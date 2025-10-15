„Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ – aukšto lygio komfortas ir jokių kompromisų garso srityje

„OpenWearׅ“ technologijos esmė
„In-ear“ ar tradicinės ausinės izoliuoja mus nuo aplinkos: pirmosios uždaro ausies kanalą, o antrosios apgaubia ausis, todėl abiem atvejais sukuriama uždara erdvė, kad galėtumėte aiškiai girdėti garsiakalbio skleidžiamus garsus, „OpenWear“ technologija paremta kiek kitu principu: juk garsas gerai gali skambėti ir atviroje erdvėje, ką mes girdime festivaliuose, stadionuose rengiamuose koncertuose, tik svarbu, kad garsiakalbiai skleistų garsą reikiama kryptimi. „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinių atveju, ši kryptis yra mūsų ausies kanalas – ausinės tik liečiasi prie ausies, palikdamos ausies kanalą atvirą, bet garsą garsiakalbiai siunčia tiesia į jį. Ausis lieka atvira aplinkos garsams, tačiau ar tai privalumas, ar trūkumas? Kaip pažiūrėsite. Aukštesnio lygio „in-ear“ ausinėse išorinius garsus blokuoja ne tik aktyvi triukšmo slopinimo sistema, kurią galima nustatyti taip, kad dalis išorės garsų pasiektų mūsų ausis – šios ausinės aplinkos garsus blokuoja ir pasyviai, fiziškai užkimšdamos ausies kanalą ir sukurdamos pakankamai gerai izoliuotą uždarą garso erdvę, tad klausytojas girdi tik tai, kas sklinda iš ausinių garsiakalbių, galinčių transliuoti ne tik muziką, bet triukšmo slopinimo sistemos praleidžiamus garsus. Kad ir kokio aukšto lygio būtų ausinės ir jų triukšmo slopinimo sistema, ji vis tiek kažkiek keičia transliuojamos muzikos skambesį. „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinės, klausantis muzikos ar kalbant telefonu, leidžia natūraliai girdėti aplinkinius garsus. Tai reiškia, kad jūs nesate atkirsti nuo aplinkos, girdite iš už nugaros atvažiuojančios automobilio variklio garsą, bendradarbio klausimą, durų skambutį ir t.t. Ar aplinkos garsai netrukdys klausytis muzikos? Tikrai ne – klausantis muzikos „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinėse, tiek lauke, tiek patalpoje sklindantys garsai klausytis netrukdo. Nebent aplinka labai triukšminga.
Kaip skamba „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinės?
Kai išsiaiškinome „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinių veikimo principą, natūraliai kyla klausimas, o kaip šios ausinės skamba jei jos nesuformuoja ausyse ar aplink jas uždaros erdvės? Turiu pasakyti, kad pirmą kartą jas užsidėjęs, buvau nustebintas garso kokybe: muzika skambėjo labai aiškiai, žemi dažniai – sodriai, aukšti – skaidriai, dažnių juosta subalansuota puikiai, net nekilo noras programėlėje jos reguliuoti ekvalaizeriu. Sužavėtas garso kokybės net pradėjau aiškintis kodėl jos taip gerai skamba. Pirma, šių ausinių korpusas masyvesnis, tad jose sumontuoti didesni garsiakalbiai. Antra, kiekvienoje ausinėje yra net penki garsiakalbiai: labai didelis (18 x 13 mm) žemų dažnių, dvigubas vidurinių dažnių ir aukštų dažnių garsiakalbiai. Penktasis garsiakalbis atsakingas už tai, kad garsas nesklistų išorėje ir reikia pasakyti, kad jis savo pareigą atlieka sąžiningai: ne kartą prašiau draugų užsidėti „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausines ir paleisti muziką visu garsu – nieko nesigirdi. Priėjau, kaip tik įmanoma arti – nieko, ir tik labai arti prikišęs savo ausį prie draugo ausies išgirdau kažkokį foną. Taigi, klausantis muzikos „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinėse aplinkiniai nieko negirdės; tas pats ir kalbantis telefonu – niekas negirdės ką sako jūsų pašnekovas.
Didelę reikšmę šių ausinių garso kokybei turi „Directional Sound Field“ technologija formuojanti kryptingą garso srautą. Jį užtikrina, kad garsas būtų nukreiptas tiesiai į ausų kanalą. Ji ne tik ženkliai pagerina garso kokybę, bet ir užtikrina privatumą.
