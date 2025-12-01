„Žurnalisto darbas iš arti“: interviu su Giedre Kontrimovičiene

Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ pristato žurnalistų darbo principus, kurie padeda ne tik informuoti visuomenę, praplėsti akiratį, susipažinti su sudėtingais procesais, bet ir ugdyti kritinį mąstymą ir atsparumą dezinformacijai.
Nepriklausoma žiniasklaida yra demokratiškos ir įvairioms grėsmėms atsparios visuomenės būtina dedamoji dalis. Vis dėl to, jai iššūkį kelia nežinia kam priklausančios paskyros socialiniuose tinkluose ar svetainės, kuriose nepavyksta rasti jokio realaus žmogaus kontakto ar adreso. Tai jau yra vienas iš ženklų, kad turinys juose gali būti paruoštas siekiant ne visuomenės informavimo, o kitų, nebūtinai visuomenei naudingų, tikslų.
Nepatikrinta ir redaktoriaus filtro nepraėjusi naujiena į viešąją erdvę dažniausiai paleidžiama tik vieninteliu tikslu – gauti kuo didesnę sklaidą. Todėl dažnai formuojama sensacingai, gąsdinančiai ir gali neatitikti tikrovės. Tyrimais jau įrodyta, kad dezinformacija ir melagienos socialiniuose tinkluose plinta kelis kartus sparčiau nei patikrintas, objektyvus turinys, todėl žala auga eksponentiškai.
Dėl visų šių priežasčių būtina parodyti, kuo žurnalistų ruošiamas turinys skiriasi nuo viso kito turinio ir kad jį reikėtų vertinti kritiškai – kaip nuomonę. Taip siekiama parodyti, kad dezinformacija nėra tik su politika susijęs klausimas – ji gali egzistuoti visur.
Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ kviečia susipažinti su konkrečiais žurnalistais, leidžia iš pirmų lūpų išgirsti jų kasdienio darbo užkulisius, pasirengimą darbui, sužinoti, kaip žurnalistai ieško naujienų ir ką daro, kad jų rastu turiniu būtų galima pasitikėti bei su kokiais iššūkiais susiduria.
Ciklo laidų metu kalbinami aktualijų, politikos, teisėsaugos, socialinių reikalų, sveikatos, pramogų temomis turinį ruošiantys žurnalistai. Kartu yra aptariamos konkrečios istorijos ir praktiniai patarimai, kuriuos ir žurnalistai naudoja ieškodami, tikrindami ir sistemindami informaciją.
