Žmonės skundžiasi eilėmis prie testavimo punktų: specialistai nurodo, kaip jų išvengti

Socialinių erdvių grupėse, turinčiose nuo kelių šimtų iki keliasdešimt tūkstančių narių, apstu gyventojų nusiskundimų, kad pajautus COVID-19 ligos simptomus ir norint užsiregistruoti tyrimui eilėse tenka laukti nuo kelių dienų iki savaitės.

Viena moteris teigia, kad jos dukra, po kontakto darželyje su sergančiu vaiku, iškart pajuto ligos simptomus ir turėjo testo laukti keturias dienas: „Apie kokį viruso valdymą kalbam, jei su tokiu testavimo greičiu praeina daugiau nei pusė saviizoliacijos laiko, kol sužinoma info apie susirgimą. Konkretus pavyzdys: vaikas turėjo kontaktą darželyje, kol sužinojom, praėjo daugiau nei savaitė. Kokia tokios saviizoliacijos prasmė?

Mano vaikas dabar turi simptomų, o testo laukti beveik 4 dienas! Tai dar atsakymo lauksim kiek. Visiška betvarkė, kuri veda į pernai metų situaciją“, – rašo pasipiktinusi moteris.

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su trijų didžiausių Lietuvos miestų mobiliųjų testavimo punktų atstovais ir pasiteiravo, ar išties norintiems testuotis šiuo metu tenka laukti savo eilės ilgiau nei įprasta bei kokios šią situaciją lemiančios priežastys.

Vilniuje – atvyksta testuotis ne savo laiku

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VVSB) „Vilnius sveikiau“ direktorė Guoda Ropaitė-Beigė neslepia, kad „blogėjant epidemiologiniai situacijai ir nesant tokiam aktyviam vakcinavimo tempui, kokio buvo tikėtasi pasiekti“, pastebima, kad Vilniaus mieste gerokai išaugo besitestuojančių asmenų PGR, greitaisiais antigenų bei serologiniais testais skaičius.

Anot jos, pastarosiomis dienomis srautai dar labiau kilo ir tai lėmė dvi pagrindinės priežastys. Viena jų – dalis vilniečių ir Vilniaus miesto svečių testuotis atvyksta ne sau skirtu laiku ir taip sudaro eiles.

„Taip pat įtakos turi išaugę transporto srautai – daugiau gyventojų keliauja automobiliais į darbus, veža vaikus į mokyklas ir darželius, papildomų transporto spūsčių atsiranda ir prasidėjus renginiams „Avia Solutions Group“ arenoje (buvusi „Siemens“ arena), kur yra testavimo punktas. Tokiomis dienomis padidėja eilės ir tyrimo laukimo laikas“, – antrąją priežastį įvardija G. Ropaitė-Beigė.

Atstovės taip pat pasiteiravome, kiek anksčiau per dieną testavimo punktuose būdavo ištestuojama žmonių bei kiek jų sulaukiama dabar.

VVSB atstovė patikino, kad įsigaliojus ribojimams ir atvėsus orams skaičius išaugo beveik dukart: „Rugsėjo pradžioje testavimo apimtys buvo apie 2500 asmenų per dieną, dabar testuojasi apie 4000 asmenų ir kasdien šis skaičius auga. Jeigu bus poreikis, apimtis tikrai didinsime“, – nurodo ji.

Pastebima, kad dalis žmonių Vilniuje – apie 10-15 proc. visos dienos srauto – užsiregistravę tyrimui į jį visai neatvyksta.

„Aiškių priežasčių įvardinti negalime, tikriausiai pasikeičia žmonių planai. Įvardindami šią problemą, labai norime pakviesti visuomenę būti sąmoninga ir bendradarbiauti“, – nurodo VVSB direktorė, pridurdama, kad rezervacijos „atšaukimas trunka vos kelias minutes“.

VVSB primena, kad pasikeitus planams, atšaukti savo rezervaciją numeriu 1808 arba tą galima atlikti elektroniniu būdu, parašant el. paštu [email protected]

Kaune – užsiregistruoja, bet neateina

Kauno miesto mobilaus testavimo punkto koordinatorius Lukas Pavlavičius sako taip pat pastebintis, kad poreikis testuotis pastaruoju metu yra stipriai išaugęs, „ypač – simptominiams pacientams, kurie jaučia panašius į COVID-19 ligos ir ūminių kvėpavimo ligų simptomus“.

