37-erių Luka Modričiui – kosminis arabų pasiūlymas ir erzinanti „Real“ sąlyga

Saudo Arabijos šeichų siūlomais pinigais jau susiviliojo ir vienas geriausių pasaulio futbolininkų Cristiano Ronaldo, kuris žaisdamas „Al-Nassr“ per sezoną uždirba netoli 200 mln. eurų.

Jau dabar aišku, kad „Los Blancos“ negalės pasiūlyti kroatui kažko panašaus iš finansinės pusės, tačiau pinigai niekad nebuvo tai, dėl ko L. Modričius rungtyniauja Los Blancos gretose.

Tiesa, Madrido komanda kelia sąlygą, kuri gali erzinti veteraną.

Jie reikalauja, kad 37-erių saugas baigtų karjerą Kroatijos rinktinėje.

Luka Modrić's offer from Saudi Arabia included a salary of €25M, a two-season contract and a total of €50M tax-free but he refused to negotiate. He has a clear desire to continue at Real Madrid.



— @diarioas pic.twitter.com/Yhm1Ro1aAH

