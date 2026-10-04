Aivaras Mikutis prisidėjo prie „Tudor Pro Cycling Team“ pergalės lenktynėse Malaizijoje

Bendroje įskaitoje triumfavo vokietis Lennartas Jaschas, kartu su lietuviu Aivaru Mikučiu atstovaujantis „Tudor Pro Cycling Team“ ekipai. Vokietis 8 etapus įveikė per 28 val. 57 min. 2 sek. ir uždirbo 250 UCI pasaulio reitingo taškų.
L. Jachsas 26 sek. aplenkė ispaną Abelį Balderstonę („Caja Rural – Seguros RGA“) ir 42 sek. – kitą ispaną Janą Castelloną („Caja Rural – Seguros RGA“).
A. Mikutis nuo komandos draugo atsiliko 23 min. 42 sek. ir galutinėje įskaitoje buvo 43-ias. Geriausias lietuviui buvo 7-asis etapas, kai jis finišavo 17-as.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.