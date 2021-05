Aistros Edgaro Ulanovo klube: pykstasi vadovybė ir treneris?

Graikijos žurnalistas George'as Zakkas praneša, kad Stambulo ekipoje iškastas karo kirvis. „Fenerbahče“ vadovų kabineto ir vyriausiojo trenerio Igorio Kokoškovo santykiuose juntama įtampa.

Teigiama, kad kai kurie žmonės „Fenerbahče“ stovykloje yra nusivylę serbo darbu. Pridedama, kad tai gali būti susiję su I. Kokoškovo koronaviruso testo atsakymu prieš lemiamas trečiąsias Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes.

SDNA source: The relationship between Fenerbahce and Igor Kokoskov seems to be heated & some people in Fener management are disappointed in Serbian coach. Kokoskov’s COVID-19 test before Game 3 against CSKA was definitely a problem. @SdnaGr