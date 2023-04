A lygos 9-ojo turo apžvalga: įspūdingas derbis ir sirgalių susidomėjimas Alytuje

Gynyba. Labai solidžiai prie savo ginamų vartų rungtyniaujanti FA „Šiauliai“ lyderiams nutolti neleido – svečiuose 1:0 įveikta Gargždų „Banga“.

Saulės miesto atstovai per 9 turus praleido vos 4 įvarčius, tai – vienas geriausių rezultatų lygoje. Vartininkas Lukas Paukštė kamuolio iš vartų tinklo netraukė jau 4 mačus paeiliui, net septyneriose rungtynėse išlaikydamas vartus „sausus“.

Apgultis. Iki galo kovojusi „Banga“ akistatoje su šiauliečiais antrame kėlinyje vieną po kito kėlė net 4 kampinius.

Namuose žaidę gargždiškiai turėjo itin daug standartinių situacijų. Davido Afonso kariauna prie varžovų vartų kamuolį nuo kampinio gairelės kėlė net 9 kartus, tačiau pralaužti atkaklios gynybos taip ir nepavyko.

Aplenkė. Itin prastą startą turėję Vilniaus „Riteriai“ pamažu įsibėgėja, o ilgai tylėjęs puolimas pradeda rodyti savo dantis. 9-ajame ture buvo pelnytas pirmasis įvartis namuose ir 1:0 įveikta Marijampolės „Sūduva“.

Pagal rezultatyvumą vilniečiai jau nėra paskutiniai – mušdami įvartį į „Sūduvos“ vartus „Riterių“ futbolininkai aplenkė vos 3 įvarčius pelniusius dainaviečius. Sostinės ekipa pakilo „Optibet A lygos“ turnyro lentelėje iki 7-osios pozicijos, o nuo aukštesnių vietų juos skiria vos keli taškai.

Bangavimas. Šiais metais „Sūduvos“ forma yra gana neprognozuojama – dar visai neseniai dvejas rungtynes iš eilės laimėję sūduviečiai dabar skaičiuoja poros pralaimėjimų seriją.

Marijampoliečiai įvarčio neįmušė jau per 2 turus, per kuriuos patirti pralaimėjimai. Jeigu laiką reiktų atsukti dar dviem turais anksčiau – „Sūduva“ laimėjo dvejose dvikovose iš eilės, o per jas abu kartus vartus išsaugojo „sausus“.

Pakartojo. „Panevėžys“ sužaidė identišką pirmąjį ratą kaip ir praėjusiais metais – tą įprasmino pergale 9-ajame ture prieš Telšių „Džiugą“ rezultatu 3:0.

2022-aisiais panevėžiečiai per pirmuosius devynis mačus taip pat iškovojo 23 taškus, antrojo rato starte irgi nugalėjo bei pirmąjį pralaimėjimą patyrė 11-ajame ture prieš „Kauno Žalgirį“.

Ruožas. Kiek nukraujavę džiugiečiai nelaimėjo jau septyneriose rungtynėse iš eilės ir šešiuose mačuose patyrė nesėkmes.

Žemaitijos klubas įmušė 5 įvarčius, 18 praleido ir, savo kraityje turėdamas 4 taškus, žengia dešimtas. Antrąjį ratą „Džiugas“ pradės akistata su titulą ginančiu čempionu.

Grįžimas. Andriaus Skerlos auklėtiniai padarė beveik neįmanomą – per keliolika minučių likviduotas poros įvarčių deficitas ir 3:2 įveiktas „Kauno Žalgiris“.

10 minučių – per tiek laiko trukusią atkarpą Kauno rajono „Hegelmann“ sugebėjo pelnyti 3 įvarčius. Dublį pelnė Filipas Dangubičius, kuris su 6 taikliais smūgiais yra rezultatyviausias lygos futbolininkas.

Serija. „Kauno Žalgiris“ pralaimėjo jau beveik laimėtas rungtynes – kauniečiai pirmavo 2:0, tačiau klaidos dvikovos pabaigoje lėmė žaliai baltų pralaimėjimą.

Apmaudo po paleistos progos pirmąjį „Optibet A lygos“ ratą užbaigti pergale neslėpė kauniečių vyr. treneris Rokas Garastas, kuris po rungtynių teigė, jog skaudų pralaimėjimą lėmė klaidos. Tarpusavio mačuose „Kauno Žalgiris“ nelaimi jau penkto mačo iš eilės.

Palaikymas. Alytaus DFK „Dainava“ sužaidė pirmąjį mačą savo stadione, tačiau sugrįžimą apkartino pralaimėjimas Vilniaus „Žalgiriui“ – 0:2.

Trečiadienio vakarą į Alytaus miesto stadioną susirinko 2557 žiūrovai – tokios gausios auditorijos „Optibet A lygoje“ jau kurį laiką nebuvo užfiksuota.

Praeitis. Jurijus Kendyšas „Optibet A lygos“ batalijose pastarąjį sykį pasižymėjęs buvo 2015 metais, tačiau į Vilnių grįžęs futbolininkas tai padarė dar kartą.

Į sostinės komandą sugrįžęs baltarusis pasižymėjo po aštuonerių metų pertraukos bei svariai prisidėjo prie pergalės prieš alytiškius. Rungtynėse Alytuje Jurijus ne tik pelnė įvartį, bet ir asistavo Mathiasui Oyewusi.