  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
A.Kulboka – blankus pirmajame savo Europos taurės mače

2025-10-14 21:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 21:30

Europos taurėje suklupo Arnoldo Kulbokos atstovaujama Salonikų „Aris“ (2/1) komanda, kuri išvykoje 59:80 (18:20, 17:24, 16:19, 8:17) nusileido Liublianos „Cedevita Olimpija“ (3/0) klubui.

A.Kulboka taškų nepelnė (Euroleague.net)

Europos taurėje suklupo Arnoldo Kulbokos atstovaujama Salonikų „Aris" (2/1) komanda, kuri išvykoje 59:80 (18:20, 17:24, 16:19, 8:17) nusileido Liublianos „Cedevita Olimpija" (3/0) klubui.

0

Lietuvis žaidė pirmas savo sezono Europos taurės rungtynes, kuriose per 12 minučių prametė po dvitaškį ir tritaškį, atkovojo 2 kamuolius, sykį prasižengė ir rinko minus 1 naudingumo balą.

„Aris“ 19 taškų pelnė Elijah Mitrou-Longas, po 8 – buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius Stevenas Enochas ir Ronnie Harrellas. Oponentams 19 taškų rinko Umoja Gibsonas, 16 – Josephas Girardas, žaidęs Kėdainiuose.

