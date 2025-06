19-metis Desire'as Doue tapo PSG didvyriu: padovanojo klubui pirmą Čempionų lygos trofėjų, ko nesugebėjo Messi, Neymaras ar Mbappe

Visgi nėra jokių abejonių, tuo metu būtent J. Pastore labiausiai norėjo būti Marquinhos vietoje. 35-erių argentinietis, kuris vis dar jaunesnis nei kai kurie „Inter“ žaidėjai, buvo pirmasis reikšmingas PSG pirkinys po to, kai 2011-aisiais klubą įsigijo „Qatar Sports Investment“. Už jį „Palermo“ buvo sumokėta 42 mln. eurų, o PSG prezidentas Nasseras Al-Khelaifi tada paaiškino šį pasirinkimą siekiu surasti naują Lionelį Messi, o ne pirkti tikrąjį.

Vis dėlto PSG vėliau savo poziciją pakeitė – 2021 m. jie įsigijo patį L. Messį. Jo atvykimas sutapo su tuo metu artėjusiu pasaulio čempionatu Katare, o katariečiai tikrai gavo tai, už ką mokėjo. Emiras ant L. Messi uždėjo tadicinį katariečių apsiaustą, kai šis triumfavo Lusailio stadione vykusiame įspūdingame finale su Argentinos rinktine, tačiau Čempionų lygos trofėjaus į Paryžių L. Messi taip ir neatvežė.

Tuomet sklandė klausimas – kas tai padarys? Jei ne L. Messi, tuomet galbūt Paryžiuje gimęs Kylianas Mbappe? Tačiau praėjusią vasarą jis išvyko į Madrido „Real“. Klubą, kuris ką tik buvo laimėjęs 15-ąjį Čempionų lygos titulą „Wembley“ stadione ir kuris laikomas didžiausiu šios taurės garantu visoje Europos futbolo istorijoje. Akivaizdu, kad K. Mbappe savo šansus iškovoti Čempionų lygos trofėjų geresniais vertino būtent Ispanijos klube.

Padėjęs trofėjų, J. Pastore atsitraukė ir stebėjo PSG žaidėjus, vieną po kito einančius pro šalį. Jie lietė ir bučiavo taurę. Desire'as Doue sustojo, padėjo rankas ant rankenų tarsi laikytų seno draugo pečius, o spindinčiame paviršiuje jis išvydo atspindį žaidėjo, kuris padovanojo PSG pirmąją Čempionų lygos taurę.

Tai nebuvo nei J. Pastore, nei L. Messi, nei Neymaras ar K. Mbappe. Ne Zlatanas Ibrahimovičius, Edinsonas Cavani ar Davidas Beckhamas, kuris šią pergalę stebėjo iš tribūnų kartu su Tomu Cruise'u. Tai D. Doue. Jis buvo pripažintas geriausiu Čempionų lyos finalo žaidėju ir buvo tas, kuris po 32 metų laukimo padovanojo Prancūzijai Čempionų lygos trofėjų.

Désiré Doué wins the Man of the Match Award in Champions League final. Two goals, one assist, 19 years old.

„Neturiu žodžių tai apibūdinti“, – sakė D. Doue.

Desire Doué became the 1st player to be involved in 3+ goals in a Champions League final. #UCLfinal



67’ minutes

2 goals

1 assist

41 touches

19/26 accurate passes (73%)

3 key passes

2 big chances created



A great season & I've waited a while to see him reach this stage & deliver.