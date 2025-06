Tyrimas atskleidė, kokius elektros prietaisus lietuviai naudoja dažniausiai: eksperto patarimai, kaip sutaupyti

REKLAMA

Žaliųjų energijos sprendimų bendrovės „Enefit“ užsakymu atlikta šalies gyventojų apklausa parodė, kad neabejotinas dažniausiai namuose naudojamų prietaisų lyderis yra šaldytuvas. Klausiami, kokius prietaisus namuose naudoja dažniausiai, jį nurodė net 82 proc. respondentų.

Kiek daugiau nei pusė apklaustųjų teigė, kad dažniausiai namuose naudoja televizorių, daugiau nei trečdalis – kompiuterį ar planšetę. Telefono kroviklius minėjo 30 proc. gyventojų, skalbykles – 28 proc., elektrinius virdulius ar kavos aparatus – 27 proc. respondentų.

Rečiausiai lietuviai naudoja mikrobangų krosnelės – tik 2 proc. respondentų nurodė, kad šį prietaisą namuose įjungia dažniausiai.

„Enefit“ privačių klientų segmento vadovas Augustas Junevičius sako, kad gali atrodyti, jog dažniausiai naudojami prietaisai elektros energijos suvartoja daugiausiai, tačiau tai nebūtinai tiesa.

„Pavyzdžiui, nuolat įjungtas šaldytuvas per mėnesį sudaro vidutiniškai 10-15 proc. viso namų ūkio elektros suvartojimo. Tuo metu rečiau naudojami prietaisai – elektrinė viryklė, orkaitė, skalbimo mašina, taip pat šilumos siurbliai ar elektriniai boileriai – gali sudaryti net 20-30 proc. ar daugiau elektros suvartojimo, priklausomai nuo jų naudojimo intensyvumo bei techninių specifikacijų“, – skaičiuoja A. Junevičius.

Kaip sutaupyti?

Žaliųjų energijos sprendimų bendrovės „Enefit“ privačių klientų segmento vadovas pažymi, kad ir televizoriai, kompiuteriai, interneto maršrutizatoriai, įvairūs įkrovikliai, net ir budėjimo režimu veikdami, taip pat ženkliai prisideda prie mėnesinio suvartojimo augimo.

„Visą dieną fone veikiantis televizorius per mėnesį gali papildomai sunaudoti 10-20 kWh elektros energijos. Neišjungtas, miego režimu veikiantis kompiuteris taip pat prisideda prie nereikalingo energijos švaistymo. Tokie įpročiai dažnai atrodo nereikšmingi, bet per metus gali padidinti sąskaitas 10-15 proc. Tad vien pakoregavus šiuos įpročius per metus galima sutaupyti kelias dešimtis eurų“, – pataria A. Junevičius.

Taupyti galima ir keičiant prietaisus efektyvesniais ir išmanesniais, o didžiausią energijos taupymo potencialą turi tie prietaisai, kurie naudoja daug energijos ir turi energijos vartojimo efektyvumo klases.

Pavyzdžiui, senas A ar B klasės šaldytuvas gali suvartoti dvigubai daugiau energijos nei A+++ klasės modelis. Pakeitus tokius prietaisus naujesniais, galima sutaupyti net iki 50 proc. jų sunaudojamos elektros. Panaši situacija yra ir su senomis skalbyklėmis, indaplovėmis, džiovyklėmis. Net LED lemputės, pakeitus įprastas, leidžia sumažinti apšvietimo sąnaudas iki 80 procentų.

Kiek galima sutaupyti?

A. Junevičius vertina, kad, pavyzdžiui, apie 200 kWh elektros energijos per mėnesį suvartojantis „Enefit“ klientas, pasirinkęs populiariausią planą, per mėnesį vidutiniškai sumoka iki 50-ies eurų.

„Jeigu skaičiuotumėm, kad pakoregavus įpročius ar pakeitus senus (neefektyvius) prietaisus naujesniais efektyvesniais (naujesniais, geresnės klasės) per metus galima elektros vartojimą sumažinti 10-20 proc., tai reikštų, kad kasmet pavyktų sutaupyti net ir iki 100 eurų, kuriuos būtų galima skirti kitiems šeimos poreikiams“, – atkreipia dėmesį ekspertas.

Jis taip pat pažymi, kad toks įpročių keitimas ir investicijos į efektyvesnius elektrinius prietaisus ilguoju laikotarpiu ne tik apsimoka finansiškai, bet ir prisideda prie tvaresnio energijos vartojimo.

Apie „Enefit“

„Enefit“ – žaliųjų energijos sprendimų bendrovė, siūlanti platų spektrą paslaugų ir priemonių – nuo žaliosios elektros energijos tiekimo iki sumanaus energijos kaupiklių valdymo – padedančių efektyviai ir išmaniai atliepti individualius elektros energijos poreikius. Bendrovės siekis – klientams sukurti žaliąją ekosistemą, kurioje skirtingi žalieji sprendimai galėtų veikti sinergijos principu.

Lietuvoje bendrovė veiklą pradėjo 2007 m. ir šiuo metu užima antrą vietą rinkoje pagal klientams tiekiamą elektros energijos kiekį. Bendrovė priklauso didžiausiai Baltijos šalių elektros gamybos ir prekybos įmonių grupei „Eesti Energia“. Grupės įmonės veikia Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje bei Suomijoje. Baltijos šalyse ir Lenkijoje vystomas viešasis „Enefit“ elektromobilių įkrovimo tinklas šiuo metu užimą antrą vietą pagal klientams prieinamų įkrovimo stotelių skaičių.