,5-4 mln. JAV dolerių.

Pasak A. Klimavičiaus, jaunasis Lietuvos rinktinės vedlys turi visas galimybes pagal uždirbamus pinigus ne tik aplenkti savo dabartinį trenerį, bet ir tapti brangiausiu futbolininku šalies istorijoje.

„Aš manau, kad tikrai gali. Manau, kad netgi Gvidas yra brangesnis tokiame amžiuje, nei buvo E. Jankauskas. Bet dar laukia tikrai ilgas kelias ir kad vertę dar stipiau pasikelti reikia būti pagrindo žaidėju, sužaisti apie 80-90 proc. rungtynių sezone pagrindinėje sudėtyje ir tada vertė dar šoktų į viršų“, – pridėjo A. Klimavičius.

Pirmasis treneris nuo mažų dienų žavėjosi G. Gineičio darbštumu

Į pirmą treniruotę Mažeikiuose tėvai G. Gineitį nuvedė dar šiam lankant darželį. Penkerių metų amžiaus vaikas nuo pat mažumės lenkė savo bendraamžius fizinėmis savybėmis ir ūgiu. Jis taip pat savo žaidimo įgūdžius niekieno nevejamas vienas šlifuodavo pasilikęs po treniruočių ištisas valandas.

„Kai penkerių atėjo į treniruotę visi buvo vienodi ir jau tada jis išsiskyrė iš bendraamžių, o septynerių metų jau visa Lietuva jį žinojo. Jo tėvai gyveno šalia dirbtinės dangos aikštelės, tos, kurios pirmosios į Lietuvą tada atkeliavo ir kurią vietiniai vadino „gardeliu“. Tai jis likdavo po treniruočių ir dar daug valandų ten žaisdavo. Galima sakyti ten ir gyveno“, – darbštumą ir meilę futbolui nuo mažų dienų pastebėjo pirmasis G. Gineičio treneris Algirdas Mika.

Pats G. Gvineitis sako, kad treniruotis papildomai jo niekada niekas nevertė.

„Tėvai nieko tokio nesakė, pats kažkaip norėdavau likti, turėjau meilę futbolui, norėjau tiesiog paspardyti kamuolį ir kažką paveikti, nenorėdavau eiti į namus ir juose sedėti. Nuo namų man „gardelis“ buvo gal per dvidešimt metrų, tai rytais aštuntą valandą nueidavau dažnai paspardyti kamuolį ir grįždavau vakare aštuntą. Kartais praleisdavau po 10-12 valandų lauke žaisdamas futbolą“, – žaidimą kieme vaikystėje su vyresniais už save berniukais prisiminė G. Gineitis.

Dabar mergaites Mažeikiuose treniruojantis A. Mika sako, kad didžiulį Gvido talentą greitai pastebėdavo visi – tiek kitų komandų treneriai, tiek vaikus į varžybas vežantys vis kiti autobusų vairuotojai. Visgi jis neslepia, kad tokio žaibiško auklėtinio progreso nesitikėjo net pats.

„Aš tikėjau juo, bet negalvojau, kad taip iš karto šoks į „Serie A“, aš nebuvau toks naivus. Bet visi vairuotojai, net futbolu nesidomintys sakydavo, kad „vajezau, šitas vaikis geras bus“. Jis jau septynerių metų tokius „fintus“ rodė, duodavo į tuos vartus labai stipriai. Mes žaisdavome Latvijoje salės futbolo turnyruose ir kai sužinojome, kad ten galima mušti nuo vidurio linijos į vartus, tai pastatydavome Gvidą, nė žaisti nereikėdavo. Statydavo trigubas sienas prieš jį, bet vis tiek buvo „taukšt“ ir įvartis“, – juokėsi A. Mika, prisiminęs pirmuosius mažeikiškio žingsnius šiame sporte.

Kad G. Gineitis talentu išsiskyrė iš savo bendraamžių pritaria ir vaikus kitame Žemaitijos mieste treniravęs dabartinis Telšių „Džiugo“ strategas Andrius Lipskis.

„Asmeniškai jį atsimenu dar labai mažą, Telšiuose turnyre matėsi, kad Gvidas yra nestandartinis, pati fizionomija, sprendimai... Buvo tikras lyderis ir labai tai matėsi. Tada turėjo jam būti jau apie vienuolika metų, o gal net mažesnis <...> Aišku visi po to aplinkui treneriai šnekėjo, kad yra neeilinio talento žmogus. Tą sakė ir Rokas Garastas, kad auga įdomus vaikis“, – pirmąsias akistatas prieš G. Gineičio vedamus Mažeikius puikiai prisimena A. Lipskis.

Vos per ketverius metus G. Gineitis sugebėjo padaryti milžinišką šuolį.

2020 m. jis dar atstovavo Mažeikių „Atmosferą“ antroje pagal pajėgumą Lietuvos futbolo lygoje, kur per 28 rungtynes mušė ne tiek ir daug – 4 įvarčius.

