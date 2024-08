Luka Modričius įsirašė į Madrido „Real“ istoriją: tapo tituluočiausiu klubo žaidėju

Trečiadienį jie kartu džiaugėsi dar vienu titulu. 2:0 „Atalanta“ nugalėjusi Ispanijos komanda iškovojo UEFA Supertaurę.

Šis iškovotas titulas buvo jau 27-asis, kurį Luka Modričius laimėjo vilkėdamas „Real“ marškinėlius. Pagal šį rodiklį jis tapo vienvaldžiu visų laikų „Real“ rekordininku.

Rekordinį pasiekimą užfiksavo ir treneris C. Ancelotti. Jis laimėjo savo 14-ąjį titulą už „Real“ vairo ir pavijo Miguelį Munozą. Pastarasis 1960-1974 metais taip pat laimėjo tokį pat kiekį titulų. Tiesa, C. Ancelotti savo titulams prireikė trigubai mažiau laiko – jis juos laimėjo per 5 metus.