Naujieji robotai-dulkių siurbliai „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ ir „Xiaomi Robot Vacuum 5“ stebina savo išmanumu ir galimybėmis

Taigi, pristatau du įrenginius „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ ir „Xiaomi Robot Vacuum 5“, kuriuos teko gana ilgokai bandyti namuose. Šiame straipsnyje daugiau pasakosiu apie brangesnį, apie 799 eurus kainuojantį „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“, o gale atskleisiu kokių išmanių technologijų neturiu pigesnis, apie 649 eurus kainuojantis robotas dulkių siurblys „Xiaomi Robot Vacuum 5“.
Didesnės „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ valymo galimybės
Jau kelis metus stebime robotų-dulkių siurblių „du viename“ populiarėjimo tendenciją – žmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į tuos robotus, kurie ne tik siurbia dulkes, bet ir plauna grindis, grįžta į stotelę, kur palieka dulkes, nešvarų vandenį, išplauna ir išdžiovina savo šluostes, pasipildo švariu vandeniu.
Pastaruoju metu dirbtinio intelekto integracija tapo vienu iš pagrindiniu robotų dulkių siurblių evoliucijos varikliu, nes robotui reikia pažangios navigacijos, atpažinti ant grindų esančius objektus, pačiam prisitaikyti prie grindų būklės. Robotai mokosi identifikuoti skirtingus grindų tipus, baldų išdėstymą, įsiminti zonas, kurios būna nešvaresnės ir automatiškai parinkti valymo režimus pagal specifines kiekvienos erdvės reikmes. Žinoma, tobulinama ir mechaninė dalis, pavyzdžiui penktosios kartos robotų-dulkių siurblių „Xiaomi Robot Vacuum 5“ šluostės ne tik sukasi, bet ir esant poreikiui išlenda iš roboto korpuso, kad išplautų grindis kampuose, palei sienų kraštus ar prie pat baldų. Mažasis nešvarumus šluojantis šepetėlis taip pat gali judėti ir jei reikia, atsitraukia nuo korpuso ir pasiekia tokias vietas, kokių nepasiektų jei jo padėtis būtų nekintama. Dar vienas įdomus niuansas – judantis navigacijos kupolas. Anksčiau jis buvo stacionarus, dabar, esant reikalui, įtraukiamas į roboto korpusą – taip sumažėja roboto aukštis ir jis gali palįsti po sofa, kitais žemais baldais, kur aukštis nuo grindų tesiekia 9,5 cm. Patobulinta ir „Xiaomi Robot Vacuum 5“ važiuoklė – robotas gali įveikti 2 cm aukščio kliūtis, pavyzdžiui „perlipti“ horizontalią metalinių fotelio kojelių dalį.
Įspūdinga „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ navigacijos sistema
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ modelis ne tik atspindi dabartines rinkos tendencijas, bet ir jas ir formuoja, nustatydamas naujus robotų-dulkių standartus. Šis robotas–dulkių siurblys labai greitai nuskenuoja namus, sukuria jų žemėlapį, kuris iš karto piešiamas programėlėje „Xiaomi Home“ ir tiksliai suplanuoja valymo maršrutus, kad kiekvienas namų kvadratinis centimetras būtų išvalytas, kad nebūtų bereikalingo maršrutų dubliavimo. Viena iš inovatyvių „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ savybių yra dToF („Direct Time of Flight“) navigacijos technologija. Kadangi ankstesnių modelių aprašymuose buvo nurodoma, kad už navigaciją atsakingas „LiDAR“ radaras, trumpai paaiškinsiu skirtumus. LiDAR (Light Detection and Ranging) – technologinė sistema, naudojanti šviesą (dažniausiai lazerio) atstumui iki objektų išmatuoti ir aplinkos 3D žemėlapiui sudaryti. dToF nusako LiDAR matavimo principą: ši technologija matuoja tikrąjį lazerio šviesos kelio laiką, gali aptikti tiek labai arti, tiek toliau esančius objektus, kas robotikoje yra labai svarbu, be to pasižymi labai geru signalo–triukšmo santykiu, todėl patikimiau veikia dienos šviesoje.
