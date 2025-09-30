Žemaitaitis ragina naikinti Konstitucinį Teismą

„Aš balsuosiu už, nes esame sutarę koalicijoje, kad J. Sabatauską palaikome, nes tai yra mūsų koalicijos partneris. Yra pateikti dar du kandidatai, dėl jų turėčiau nusišalinti, nes abu mano kolegos, abu mano dėstytojai buvę“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis.
Taip jis kalbėjo parlamentarams renkantis į nenumatytą posėdį, kuriame bus pristatytos trijų teisėjų kandidatūros į KT.
BNS rašė, kad Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas pateikė partijos kolegos, parlamento Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko J. Sabatausko kandidatūrą.
Prezidentas Gitanas Nausėda pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Artūro Driuko kandidatūrą.
Visgi „aušriečių“ vedlys ragina visai naikinti KT ir jo funkcijas perduoti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
„Lietuva, manau, turėtų kitu keliu eiti ir reikėtų KT naikinti ir turėtų būti Aukščiausiajame Teisme specialus konstitucinis skyrius. Nes KT šiandien neatlieka savo uždavinių arba funkcijų, kurios buvo reikalingos 1992 metais, kai buvo kalba apie KT ir jo uždavinius, ir KT tampa šiek tiek politizuota institucija.“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Jo teigimu, Europoje yra „daug tokių formų“, kai konstitucinės teisės kontrolę atlieka aukščiausiasis teismas.
„Būtų stebuklas, jeigu Lietuvoje būtų pakeista Konstitucija ir teisėjus KT rinktų pati visuomenė teisėtais rinkimais, vykstant Seimo rinkimams, kas ketveri metai. Tai būtų pats protingiausias, pats teisingiausias dalykas“, – dar vieną idėją kėlė R. Žemaitaitis.
Kaip skelbė BNS, opozicija J. Oleko siūlomą J. Sabatausko kandidatūrą vadina ydinga praktika, tuo metu socialdemokratai sako, kad praėjusioje kadencijoje lygiai taip pat pasielgė konservatoriai, delegavę Stasį Šedbarą.
Šio tapimą KT teisėju R. Žemaitaitis pavadino konservatorių „intelektualia afera“.
Seimui teikiamas KT teisėjų kandidatūras uždarame posėdyje svarsto parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas, po to savo nuomonę pateikiantis Seimui. Parlamentas dėl KT teisėjų paskyrimo balsuoja slaptai.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!