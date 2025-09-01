Žvalgybos kontrolieriui nesulaukus informacijos iš KAM, bus atliekamas kontrolinis AOTD patikrinimas

„Dėl E. Paulavičiaus buvo neplaninis (patikrinimas – BNS), jį prijungėme prie kontrolinio patikrinimo, kurį planavome atlikti rudenį. (...) Į visą šitą E. Paulavičiaus epizodą pasigilinsime vykdydami tą kontrolinį patikrinimą“, – BNS sakė Žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovas Nortautas Statkus.
Žvalgybos kontrolieriaus įstaigos teigimu, kontrolinio patikrinimo metu bus vertinama, kaip AOTD įgyvendino 2024 metais atlikto patikrinimo rekomendacijas.
Taip pat bus gilinamasi į institucijos veiklos administravimo aspektus, apimančius ir žvalgybos pareigūnų žmogaus teisių užtikrinimą.
Patikrinimas turėtų būti baigtas iki metų pabaigos, jo rezultatai bus pateikti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) bei Žmogaus teisių komitetui.
Kaip BNS informavo Žvalgybos kontrolierių įstaiga, ji birželį po NSGK kreipimosi pradėjo neplaninį AOTD veiklos patikrinimą, skirtą įvertinti, ar gauti duomenys dėl karinės žvalgybos vado veiklos patenka į žvalgybos kontrolieriaus kompetenciją ir ar yra pagrindo pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų.
Po mėnesio patikrinimas buvo pratęstas, nes tuo metu dar buvo laukiama KAM Generalinės inspekcijos aplinkybių tyrimo išvadų.
„KAM savo rašte patikino, kad nustačius žmogaus teisių pažeidimų požymių, apie tai nedelsdama informuos Žvalgybos kontrolierių įstaigą“, – teigia įstaiga.
KAM tyrimas parodė, kad E. Paulavičius galimai netinkamai vykdė savo pareigas, neužtikrino pavaldinių teisių, o jo veiksmuose galėjo būti psichologinio smurto ar mobingo požymių.
„Todėl, siekdamas visapusiško ir objektyvaus vertinimo, (...) žvalgybos kontrolierius kreipėsi papildomai į KAM su prašymu pateikti atlikto (...) tyrimo išvadų kopiją ir kitą aktualią informaciją“, – rašoma BNS perduotame komentare.
Ir rugpjūčio pabaigoje KAM nepateikė tyrimo išvadų, pabrėždama, kad jo metu nustatytos aplinkybės susijusios su galimais darbuotojų teisių pažeidimais vidaus administravimo srityje ir nėra susijusios su žvalgybiniu darbu.
Taip pat KAM pažymėjo, kad pareigūnų pranešimai apie galimus mobingo veiksmus, pateikti krašto apsaugos generaliniam inspektoriui, nėra priskirtini prie tų, kuriuos žvalgybos pareigūnai gali pateikti žvalgybos kontrolieriui.
Atsižvelgęs į šį atsakymą, žvalgybos kontrolierius nusprendė pradėti kontrolinį AOTD patikrinimą.
Kaip rašė BNS, buvusio karinės žvalgybos vado E. Paulavičiaus kadencijos pabaigą aptemdė nesutarimai su KAM vadovybe.
Pulkininkas AOTD vado pareigų nėjo nuo birželio, kai krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė jį nušalino nuo pareigų dėl galimo psichologinio smurto ir mobingo žvalgybos pareigūnų atžvilgiu.
Dėl jo veiksmų rugpjūčio pradžioje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, tačiau galiausiai KAM ir E. Paulavičius pasiekė susitarimą, pagal kurį jis nusprendė palikti karinę tarnybą, o ministerija – nutraukti patikrinimą.
Buvęs AOTD vadas taip pat atsiėmė ieškinį dėl nušalinimo nuo pareigų.
AOTD yra viena iš dviejų Lietuvos žvalgybos institucijų, atsakinga už Lietuvos nacionalinio saugumo gynybos srityje užtikrinimą ir jo stiprinimą.
