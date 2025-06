Luisas Enrique ragina „Ballon d’Or“ apdovanojimą skirti Ousmane’ui Dembele po įspūdingo PSG sezono

„Visi kalba apie „Ballon d‘Or“. Aš šį apdovanojimą skirčiau Ousmane‘ui Dembele. Tai padaryčiau vien tik dėl to, kaip jis gynėsi finale. Jis buvo lyderis. Be jokių abejonių jis to nusipelnė. Ne tik dėl jo pelnytų įvarčių, bet ir už varžovų spaudimą, kurį išvydome. Mes pamatėme jo išskirtinį sezoną.

Mano komanda šį vakarą buvo nepaprasta. Sulaukėme iš „Inter“ didelio spaudimo, jis buvo intensyvus. Dembele buvo neįtikėtinas, jis nesuteikė varžovams erdvės kvėpuoti. Tuo tarpu mes, kai turėjome progų pasižymėti, tuo pasinaudojome. Visi šie žaidėjai atnešė kažką komandai. Tai mums leido patekti ten, kur esame“, – kalbėjo strategas.

Puikią formą šiame sezone demonstruojantis O. Dembele iki Čempionų lygos finalo buvo pelnęs aštuonis įvarčius, tačiau susitikime su „Inter“ pasižymėti nepavyko. Tuo tarpu šiame sezone prancūzas iš viso pelnė 33 įvarčius ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų per 49 sužaistas rungtynes visuose turnyruose.