Tų pačių metų vasarą jis išvyko į Italija, kur dvejus metus žaidė SPAL jaunimo komandoje, o 2022-ųjų vasarą būdamas septyniolikos persikėlė į „Torino“ jaunimo komandą.

Po metų 2023-iais jis buvo įtrauktas į pagrindinės komandos sudėtį ir vasario 10 d. debiutavo jau „Seria A“ pirmenybėse prieš tuometinius lygos čempionus „AC Milan“.

A. Lipskis įsitikinęs, kad G. Gineitis yra puikus pavyzdys visiems Lietuvoje futbolą žaidžiantiems vaikams ir treneriams, kad viskas gyvenime yra įmanoma.

„Tik sunkiu darbu galima pasiekti tai, ką šią dieną pasiekė Gvidas. Tas perėjimas į vyrų futbolą niekada nėra lengvas, bet Gvidas matyt turėjo didelį tikslą ir turi manau dar didesnius, todėl jam yra lengviau to siekti“, – motyvacijos svarbą ir perėjimą iš vaikų į vyrų futbolą akcentavo A. Lipskis.

Atraminio saugo pozicija – viena sunkiausių futbole

Dabartinis „Torino“ klubo strategas kroatas Ivanas Juričius yra linkęs kairiakojį lietuvį labiau išnaudoti atraminio saugo pozicijoje, kurioje ypač dažnai tenka bandyti atimti kamuolį iš pavojingiausių varžovų puolimo žaidėjų ar aikštės viduryje grumtis su augalotais priešininkų vidurio saugais.

Nors E. Jankausko schemose G. Gineitis turi dar daugiau laisvės kurti žaidimą puolime, tačiau pats futbolininkas nemano, kad jo funkcijos ginant savo šalies garbę labai skiriasi nuo klube esančių.

„Klube žaidžiu šeštoje pozicijoje (atraminio saugo – red. past), nes pas mus yra du vidurio saugai, o rinktinėje irgi esu toks šeštas labiau, nes vis tiek esu statomas prie dviejų vidurio saugų. Man nėra skirtumo, aš galiu ir šeštu ir aštuntu numeriu (atakuojančiu saugu – red. past) žaisti, bet negaliu pasakyti, kur jaučiuosi geriau“, – teigė G. Gineitis.

Tuo tarpu buvęs profesionalus futbolininkas A. Klimavičius įsitikinęs, kad geriausiai šio 191 cm ūgio žaidėjo savybės atsiskleidžia žaidžiant atraminio saugo pozicijoje.

„Vis dėlto jo ir fiziniai duomenys geri ir juos galima efektyviau išnaudoti, kai žaidžia arčiau gynėjų – tai yra atakų pradžia ir priešininų atakų griovimas, bet dabar tokie laikai, kai futbolininkas turi būti visose pozicijose techniškas ir aš manau, jog Gvidas tą savybę turi“, – sakė A. Klimavičius.

Tai, kokį vaidmenį E. Jankausko treniruojamoje rinktinėje šiuo metu turi G. Gineitis yra patenkintas ir Telšių „Džiugo“ strategas A. Lipskis. Jis neabejoja, kad greitu metu G. Gineitis bus vienareikšmiškai pagrindiniu gerokai atjaunėjusios Lietuvos futbolo rinktinės veidu.

„Rinktinėje man labai imponuoja jo fiziškumas, vėliau sprendimo priėmimų greitis ir aišku standartinėse situacijoje jis yra toks didelis ir tikrai gerai atrodo. Matome, kad ir Turine juo pasitiki, tai čia yra atsakymas, kad pas jį yra smagi kairė koja. Rinktinėje Edgaras iškart pamatė jo talentą, leidžia jį ir juo labai pasitiki. Man labai imponuoja, kaip dabartiniai rinktinės treneriai jauniems futbolininkams nebijo duoti šansą“, – išaugusiu jaunųjų futbolininkų indėliu rinktinėje džiaugėsi A. Lipskis.

Rungtynes stebėkite portale tv3.lt

Rytoj Portugalijos mieste Algarvėje įvyksiančią Lietuvos ir Gibraltaro rinktinių akistatą 21:45 val. bus galima stebėti portale tv3.lt, per TV6 televiziją arba naujos kartos televizijoje Go3.

Atsakomoji dvikova įvyks kovo 26 dieną 19:00 valandą Kaune. Sugebėję nugalėti serijoje Gibraltarą, lietuviai išliktų C divizione ir kitame cikle varžytųsi su Rumunijos, Kosovo ir Kipro rinktinėmis.

Nesėkmės atveju, lietuviai iškristų į D divizioną, kur jų lauktų nepalyginamai lengvesnės dvikovos su San Marino ir Lichtenšteino vienuolikėmis.