„Kita dalis – nuo rugsėjo 13 d . išsiplėtusių profilaktinių asmenų grupių skaičius – prisidėjo gamybinės įmonės ir jų darbuotojai, tai profilaktiškai besitestuojančių apimtys ženkliai padidėjo. Plečiame galimybes, kiek galime, atsižvelgiant į mūsų turimus išteklius ir stengiamės sudaryti grafikus ir laisvų vietų skaičių, atsižvelgiant į padidėjusią apimtį. <...> Mes padidinime testuojamų ir laisvų vietų testams skaičių, stengiamės išlaikyti, kad žmogus pajutęs simptomus, per 24 val. galėtų užsiregistruoti ir gauti PGR tyrimą“ , – komentuoja L. Pavlavičius.

Kaip ir Vilniuje, taip ir Kaune – pastebima, kad žmonės užsiregistruoja ir dėl įvairių priežasčių neatvyksta, neatsišaukia registracijos tyrimui, nors į jo vietą galėtų patekti kitas žmogus ir taip būtų sutaupomas visų laikas.

„Dėl priežasčių, kodėl jie neatvyksta, negaliu detalizuoti, nes kartais pats nežinau dėl ko. Galbūt šiek tiek išaugęs ne simptominių, bet profilaktinių tyrimų skaičius, nes žmonės registruojasi savaitę, penkias dienas į priekį, o per tą laiką galbūt pasidaro darbovietėje ar kažkur privačiai, pamiršta, kad užsiregistravo ir vėliau neatsišaukia“, – teigia jis.

Preliminariais skaičiais, PGR tyrimų Kauno mobiliajame punkte per dieną paimama apie 700, antigenų – 950. Bendras per savaitę ištestuojamų žmonių skaičius – 10 tūkstančių, nurodo L. Pavlavičius.

„Jeigu prieš dvi savaites turėjome atliekamų greitųjų antigenų testų apie 2500 per savaitę, tai šiuo metu per savaitę mes atliekame 5000 ir daugiau. Dvigubai išaugęs. PGR tyrimų taip pat beveik dvigubai išaugęs poreikis – prieš tris savaites atlikdavome apie 1500 tyrimų per savaitę, tai dabar tie skaičiai siekia 2,5-3 tūkstančius“, – skaičiuoja jis.

Klaipėdoje – ketvirtoji mobili testavimo komanda

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Arūnė Eismontė taip pat nurodo, kad padidėjusį užimtumą lėmė ir dalis rugsėjo 13 d. įsigaliojusių ribojimų, kuomet kai kurios grupėms privalu profilaktiškai testuotis, ir su atvėsusiais orais atėjusiu peršalimo ligų sezonu, kuomet gydytojai turinčius gripo ar COVID-19 ligų simptomų nukreipia išsitestuoti į mobiliuosius punktus.

„Tačiau daug neatvyksta. Savivaldybė skelbia, kad apie 20 procentų neatvyksta į mobilius punktus. Dažniausiai neatvyksta tie, kurie turi profilaktiškai testuotis. Žmonės, kurie jau turi simptomų, atvyksta tikrai geriau, bet yra neatvykstančių, kurie apsigalvoja ar kažkur kitur testą pasidaro nesulaukę. Didžiausia blogybė, kad jie neatšaukia testo registracijos, užima eilę“, – kalbėdama apie bendrą mobiliųjų testavimo punktų problemą sako A. Eismontė.

Padidėjus užimtumui Klaipėdoje atsirado ketvirta mobili testavimo komanda.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, laisvų tyrimų vietų COVID-19 mobiliuose punktuose rugsėjo 30 dieną. Vilniaus mieste yra 876, Kaune – 736, Klaipėdoje – 8.

Lietuvoje – 1806 nauji koronaviruso atvejai, dar 19 mirčių

Praėjusią parą nustatyti 1806 nauji COVID-19 atvejai, mirė 19 žmonių, ketvirtadienį skelbia Statistikos departamentas.

3 16 mirusiųjų buvo neskiepyti ar nepilnai paskiepyti, pilnai paskiepyti buvo trys. Per parą 2577 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze.

Iš viso per parą paskiepyta 7,1 tūkst. žmonių. Ligoninėse šiuo metu gydomas 1201 COVID-19 pacientas – 30 daugiau nei parą prieš, 129 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta apie 13,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 10,2 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.