Objektų atpažinimas
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ modelis taip pat aprūpintas trijų kamerų sistema (viena standartinė, dvi infraraudonųjų spindulių). Kameros dirba kartu su dirbtinio intelekto kliūčių atpažinimo algoritmu ir padeda robotui išvengti net mažiausių ant grindų paliktų objektų. „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ robotas gali atpažinti daugiau nei 200 rūšių objektus, įskaitant kojines, batus, laidus, žaislus, taip pat atpažįsta 47 skirtingas nešvarumų kategorijas, t.y. atskiria skysčius nuo miltų ar trupinių. Galėdamas identifikuoti teršalus, robotas pagal konkrečią situaciją parenka valymo režimą. Kaip tai atrodo praktikoje? Pavyzdžiui, ant grindų pažiro sausas augintiniui skirtas maistas, o robotas tuo metu darbuojasi visomis savo „rankomis“, t.y. ir siurbia, ir plauna grindis. Privažiavęs prie išbarstyto maisto, jis pakels plovimo šluostes, išsiurbs sausą maistą, kad šis neužterštų šluosčių, o po to išplaus tą vietą. Dar įdomiau, kai robotas privažiuoja vietą, kurioje ant grindų išpilta šiek tiek sriubos. Paprastas robotas tokią vietą valytų net nemirktelėjęs, tačiau jo dulkių siurbimo sistema skirta dulkėms, o ne skysčiams, tad sriubos likučiai pateks į dulkių rezervuarą, kuris nėra sandarus, o gal ir užkimš siurbimo kanalą; jo šluostės irgi susems dalį riebaluoto skysčio ir toliau juo valys grindis, kurios gana dideliame plote taps lipnios. Ką tokiais atvejais daro „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ robotas? Atpažinęs, kad ant grindų kažkas išpylė sriubos, jis tokią vietą apvažiuoja, pažymi ir siunčia jums pranešimą. Na, o jei ant grindų išpilta vandens? Tada robotas ne tik išjungs siurblį, bet ir aukštyn pakels šepetį, kad jis nesiliestų prie vandens ir tą vietą išvalys šluostėmis.
Užvažiavęs ant kilimo, „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ savo šluostes aukštyn pakelia net 15 mm – gerokai aukščiau nei ankstesni modeliai. Šlapios šluostės nesiliečia prie kilimo ir jo nedrėkina.
5MP raiškos HD kamera ne tik skirta objektų atpažinimui, ji leidžia peržiūrėti ir stebėti namus. Kad objektų atpažinimo sistema tinkamai veiktų tamsoje, robotas turi du galingus LED šviestuvus. Ganėtinai įdomiai jis atrodo naktį, kai įsijungia savo šviestuvus, tarsi būtų ne buitinis robotas, o iš kosmoso nusileidusi skraidanti lėkštė.
Funkcionalesnė stotelė
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ aptarnavimo stotelė pasižymi labai aukštu automatizacijos lygiu. Robotui grįžus į stotelę, automatiškai nustatomas šluosčių nešvarumo lygis ir parenkamas jų plovimo režimas. Jei reikia, robotas šluostes gali išplauti 80°C vandeniu. Baigus darbą, išplautos šluostės išdžiovinamos karštu oru. Visos šios funkcijos užtikrina, kad šluostės visada būtų švarios.
Stotelėje yra 4 l talpa švariam vandeniui ir panašaus dydžio talpa purvinam vandeniui – grįžęs į stotelę, robotas išpila purviną vandenį ir pasipildo švariu. Stotelėje taip pat yra automatinė dulkių susiurbimo funkcija – galingas oro srautas akimirksniu perkelia dulkes iš roboto į stotelėje esantį 2,5 l talpos dulkių maišelį, kurį paprastai reikia keisti tik kartą per 75 dienas.
Baterija, siurbimo galia, komunikacija
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ aprūpintas 5 200 mAh baterija, kuri užtikrina iki 140 minučių nepertraukiamo valymo. Tai leidžia vienu baterijos įkrovimu robotui išvalyti didelius plotus, o pažangūs energijos valdymo algoritmai optimizuoja baterijos naudojimą atsižvelgdami į valymo intensyvumą ir namų dydį. Jei baterija išsenka valymo metu, robotas grįžta į stotelę, o įkrovęs bateriją valymą tęsia nuo tos vietos, kur jį nutraukė.
