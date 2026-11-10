ES IT agentūros „eu-LISA“ ieškinys, pateiktas JAV technologijų milžinei IBM, Prancūzijos IT bendrovei „Atos“ ir Italijos gynybos grupei „Leonardo“, yra susijęs su problemomis, kilusiomis kuriant Atvykimo ir išvykimo sistemą (EES), skelbia portalas „TVP World“.
Pagal šią sistemą daugumai ne ES piliečių, trumpam atvykstančių į Šengeno erdvę, kertant išorės sienas būtina nusifotografuoti. Keliautojai, kuriems taikomas bevizis režimas, taip pat privalo pateikti pirštų atspaudus, nors vaikams iki 12 metų ir asmenims, kurių pirštų atspaudų fiziškai neįmanoma paimti, ši procedūra netaikoma. Ši sistema pakeičia spaudus pasuose, fiksuoja lankytojų atvykimą bei išvykimą ir nustato asmenis, viršijusius leistiną buvimo trukmę.
Dėl techninių problemų – ilgos eilės oro uostuose
Naujosios sistemos laipsniškas diegimas buvo pradėtas pernai spalį, tačiau procesas susidūrė su techninėmis problemomis, įskaitant netinkamai veikiančius pirštų atspaudų skaitytuvus ir registracijos savitarnos terminalus. Judriuose oro uostuose susidarė didžiulės eilės, kuriose žmonėms teko stovėti iki trijų valandų, o kai kurie keleiviai pavėlavo į savo skrydžius.
EES Šengeno erdvėje pradėjo visiškai veikti balandžio 10 d., tačiau oro uostai ir toliau susiduria su sunkumais dėl papildomų patikrų bei laiko, reikalingo keleiviams aptarnauti.
Briuselio ieškinys Estijos teismui buvo pateiktas pernai gruodžio 22 d., o apie jį sužinota liepą agentūrai paskelbus metinę ataskaitą. Apie bylą šią savaitę pranešęs „Financial Times“ teigia, kad konsorciumas nuolat praleisdavo terminus ir ginčijo „eu-LISA“ įspėjimus bei skirtas finansines baudas.