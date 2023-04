A lygos turo anonsas: čempionai sieks revanšo Žemaitijoje

Šeštadienį Šiauliuose startuos antrasis „Optibet A lygos“ ratas

FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 22 dieną, 17 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

„Šiauliai“ ir toliau atsilieka 3 taškais nuo pirmosios vietos – retai praleidžiami įvarčiai leidžia rinktis pergales. Gynyba besiremiantys Saulės miesto atstovai taškus barsto retai, bet savų ginklų turi ir puolime – nuostabų žaidimą demonstruoja Danielis Romanovskis bei Eligijus Jankauskas, kurio įvartis praėjusiame ture nulėmė pergalę prieš Gargždų „Bangą“. Šiauliečiai per pastaruosius 4 turus pergalę šventė tris kartus bei tiek pat sykių išlaikė vartus „sausus“ – ši gera atkarpa „Šiauliams“, iš viso turintiems 20 taškų, leidžia rikiuotis antroje čempionato pozicijoje.

„Riteriai“ pamažu sprendžia problemas puolime ir tai vilniečiams turnyro lentelėje leidžia kilti vis aukščiau. Praėjusiame ture namie žaidusi sostinės ekipa savo sirgaliams padovanojo pirmąjį įvartį bei pergalę. Pergalingą ir vienintelį dvikovos įvartį įmušė jaunas puolėjas iš Nigerijos – Ebuka Onah. Strategas Vladimiras Jankovičius pasirinko trijų vidurio gynėjų išsidėstymą, realu, kad žaidimą dviem puolėjais galime pamatyti ir Šiauliuose. Komandai padėti negalės Milošas Spasičius, kuris dėl surinktų keturių geltonų kortelių turės praleisti artėjančią dvikovą. Prieš prasidedant antrajam čempionato ratui „Riteriai“ su 9 taškais užima 7-ąją turnyro lentelės poziciją.

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 23 dieną, 13 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2

Žalgiriečiai revanšo prieš Telšių „Džiugą“ sieks išvykoje.

Savęs neatrandantis „Džiugas“ namuose priims dar vieną grandą – „Žalgirį“. Atkarpa tikrai verčia sunerimti – pralaimėti visi 4 pastarieji mačai, per kuriuos įmuštas vos vienas įvartis bei praleisti net 10. Komandos vyr. treneris Joao Pratesas duodamas interviu po praėjusių rungtynių teigė, jog nors prieš sezoną daugelis komandai prognozavo paskutinę vietą lygoje, žemaičiai sieks tą paneigti, o tam reikės daug sunkaus darbo. Beje, vienintelę pergalę pirmame rate džiugiečiai pasiekė būtent prieš žalgiriečius. Prasidedant 10-ajam turui „Džiugas“ su 4 taškais užima paskutiniąją „Optibet A lygos“ vietą, o nuo artimiausio varžovo atsilieka 3 taškais.

Į Telšius atvykstantis „Žalgiris“ laimėjo abu pastaruosius mačus, per kuriuos nepraleido nė vieno įvarčio. Įdomus faktas, jog sostinės ekipa yra viena mažiausiai geltonų kortelių gaunančių komandų. Per pirmąjį ratą iš viso prieš save išvystos 10 kortelių, o pagal šią statistiką jų mažiau parodyta buvo tik „Panevėžio“ futbolininkams. Motyvacijos žaliai baltiems netrūks, kadangi pastarieji 1-ajame ture pralaimėjo rezultatu 2:3. Į Vilnių sugrįžęs Jurijus Kendyšas gerai įsiliejo į komandą, be to, vienas iš praeito sezono sėkmės kalvių Mathiasas Oyewusi puikią formą demonstruoja net ir žaisdamas su apsaugine veido kauke. Žalgiriečiai praėjusiame mače 2:0 nugalėjo dzūkus, o tai leido įšokti į stipriausiųjų trejetuką – „Žalgiris“ su 17 taškų rikiuojasi 3-ioje pozicijoje.

Alytaus DFK „Dainava“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 23 dieną, 15 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3

Dainaviečiai namuose priims turnyro lentelės kaimynus iš Kauno rajono.

9-ajame ture pirmą kartą šiais metais Alytuje rungtynes sužaidusi „Dainava“ savame mieste priims komandą, kuri pirmame rate buvo vienintelė dzūkams įmušusi daugiau nei 2 įvarčius. Tiesa, išskyrus pastarąjį ekipų susitikimą, tarpusavio dvikovos gana dažnai būna ypatingai įtemptos. Verta paminėti ir tai, jog vos vienerias rungtynes Alytuje sužaidę dainaviečiai pirmauja pagal besirenkančių žiūrovų vidurkį „Optibet A lygoje“. Galbūt namų sienos „Dainavos“ futbolininkams padės praverti iki šiol užrakintą įvarčių skrynią – pastarąjį sykį įvartis buvo pelnytas prieš kiek daugiau nei mėnesį. Alytaus komanda prieš prasidedant antrajam ratui savo kraityje turi 10 taškų bei rikiuojasi šešta.

