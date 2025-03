„Xiaomi“ pristatė naują flagmanų seriją: užtikrins aukščiausios kokybės fotografijos galimybes

REKLAMA

REKLAMA

Bendrovės atstovų teigimu, siekiant užtikrinti sklandų naudojimąsi naujos kartos įrenginiais, „Xiaomi 15“ serijoje buvo atnaujinta operacinė sistema. Todėl šiandien naudotojai galės mėgautis didesniu našumu ir patobulintomis dirbtinio intelekto funkcijomis.

REKLAMA

Naujas mobilios fotografijos standartas

Barselonoje pristatyti išmanieji telefonai, pasak bendrovės, sukurti mobiliosios fotografijos entuziastams.

„Xiaomi 15 Ultra“ 6,73 colių WQHD+ AMOLED ekranas pasižymi ryškia 3200 x 1440 taškų raiška ir 3200 nitų didžiausiu ryškumu, užtikrinančiu aiškumą esant bet kokiam apšvietimui. Dėl specialaus „Shield Glass 2.0“ stiklo užtikrinamas didesnis atsparumas kritimui.

REKLAMA

REKLAMA

Fotografijos mėgėjai taip pat turėtų įvertinti ir 50MP „Leica“ objektyvo pagrindinę kamerą su jutikliu, užtikrinančiu veikimą net esant silpnam apšvietimui. Kartu su universalia keturių kamerų sąranka, įskaitant 200 MP ultra-telefono kamerą, galima sukurti detalias nuotraukas visuose židinio nuotoliuose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu filmuojant vaizdo įrašus palaikomas 4K 120 kadrų per sekundę filmavimas, „Dolby Vision®“ 4K 60 kadrų per sekundę sparta ir pažangus stabilizavimas.

Tai ne tik užtikrina, kad filmuota medžiaga būtų profesionalios kokybės, bet ir leidžia labai sklandžiai atkurti sulėtintus vaizdus. Kadangi per vieną sekundę užfiksuojama tiek daug kadrų (120/60 FPS), juos atkuriant lėčiau, vaizdas išlieka labai sklandus.

REKLAMA

Galiausiai, 4 mikrofonų sistema įrašo aukštos kokybės garsą, o tai leidžia kurti įtraukiančius vaizdo įrašus.

„Xiaomi 15“ turi universalią trijų kamerų sistemą, kuri užtikrina aukštą nuotraukų kokybę.

Kameros objektyvai turi įvairius židinio nuotolius – nuo 14 mm iki 120 mm, todėl kurie leis padaryti aiškias nuotraukas bet kokiomis sąlygomis ir pasirinkus norimą kampą.

REKLAMA

Pagrindinė kamera turi aukštos kokybės „Leica“ objektyvą su specialiu lęšiu, kuris gerai praleidžia šviesą ir padeda užfiksuoti aiškias nuotraukas net silpname apšvietime.

Be to, ši kamera turi „Light Fusion 900“ jutiklį, kuris užtikrina profesionalios kokybės nuotraukas įvairiais židinio nuotoliais: 23 mm, 28 mm ir 35 mm.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Norint nufotografuoti smulkias detales arba tolimus objektus, „Xiaomi“ 15 turi 60 mm teleobjektyvą su 50 MP jutikliu, kuris leidžia labai aiškiai užfiksuoti nuotraukas net dideliu atstumu ir daryti nuostabias makro nuotraukas net esant 10 cm atstumui. Taip pat yra 14 mm plataus kampo kamera, kuri turi 50 MP raišką ir leidžia daryti nuostabias plačiakampes nuotraukas.

REKLAMA

Išskirtinis našumas

„Xiaomi 15“ serija išsiskiria savo galingumu ir efektyvumu, nes turi „Snapdragon® 8 Elite“ mobiliąją platformą.

Palyginti su ankstesnėmis kartomis, šis procesorius pasižymi 45 % didesniu CPU našumu ir 52 % mažesnėmis energijos sąnaudomis, o GPU našumas padidėjo 44 %, tuo pačiu sumažinant energijos sąnaudas 46 %. Tai leidžia greičiau atlikti sudėtingas užduotis, pavyzdžiui, naudoti kelias programėles tuo pačiu metu ir užtikrinti sklandų daugiaprogramį darbą. Dėl geresnio GPU našumo žaidimų grafika bus žymiai kokybiškesnė ir įtraukianti.

