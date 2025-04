16-metė teniso talentė stebina pasaulį: WTA turnyre įsirašė į istoriją

Teniso talentė aštuntfinalyje per 2 valandas 10 minučių 6:3, 7:6 (7:3) įveikė rumunę Patricią Marią Tig (WTA-243). Nuo kvalifikacijos startavusiai J. Parejai tai buvo 4-a pergalė iš eilės.

Amerikietė pirmajame sete buvo atsilikusi po pralaimėtos savo padavimų serijos (1:2), bet vėliau laimėjo 3 varžovės padavimų serijas paeiliui ir pagerino žaidimą savo padavimų metu. Antrajame sete J. Pareja du kartus išbarstė turėtą pranašumą, tačiau pratęsime startavo fantastiškai (5:0, 6:1) ir netrukus įtvirtino pergalę.

J. Pareja tapo jauniausia tenisininke, patekusia į WTA turo turnyro ketvirtfinalį nuo 2021 m. Dabar ji mes iššūkį prancūzei Leoliai Jeanjean (WTA-116).

REMEMBER HER NAME 📢



Sixteen year old Julieta Pareja defeats Tig, 6-3, 7-6(3), to become the youngest WTA quarterfinalist since 2021!#CopaColsanitasZurich pic.twitter.com/2Vt3LUspbr