„Hegelmann“ futbolininkai į Dzūkijos sostinę atvyks po nuostabaus sugrįžimo į rungtynes – rezultatu 0:2 atsilikę mėlynai balti rungtynių pabaigoje „Kauno Žalgiriui“ įmušė 3 įvarčius bei šventė pergalę derbyje. Prie laimėjimo stipriai prisidėjo Filipas Dangubičius, kuris pasižymėjo dviem įvarčiais – tai kroatui su 6 taikliais smūgiais leido pakilti į rezultatyviausių žaidėjų rikiuotės viršūnę. Realu, kad tokia pergalė kauniečiams leis labiau savimi pasitikėti, nes prieš tai buvo pralaimėti trys mačai iš eilės. Sužaidus pirmąjį ratą, „Hegelmann“ klubas rikiuojasi penktas, o savo sąskaitoje turi 12 taškų.

„Kauno Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 23 dieną, 17.55 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:2

Šio mačo tiesioginė transliacija – nuo 17.30 val. TV6 kanalu.

Žalgiriečiai šią savaitę patyrė itin skausmingą pralaimėjimą ir penktą sykį iš eilės derbyje nenugalėjo „Hegelmann“ ekipos. Iššvaistytas dviejų pranašumas bei nesėkmė nustūmė „Kauno Žalgirį“ iš 3-iosios pozicijos, tad šiuo metu Roko Garasto kariauna su 15 taškų žengia ketvirta. Strategas minėjo, jog sugrįžimas į Dariaus ir Girėno stadioną komandai turės visai kitokį impulsą ir tai turėtų būti pastebima artimiausiame mače. Žaliai balti šiemet sėkmingai rungtyniauja prieš apatinės turnyro lentelės dalies ekipas, tačiau po to bus žaidžiami trys susitikimai su čempionato lyderių trejetu.

„Sūduva“, kaip ir buvo galima tikėtis, yra kiek nestabili, tačiau kovingumo ir sėkmės pagalba potencialiai gali atimti taškų iš bet kurio oponento. Pastaruoju metu, grįžus į vartų stačiakampį Giedriui Zenkevičiui, praleidžiama kiek mažiau įvarčių, tiesa, rezultatai atakoje irgi suprastėjo – tą galima sieti su Levano Mačarašvilio bei Maksymo Pyrohovo iškritimu iš rikiuotės. „Sūduvos“ gretose jau kurį laiką nerungtyniauja Meinardas Mikulėnas ir Dariušas Stankevičius, tačiau abu „Žalgiriui“ priklausantys jaunuoliai turėtų greitai grįžti į rikiuotę.

„Panevėžys“ – Gargždų „Banga“. Balandžio 24 dieną, 18 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:0

10-ąjį turą užbaigs pirmadienio dvikova Aukštaitijos sostinėje.

„Panevėžys“ gražiu stiliumi užbaigė pirmąjį čempionato ketvirtį, Telšiuose pelnydamas tris įvarčius be atsako. Per pirmus devynis mačus 23 taškus panevėžiečiai iškovojo ir 2022-aisiais, tačiau šiemet tą padarė dėka puikaus puolimo. Pozityvu tapo dviejų gynėjų sugrįžimas į rikiuotę – Markas Beneta ir Romanas Mirošnykas jau rungtyniavo prieš „Džiugą“. Aukštaitijos sostinės klubui vis dar negali padėti Artemas Ščedras, Marko Tomičius ir Wandersonas Melo, tačiau ši trijulė jau artėja sugrįžimo link. Namuose prieš „Bangą“ panevėžiečiai įprastai skina pergales – laimėjimas leistų intensyvią trijų dvikovų atkarpą užbaigti su 7 taškais.

Įprastai daug dėmesio savo vartų saugumui skirianti Gargždų komanda yra pelniusi tik 5 įvarčius, iš kurių 4 buvo įmušti per dvejas pergalingas rungtynes. Davido Afonso treniruojamos komandos pasirodymai yra bene sunkiausiai prognozuojami, kadangi po triuškinamų nesėkmių įprastai sekdavo solidus mačas. Daugiau kokybės į gynybos grandį įnešė į rikiuotę sugrįžęs Benas Šatkus, link to artėja ir traumą besigydantis Ričardas Šveikauskas. „Banga“ pirmadienį sieks nustebinti, tačiau norint svečiuose bent jau sužaisti lygiosiomis reikės kol kas geriausio sezono mačo.