Vertinant galimybes, „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ yra premium segmento produktas, konkuruojantis su kitais šios lyderiais. 20 000 Pa siurbimo galia viršija daugelio konkurentų galią, robotas geria išsiurbia ir ilgo plauko kilimus. Reiktų pažymėti ir specialią šepečio, kuris „pjausto“ augintinių plaukus konstrukciją. Daug robotų bejėgiai kovoje su augintinių plaukais, bet tik ne „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“.
Robotas-dulkių siurblys „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ gali komunikuoti su kitais „Xiaomi“ namų įrenginiais, pavyzdžiui baigęs darbą jis gali įjungti išmanųjį oro valytuvą „Xiaomi Smart Air Purifier“.
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ – išskirtinai patogus ir efektyvus pagalbininkas. Tereikia atsidaryti „Xiaomi Home“ programėlę ir visi roboto nustatymai jūsų rankose. Galite nustatyti grafiką kada jam valyti, numatyti draudžiamas zonas, įvairiausius siurbimo ir valymo darbų režimus. Jo priežiūra visiškai minimizuota: kas 75 dienas teks keisti dulkių maišelį, kas kelias savaites pripildyti švaraus vandens ir ištuštinti purvino vandens bakus. Viskas! O nauda milžiniška: sutaupysite daug laiko ir namai visada bus švarūs.
Ką rinktis „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ ar „Xiaomi Robot Vacuum 5“?
Paprastesnis penktosios kartos modelis „Xiaomi Robot Vacuum 5“ yra 150 eurų pigesnis. Ko jame nėra? Visų pirma, reikia pasakyti, kad daugelis bazinių funkcijų abejuose modeliuose yra vienodos, įskaitant siurbimo galią, baterijos talpą, navigaciją, aptarnavimo stotelės funkcionalumą. Tačiau „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ turi papildomų išmaniųjų funkcijų. „Xiaomi Robot Vacuum 5“ modelio kliūčių aptikimo išvengimo funkcija yra paprastesnė: šis robotas ant grindų esančius objektus atpažįsta kaip kliūtis, bet jų neidentifikuoja. „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ savo darbo planą taip gali koreguoti ir pagal nešvarumų pobūdį. „Xiaomi Robot Vacuum 5“ pagrindinis šepetys taip pat turi apsaugą nuo plaukų įsipainiojimo, tačiau „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ pagrindinis šepetys yra pakeliamas ir ši funkcija įjungiama tada kai robotas savo kelyje aptinka išsiliejusį skystį.
Tad kurį modelį rinktis?
„Xiaomi Robot Vacuum 5“ rekomenduočiau, jei:
- ieškote patikimo ir galingo roboto dulkių siurblio kasdieniam namų valymui;
- ant jūsų namų grindų nėra daug smulkių objektų (tiesiog nėra kam nuolat teršti);
- jūsų poreikiams pakanka pagrindinių funkcijų: siurbimo ir grindų plovimo.
- neturite augintinių arba jie nedaro didelės netvarkos
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro” rekomenduočiau, jei:
- ieškote išmanesnio roboto-dulkių siurblio su gerai veikiančia kliūčių atpažinimo sistema, gebančia atpažinti daugiau nei 200 skirtingų objektų ir 47 nešvarumų tipus;
- turite augintinių ir reikia, kad robotas atpažintų jų paliekamas „dovanėles“;
- ant grindų dažnai kažkas išmėtyta (vaikų darbas);
- norite maksimalaus automatizavimo lygio.
Vertinimas
Abu „Xiaomi Robot Vacuum 5“ ir „5 Pro“ modeliai yra puikūs, įspūdingomis savybėmis pasižymintys premium klasės robotai-dulkių siurbliai, parodantys, kad aukšto lygio išmanusis grindų valymo įrenginys nebūtinai turi kainuoti daugiau nei 1 000 eurų.Abu modeliai išsiskiria itin galinga siurbimo sistema, efektyviai pašalinančią dulkes, plaukus ir smulkias šiukšles nuo visų tipų grindų. Nors siurbimo galia siekia net 20 000 Pa, triukšmo lygis išlieka žemas ir netrukdo kasdieniam gyvenimui. Robotai tvarkingai išvalo visą plotą ir išvengia kliūčių. Efektyvus grindų plovimo modulis, funkcionali stotelė. Puikus pasirinkimas tiems, kurie nori aukštos klasės išmanaus ir patikimo roboto, galinčio perimti kasdienį grindų tvarkymą.
Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.