REKLAMA

Be to, tiek „Xiaomi 15“, tiek „Xiaomi 15 Ultra“ turi pažangią „Xiaomi IceLoop“ aušinimo sistemą, užtikrinančią sklandų veikimą atliekant sudėtingas užduotis, tokias kaip vaizdo įrašymas, žaidimai ir dirbtinio intelekto valdomos operacijos.

Galiausiai, baterijos veikimo laiką optimizuoja „Xiaomi Surge Battery Management System“, užtikrinanti veikimą visą dieną ir greitą įkrovimą. „Xiaomi 15 Ultra“ turi 5410 mAh bateriją su 10 % silicio karbido kiekiu, užtikrinančiu didesnį energijos tankį, ir palaiko 90 W „HyperCharge“ bei 80 W belaidį įkrovimą. Tuo tarpu „Xiaomi 15“ turi 5240 mAh bateriją ir palaiko 90 W laidinį bei 50 W belaidį įkrovimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pažangi operacinė sistema

Naujųjų telefonų serijoje bendrovė pristatė operacinę sistemą „Xiaomi HyperOS 2“, kurios pagrindas yra „Xiaomi HyperCore“ – pačių gamintojų sukurta platforma, užtikrinanti optimalų sistemos veikimą, sklandumą ir patobulintą vaizdą.

Pavyzdžiui, tarp įdiegtų naujovių esanti „Xiaomi HyperAI“ funkcija suteikia naudotojams daugybę produktyvumo ir kūrybiškumo funkcijų, įskaitant rašymo, kalbos atpažinimo ar kūrybiškumo asistentą. Be to, platforma siūlo galingus įrankius nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimui, o tai leidžia naudotojams be vargo kurti aukštos kokybės turinį.

REKLAMA

Tuo tarpu „Xiaomi HyperConnect“ dar labiau pagerina ryšį, sujungdama įrenginius ir platformas, įskaitant asmeninius kompiuterius su „iOS“ ar „MacOS“ operacinėmis sistemomis.

Ne vienintelės naujovės

Kartu su išmaniųjų telefonų serija „Xiaomi 15“ pristatė ir planšetinius kompiuterius „Xiaomi Pad 7 Pro“ ir „Xiaomi Pad 7“, kurie sukurti taip, kad pagerintų kiekvieno kasdienybę.

REKLAMA

Šie planšetiniai kompiuteriai turi 11,2 colių 3,2K ekraną su 144 Hz atnaujinimo dažniu ir „TÜV Rheinland“ sertifikatais, todėl pasižymi ryškiu vaizdu ir spalvomis. Be to, keturi garsiakalbiai su „Dolby Atmos®“ užtikrina įtraukiantį garsą.

„Xiaomi Pad 7 Pro“ našumas dar labiau padidėja dėl ‚Snapdragon® 8s Gen 3‘ mobiliosios platformos, užtikrinančios sklandų daugiaprogramį darbą. Jis pasižymi 32 MP priekine kamera, 50 MP galine kamera ir „Wi-Fi 7“, užtikrinančiu itin spartų ryšį.

REKLAMA

REKLAMA

Jo 8850 mAh baterija palaiko 67 W „HyperCharge“ funkciją, todėl visiškai įkraunamas vos per 79 minutes. Taip pat su „Snapdragon® 7+ Gen 3“ ir „Wi-Fi 6E“ „Xiaomi Pad 7“ užtikrina patikimą veikimą tiek dirbant, tiek pramogaujant.

Abiejuose planšetiniuose kompiuteriuose įdiegtas darbo vietos režimas, užtikrinantis geresnį daugiafunkcinį darbą. Prie naujųjų planšetinių kompiuterių taip pat galima prijungti įvairius priedus, įskaitant „Xiaomi Pad 7 Focus“ klaviatūrą ir „Xiaomi Focus“ rašiklį, todėl jie idealiai tinka ir profesionalams, ir kūrėjams.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje prekyba „Xiaomi 15“ serijos telefonais kovo 3 d.

Straipsnį parengė: „UAB Not Perfect Vilnius“.