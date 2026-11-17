JAV kosmetikos milžinė „Estee Lauder“ pernai Paryžiuje atidarė kvepalų inovacijų centrą, kuris naudoja DI tradicinei meistrystei ir pažangiausioms technologijoms sujungti. Pasak grupės viceprezidento kvepalų inovacijoms Lucaso Nanini, tai padeda grupės milijardinės vertės prekių ženklams, tarp kurių – Londono „Jo Malone“, „Kilian Paris“, „Le Labo“ ir „Tom Ford Beauty“.
„DI leis mums dirbti su tuo, ką vadiname „paradoksais“, – AFP sakė L. Nanini. – Pavyzdžiui, kaip sukurti tokį aliejų, kuris būtų sodrus, tačiau pakankamai lengvas, kad sklaidytųsi?“
Tikrina ingredientus ir siūlo derinius
DI padeda kvepalų kūrėjams nustatyti aliejus, turinčius savybių, kurioms atrasti rankiniu bandymų ir klaidų metodu prireiktų kelerių metų. DI taip pat padeda atlikti su reglamentavimu susijusias užduotis. L. Nanini atkreipė dėmesį į tai, kiek laiko užtrunka patikrinti, ar skirtingose šalyse leidžiama naudoti kiekvieną kvepalų ingredientą. Vienu mygtuko spustelėjimu jis dabar gali patikrinti, ar tam tikroje šalyje leidžiama naudoti tam tikrą iš daugiau nei tūkstančio kvepalų kūrėjų naudojamų ingredientų, taip pat didžiausią leistiną jo koncentraciją.
DI taip pat galima pasitelkti ieškant molekulių, galinčių pakeisti tam tikras gyvūninės kilmės sudedamąsias dalis. Pavyzdžiui, afrikinių civetų analinių liaukų išskiriamas cibetas tradiciškai buvo naudojamas kvepalams suteikti muskuso atspalvį, tačiau, kilus gyvūnų teisių gynėjų protestams, jo buvo atsisakyta.
Kita stambi JAV rinkos žaidėja – „International Flavors and Fragrances“ (IFF) – skaičiuoja, kad DI kvepalų kūrimo ir gamybos laiką sutrumpina 25–30 proc. Pasak jos, auga nišinių kvepalų dalis sparčiai besiplečiančioje rinkoje, todėl tokios įmonės kaip Šveicarijos „Givaudan“ ir Prancūzijos „Robertet“ daug investavo į priemones, padedančias atrasti naujų molekulių.
IFF sukūrė savo DI įrankius, naudodama dešimtmečiais kauptus vidinius duomenis. Vienas iš tokių įrankių siūlo vienas kitą papildančius ingredientus ir juo naudojasi IFF kvepalų kūrėjas Tanguy Guesnet.
„Kiekvienas kvepalų kūrėjas ieško to ypatingo derinio, kuris sužadins rytojaus emocijas“, – teigė jis.
Jo naudojamas DI įrankis nagrinėja vieno ingrediento molekules ir siūlo kitus, turinčius panašių savybių. „Kai kurie deriniai gali atrodyti akivaizdūs, kiti – šiek tiek keisti, tačiau būtent tai ir yra šio įrankio vertybė. Tai skatina kūrybiškumą, todėl apsvarstau labai originalius derinius“, – sakė jis.
Žmogaus patirtis išlieka svarbi
Visgi ne visi yra įsitikinę DI revoliucija. Prancūzijos kvepalų namų „Helius“ bendraįkūrėjas Guillaume'as Teule pabrėžė, kad jis pats kontroliuoja, kaip vystosi kvapas.
„Aš išlaikau savo viziją. Labai panašiai kaip ir muzikoje, pradedant keisti ingredientus atsiranda rezonansai ir disonansai – ir būtent šie disonansai yra įdomūs, o juos efektyviai išnaudoti moka tik žmogus“, – sakė jis.