Būtina paminėti, kad šių ausinių garsiakalbių skambesio derinimas buvo atliktas bendradarbiaujant su aukštos kvalifikacijos garso inžinierių ir akustikos ekspertų „Harman“ „Golden Ear“ komanda, vertinančių ausinių ir kitų garso sistemų kokybę ir tikrinančių ar garsas atitinka optimalų dažnių balansą, kurį žmonės dažniausiai suvokia kaip natūralų ir malonų.
Belaidžių ausinių garso kokybė priklauso ir nuo garso kodavimo, nes signalas koduojamas, siunčiamas „Bluetooth“ ryšiu, tada vėl atkoduojamas. Šios ausinės naudoja aukštos raiškos kodeką LHDC (96 kHz) atitinkantį aukščiausius „Hi-Res Audio Wireless“ standartus, užtikrinantį, kad perduodamas garsas nebus iškraipomas.
Tai tiek apie garsą, nenoriu daugiau plėstis, nes geriau vieną kartą išgirsti, nei 100 kartų perskaityti.
Aukšto lygio ergonomika, ilgas veikimas
Ergonomikos požiūriu „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinėms neturiu jokių priekaištų – jos labai patogios, komfortiškos. Ausinę sudaro trys dalys: korpusas su garsiakalbiais, lankstus lankelis ir kontrasvoris. Ausinės tiesiog užmaunamos ant ausies kaušelio ir viskas – jos pačios prisitaiko prie jūsų ausies, o garsiakalbių blokas atsiduria ten kur reikia. „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ labai lengvos ausinės – viena ausinė sveria kiek mažiau nei 10 g, nespaudžia ausų, nevargina – jų tiesiog nejauti. Ausinių korpusas pagamintas iš labai lengvo, tvirto titano lydinio, lankelis iš silikono. Tai alergijos nesukeliančios medžiagos, tad ausinės ne tik nespaus ausų, bet ir nedirgins. Gamintojas teigia, kad ergonomiška šių ausinių forma buvo sukurta atlikus išsamius tyrimus, analizuojant skirtingų ausų formų anatomiją. Lietuvoje galima bus įsigyti trijų spalvų ausines: juodas (juodas korpusas ir lankelis), pilkas (titano korpusas ir pilkas lankelis) ir gelsvas (aukso atspalvio korpusas ir smėlio spalvos lankelis). Ausinės kainuoja apie 149 eurus.
Ausinių valdymo sistema paprasta, bet nesiūlo daug pasirinkimų: jutikliai reaguoja į prisilietimą, galima reguliuoti garsumą, keisti dainas ir atsiliepti į skambučius.
Renkantis šiuolaikines belaides ausines svarbi yra baterijos veikimo trukmė. „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinių baterija demonstruoja gerą ištvermę. Įkrovus ausines, jos veikia apie 8,5 valandos. Naudojant dėklo baterijoje sukauptą energiją, ausinėmis naudositės apie 45 valandas. Energijos taupymo algoritmai automatiškai parenka ausinių veikimo režimą pagal naudojimo intensyvumą: kai ausinės neaktyvios, jos automatiškai pereina į „miego“ režimą, taupydamos baterijos energiją.
Mikrofonai ir įrašai
Keturi „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinių mikrofonai skirti ne tik tam, kad perduoti jūsų balsą pokalbio metu. Mikrofonų signalus priima ir dirbtinio intelekto valdoma triukšmo mažinimo sistema, tad jūsų balsą pašnekovas visada girdės aiškiai, nes aplinkos garsai bus eliminuoti. Yra ir diktofono funkcija, tad galite įrašysi paskaitą ar pokalbį. Įrašas saugomas ausinių dėklo atmintyje.
Vertinimas
Svarbiausi du „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ ausinių bruožai: geras garsas ir komfortiškas nešiojimas. Jau vien dėl to verta jomis pasidomėti. Jei jums nepatinka ausų kanalą užkemšančios „in-ear“ ausinės, „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ taip pat bus puikus pasirinkimas. Jos taip gerai skamba ir taip smagiai nešiojamos, kad net užsimaniau savo „in-ear“ ausines pakeisti šiuo modeliu, rodančiu, kad garsų pasaulio inovacijos toli gražu neišsemtos. Jei jums kyla klausimas ar tikrai norisi ausinėmis save atskirti nuo pasaulio, ar geriau turėti balansą – „Xiaomi OpenWear Stereo Pro“ irgo yra tai ko jums reikia. Ausinės neliečia vidinės ausies kanalo dalies, jų nereikės periodiškai valyti dėl to, kad mūsų ausys išskiria sierą, jums niekada nepaskaus ausys. Tai ypač svarbu tiems, kurie ausines naudoja intensyviai sportuodami ar kelionėse.
Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.
Straipsnį parengė: ACC Distribution.