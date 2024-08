A lygos turo anonsas: kaip žalgiriečiams seksis be Pauliaus Golubicko?

Savaitgalį turėjusi įvykti „Panevėžio“ bei Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipų akistata čempionų klubo prašymu buvo atidėta.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“

Rugpjūčio 16 dieną, 19 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras.

Ankstesnės rungtynės: 2:2, 4:2.

Mėlynai balti namuose sieks savo kraitį papildyti septintąja pergale iš eilės.

Sulaukę Vilniaus „Žalgirio“ lygiųjų, „Hegelmann“ futbolininkai kurį laiką pirmavo turnyro lentelėje, tačiau vilniečiams nugalėjus dabar pirmas dvi komandas skiria tik 2 taškai. Kauno rajono klubas Marijampolėje šeštą iš eilės pergalę iškovojo be Deniso Bošnjako, o penktadienį dėl diskvalifikacijos žaisti negalės kairiojo krašto gynėjas Hugo Figueredo. Įprastai tarpusavio rungtynėse „Hegelmann“ žaidžia kur kas sėkmingai, pastarąjį kartą gargždiškiai buvo nugalėję prieš daugiau negu dvejus metus.

Į Akademiją „Banga“ atvyks su išties retu sau pasiekimu – trimis pergalėmis iš eilės. Pastarasis laimėjimas buvo pasiektas antradienį, kai „FPRO LFF taurėje“ net 5:0 buvo sutriuškintas Kėdainių „Nevėžis“. Strategas Davidas Afonso kiek parotavo sudėtimi, kurioje rezultatyvumu pasižymėjo Airesas Sousa bei Pijus Srėbalius. Po poros laimėjimų „Banga“ su 34 taškais pakilo net į 4-ąją vietą, tačiau išsilaikyti ten bus sudėtinga – laukia pajėgūs varžovai. Penktadienį ekipai negalės padėti diskvalifikuotas Robertas Vėževičius.

Marijampolės „Sūduva“ – „Kauno Žalgiris“

Rugpjūčio 17 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas

Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:2.

Marijampoliečiams – dar viena proga nutraukti itin prastą seriją namuose.

Jaunam strategui Dovydui Lastauskui dabar yra sudėtingiausias laikas jo trumpoje vyr. trenerio karjeroje. Nors ir nedemonstruojanti itin prasto žaidimo, „Sūduva“ nelaimi net dešimtyje rungtynių iš eilės bei pagal prarastus taškus rikiuojasi paskutinė. Marijampoliečiai su 23 taškais vis dar rikiuojasi aštunti, tačiau nuo 7-oje vietoje žengiančių oponentų atsilieka 5 taškais, o situaciją kiek pataisė du „TransINVEST“ klubo pralaimėjimai. Savo sirgalių akivaizdoje „Sūduva“ šiemet žaidžia prasčiausiai, be to, artimiausiame mače diskvalifikuoti du labai reikšmingi žaidėjai – Aleksandras Živanovičius bei Ernestas Burdzilauskas.

„Kauno Žalgiris“ jau kurį laiką turi rimtų sudėties problemų, tačiau per pastaruosius du mėnesius yra antra geriausiai taškus renkanti komanda. Sauliaus Širmelio kariauna savo sąskaitoje turi 44 taškus bei užtikrintai žengia 3-ioje pozicijoje, maža to, keletas pastarųjų tarpusavio mačų marijampoliečiams klostosi labai nesėkmingai. Svečiams jau bus pasiruošę padėti du naujokai – Numanas Kurdičius bei Quentinas Bena, visgi, spragos sudėtyje yra gana akivaizdžios ir įdomu, kaip seksis ilgesniame laikotarpyje kompensuoti Filipo Dangubičiaus išvykimą.

Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“

Rugpjūčio 18 dieną, 16 val. Vilnius, LFF stadionas

Ankstesnės rungtynės: 3:1, 4:0.

Vicečempionai priims šiemet du kartus užtikrintai įveiktą varžovą.

„Žalgiris“ po pergalės prieš „TransINVEST“ ekipą prieš 27-ąjį turą sugrįžo į turnyro lentelės, tačiau trečiadienio laimėjimas turėjo itin nemalonų akcentą. Nesėkmingai ant dirbtinės dangos nusileidęs Paulius Golubickas patyrė traumą bei netrumpam laikui bus iškritęs iš rikiuotės. Kyla klausimas, kuris lietuvis žais daugiau – Martynas Šetkus, Romualdas Jansonas, o galbūt pamatysime naujoką? Vladimiras Čeburinas turės pasukti galvą, tiesa, žalgiriečiai iki rinktinių lango turės gana dėkingą tvarkaraštį, jog ir be P. Golubicko skintų pergales.

Džiugiečiai po daugiau negu mėnesio pertraukos vėl sužais akistatą svečiuose, pastarąjį sykį išvykoje buvo nugalėta dar gegužės viduryje. Labai retai vasarą skinamos pergalės lėmė, jog „Džiugas“ su 32 taškais nusileido į 5-ąją vietą, be to, Saulės miesto atstovai po šios savaitės rungtynių gali susilyginti taškais. Beveik kasmet žemaičiai pateikia staigmeną bei bent sykį „Žalgirį“ nugali – dabartinė situacija yra dėkingesnė tuo, jog strategas Andrius Lipskis turi nedaug iš rikiuotės iškritusių žaidėjų.

FA „Šiauliai“ – Alytaus DFK „Dainava“

Rugpjūčio 18 dieną, 18.25 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas

Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:2.

Šiauliečiai pastarąjį pralaimėjimą „TOPsport A lygoje“ patyrė dar birželio 1-ąją, kai svečiuose buvo pralaimėta „Panevėžiui“. Nuo to laiko Mindaugo Čepo kariauna nepralaimėjo net aštuonerių rungtynių, bet šešis sykius sužaidė lygiosiomis. Turnyro lentelėje su 29 taškais užimama 6-oji vieta, bet pagal prarastus taškus Saulės miesto atstovai būtų kiek aukščiau. Sekmadienį laukia sudėtingas išbandymas – dėl diskvalifikacijų nežais Justas Petravičius, Deividas Dovydaitis bei Davis Ikauniekas, be to, priverstinį keitimą Telšiuose teko atlikti Mantui Kukliui.

Po gražios pergalės prieš „Bangą“ dainaviečiai patyrė du minimalius pralaimėjimus 2-ąją bei 3-iąją vietas užimančioms komandoms. Po jų su 28 taškais buvo nusileista į 7-ąją poziciją, o iki rinktinių lango laukia dar ne vienas grėsmingas varžovas. „TOPsport A lygoje“ per šešis mačus šiauliečių nugalėti kol kas nepavyko, neįplieskus puolimui tą bus sudėtinga atlikti ir septintuoju bandymu. Svečiuose „Dainava“ žaidžia labai nerezultatyviai, vienintelį sykį rimčiau iššovė tik dvikovoje Gargžduose.