TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

444 kv. kilometrų sausumos plotą turintis Kiurasao tapo mažiausia šalimi, patekusia į pasaulio futbolo čempionatą

2025-11-19 08:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 08:18

Kiurasao tapo mažiausia šalimi istorijoje, patekusia į pasaulio futbolo čempionato finalinį etapą, po to kai paskutinę CONCACAF atrankos dieną sužaidė lygiosiomis 0:0 su Jamaika.

Kiurasao rinktinė | Scanpix nuotr.

Maža Karibų valstybė, turinti vos 156 tūkst. gyventojų ir tik 444 kv. kilometrų sausumos plotą, atranką užbaigė būdama vienintelė nepralaimėjusi turnyro komanda. Kiurasao surinko 12 taškų ir tapo B grupės nugalėtoja.

0

Maža Karibų valstybė, turinti vos 156 tūkst. gyventojų ir tik 444 kv. kilometrų sausumos plotą, atranką užbaigė būdama vienintelė nepralaimėjusi turnyro komanda. Kiurasao surinko 12 taškų ir tapo B grupės nugalėtoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jie pagerino Islandijos rekordą – ši į 2018 m. pasaulio čempionatą pateko turėdama kiek daugiau nei 350 tūkst. gyventojų.

Kiurasao rinktinę treniruoja buvęs „Premier“ lygos treneris Dickas Advocaatas, kuris dėl asmeninių priežasčių praleido rungtynes su Jamaika. Visa Kiurasao atrankos kampanija buvo nepriekaištinga: komanda nė karto nepralaimėjo ir iškovojo triuškinamą pergalę 7:0 prieš Bermudus, kuri padėjo užsitikrinti kelialapį į pasaulio čempionatą.

D. Advocaatas anksčiau net tris kartus vadovavo Nyderlandų rinktinei, taip pat treniravo Pietų Korėją, Belgiją ir Rusiją, prieš priimdamas darbą Kiurasao rinktinėje.

Kiurasao savo varžovus grupių etape pirmą kartą istorijoje sužinos gruodžio 5-ą dieną per burtų traukimą Vašingtone.

Panama ir Haitis taip pat iškovojo kelialapius į paskutinį atrankos turą regione, kuriame taip pat yra ir turnyro šeimininkės – automatiškai į turnyrą patenkančios Jungtinės Valstijos, Meksika ir Kanada.

Panama pateko į savo antrą pasaulio čempionatą po pergalės 3:0 prieš Salvadorą: pirmojo kėlinio įvarčius pelnė Cesaris Blackmanas ir Erickas Davisas, o Jose Luisas Rodriguezas pridėjo dar vieną. Iki šiol panamiečiai tik kartą žaidė pasaulio pirmenybėse (2018 m. Rusijoje).

Panama tapo geriausia A grupės komanda surinkusi 12 taškų, o Surinamas, į paskutinį turą žengęs pirmoje vietoje dėl geresnio įvarčių santykio, pralaimėjo 1:3 Gvatemalai ir liko antras su devyniais taškais.

Haitis pateko į čempionatą po netikėto pasirodymo – jie laimėjo C grupę po pergalės 2:1 prieš Nikaragvą aplenkdami favoritus Hondūrą ir Kosta Riką. Tokie rezultatai reiškia, kad Hondūras ir Kosta Rika kitą vasarą pasaulio čempionate nedalyvaus.

Loicious Deedsonas pelnė pirmą įvartį devintą minutę, o Rubenas Providence'as – 45-ąją.

Haitis tik sykį anksčiau žaidė pasaulio čempionate (1974 metais Vokietijoje).

Haitis surinko 11 taškų, Hondūras – 9, o Kosta Rika – 7.

Antrąsias vietas užėmusios Jamaika ir Surinamas gavo paskutinius du CONCACAF kelialapius į FIFA tarpžemynines atrankos rungtynes. Jose šešių komandų turnyre kovo mėnesį kausis su Bolivija, Naująja Kaledonija, Kongo Demokratine Respublika ir Iraku dėl dviejų vietų pasaulio čempionate.

Visas šalių, patekusių į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą, sąrašas (42 iš 48):

Turnyro šeimininkės: Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos

Azija: Australija, Iranas, Japonija, Jordanija, Kataras, Saudo Arabija, Pietų Korėja, Uzbekistanas

Afrika: Alžyras, Žaliasis Kyšulys, Egiptas, Gana, Dramblio Kaulo Krantas, Marokas, Senegalas, Pietų Afrika, Tunisas

CONCACAF: Kiurasao, Haitis, Panama

Europa: Austrija, Belgija, Kroatija, Anglija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Škotija, Ispanija, Šveicarija

Okeanija: Naujoji Zelandija

Pietų Amerika: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvadoras, Paragvajus, Urugvajus

